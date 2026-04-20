Un mecanic din Florida a avut parte de o surpriză: un client care se plângea de zgomot la aerul condiționat, deși mașina Chevrolet pe care o conducea nu avea deloc roți. Totul a fost de fapt o farsă pusă la cale de RossCreations.

Atelierele auto văd zilnic tot felul de cazuri, de la clienți care vin cu zgomote ciudate până la reparații făcute pe genunchi. Din când în când, însă, apare o situație care îi lasă pe toți fără replică. Așa s-a întâmplat recent într-un service auto din Florida.

Un client atipic intră în service și schimbă totul

Povestea a început cu un clip video care a devenit rapid viral pe Facebook Reel. Ross, cunoscut online drept RossCreations, împreună cu echipa sa, au pus la cale o farsă. Au trimis un actor îmbrăcat ieșit din tipare la un atelier auto. Acesta a venit încălțat cu pantofi diferiți, purta o pălărie mare ca a lui Abraham Lincoln, pantaloni scurți, maieu și căști pe urechi.

Motivul vizitei? S-a plâns că are probleme la aerul condiționat. I-a explicat mecanicului că, de fiecare dată când pornește aerul, aude un zgomot ciudat și a imitat sunetul, dând din pălărie. Actorul a spus: „De fiecare dată când pornesc, dau volumul la maxim, îl dau înapoi și tot merge.”

Mecanicul, deși vizibil nedumerit, a rămas calm și i-a atras atenția că lipsa roților ar putea fi cauza. A încercat să păstreze o atitudine serioasă și i-a spus: „Mă întreb dacă zgomotul pe care îl auzi este pentru că ai anvelopele foarte uzate.”

Actorul a continuat jocul, spunând: „Atelierele de mecanică încearcă să-ți vândă lucruri de care nici măcar nu ai nevoie.” A început apoi să ia scule de pe banc și să încerce să desfacă ceva la roată, iar mecanicul l-a rugat să lase la loc unealta.

La un moment dat, la semnalul echipei dintr-o mașină apropiată, actorul a schimbat pălăria cu șapca mecanicului, ceea ce a adăugat și mai mult umor situației.

Ce se întâmplă când lipsește ceva esențial la mașină

Mecanicul din videoclip avea toate motivele să fie îngrijorat. Să conduci fără roți este extrem de riscant. Chiar și mersul cu o roată dezumflată poate pune în pericol siguranța. Potrivit Jiffy Lube, o singură roată fără aer scade mult controlul asupra mașinii și poate duce la avarii la jantă.

O roată dezumflată nu mai poate susține greutatea mașinii, iar aceasta ajunge să ruleze direct pe jantă.

Experții de la Virginia Tire & Auto explică ce se poate întâmpla dacă insiști să mergi mai departe în astfel de condiții:

Anvelopele: Nu sunt făcute să țină greutatea mașinii fără aer, iar materialele se pot deteriora definitiv.

Nu sunt făcute să țină greutatea mașinii fără aer, iar materialele se pot deteriora definitiv. Jantele: Ajung să suporte toată greutatea și pot fi îndoite, deformate sau chiar crăpate din cauza contactului direct cu asfaltul.

Ajung să suporte toată greutatea și pot fi îndoite, deformate sau chiar crăpate din cauza contactului direct cu asfaltul. Componentele mașinii: Frânele, suspensia și alte piese pot suferi, mai ales la viteză sau pe distanțe mari.

Frânele, suspensia și alte piese pot suferi, mai ales la viteză sau pe distanțe mari. Siguranța: Controlul direcției și al frânelor devine foarte dificil. Virginia Tire & Auto recomandă să nu mergi mai mult de câteva sute de metri cu o roată dezumflată, doar cât să ajungi într-un loc sigur.

Singura excepție sunt anvelopele run-flat, care pot susține greutatea mașinii fără aer, dar și ele au limite: maxim 80 km la 80 km/h, apoi trebuie schimbate.

Este esențial să verifici lunar presiunea în anvelope, să le rotești la fiecare 8.000-11.000 km și să le inspectezi regulat pentru probleme. Desigur, aceste sfaturi nu ajută dacă te prezinți la service fără nicio roată pe mașină.

Reacții neașteptate și o lecție pentru toți șoferii

Farsa lui Ross a generat multe reacții amuzate pe rețelele de socializare. Mulți au apreciat calmul mecanicului și absurdul situației.

„Ca cineva care lucrează într-un service, asta este cât se poate de adevărat.”, a scris cineva în comentarii. Alt utilizator a spus: „Nu înțeleg cum poate cineva să-și păstreze fața serioasă; eu aș rămâne fără aer de cât aș râde.” Un alt comentariu a fost: „Cum poți să intri așa într-un garaj și să începi o conversație în zona de service unde clienții nu au voie? Skit excelent”.

Motor1 a încercat să ia legătura cu Ross pentru un comentariu, trimițând un mesaj direct și lăsând un comentariu pe Facebook. Dacă va răspunde, articolul va fi actualizat.

Chiar dacă totul a fost o farsă, întâmplarea atrage atenția asupra unui aspect important: siguranța la volan nu trebuie neglijată. Verificarea regulată a anvelopelor și atenția la orice semn de avertizare sunt esențiale pentru a evita probleme grave. Mecanicul din poveste a dat dovadă de profesionalism și răbdare chiar și într-o situație ieșită din comun.