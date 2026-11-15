Pensiile aduse acasă de poștaș vor începe să fie distribuite miercuri, 2 decembrie 2026, deoarece 1 decembrie este zi liberă. Directorul Poștei Române, Valentin Ștefan, a anunțat data și estimează că livrările se vor încheia până pe 16 decembrie.

„Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare”, a declarat Valentin Ștefan. Ziua în care ajung banii la fiecare pensionar depinde de traseul poștașului.

Plata la domiciliu începe cu o zi mai târziu

Casa Națională de Pensii arată că plata lunară prin poștă are loc, în mod obișnuit, între 1 și 15 ale lunii. Pentru decembrie 2026, Poșta începe pe 2 decembrie, iar data de 16 decembrie este estimarea directorului său pentru încheierea livrărilor.

În decembrie 2024, Poșta Română a început distribuirea tot pe 2 decembrie și anunțase că o va încheia până pe 13 decembrie. Sumele restante, rămase de plătit din urmă, au un interval separat la domiciliu, între 11 și 15 ale lunii, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Pensiile virate în cont au alt calendar

Pentru pensionarii plătiți în cont, regula Casei Naționale de Pensii este începerea plăților pe 12 ale lunii și efectuarea lor cel târziu pe 13. În decembrie 2026, aceste date cad sâmbătă și duminică. Casa Națională de Pensii nu a anunțat ziua în care va face viramentele pentru această lună.

Cei care primesc pensia în cont primesc separat, acasă, talonul mov. Casa Națională de Pensii indică pentru trimiterea lui intervalul dintre 1 și 15 ale lunii.

Pensia poate fi ridicată dacă poștașul nu găsește omul acasă

Pensionarul avizat poate ridica banii și documentul de plată de la ghișeul poștal. Potrivit Casei Naționale de Pensii, are la dispoziție două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. Avizul lăsat de poștaș indică oficiul la care se prezintă.