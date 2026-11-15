Clienții Salt Bank pot cumpăra și vinde din aplicație acțiuni și fonduri de investiții din România, tranzacționate la Bursa de Valori București, cu comision zero până la 27 noiembrie 2026, ora 18:00. Oferta a început pe 11 noiembrie, potrivit regulamentului băncii.

După campanie, comisionul standard este de 0,25% din valoarea fiecărei tranzacții, dar cel puțin 5 lei. Bursa de Valori București a anunțat pe 11 noiembrie că Salt Bank a intrat în sistemul său de tranzacționare și că deschiderea contului de investiții se poate face din aplicație.

Ce tranzacții au comision zero

Oferta acoperă cumpărarea și vânzarea de acțiuni și ETF-uri, adică fonduri de investiții care se tranzacționează la bursă. Se aplică ordinelor plasate sau tranzacțiilor executate în perioada campaniei, fără plafon al valorii. Un ordin plasat până la 27 noiembrie, ora 18:00, păstrează comisionul zero și dacă este executat după încheierea campaniei, potrivit regulamentului Salt Bank.

La cumpărare, banca suportă în această perioadă și taxa Autorității de Supraveghere Financiară. În funcție de investiție, pot rămâne de plătit alte costuri sau impozite.

Cât costă o tranzacție după campanie

La o tranzacție de 100 de lei, comisionul standard va fi de 5 lei, deoarece se aplică suma minimă. La 2.000 de lei, calculul de 0,25% dă tot 5 lei. Comisionul se aplică fiecărei tranzacții.

La cumpărare se adaugă taxa Autorității de Supraveghere Financiară: 0,06% pentru acțiuni și 0,04% pentru ETF-uri, potrivit anexei de tarife Salt Bank. Astfel, pentru o cumpărare de acțiuni de 100 de lei, taxa ar fi de 0,06 lei, pe lângă comisionul de 5 lei. Pentru una de 2.000 de lei, taxa ar fi de 1,20 lei, tot pe lângă comisionul de 5 lei.

Păstrarea investițiilor în cont este gratuită până la 31 martie 2027. După această dată, anexa de tarife indică un cost de 0,019% pe lună. Abonamentul lunar, alimentarea și retragerea banilor din contul de tranzacționare sunt gratuite. Pentru taxele cărora li se aplică TVA, acesta se adaugă separat.

Cum se deschide contul de investiții

Salt Bank spune că nu cere o sumă minimă pentru instrumentele disponibile în aplicație: „Poți începe de la 1 euro, în funcție de instrumentul financiar ales.” Suma necesară pentru cumpărare depinde, așadar, de instrumentul ales.

Clientul intră în aplicația Salt Bank, la Produse, Investiții.

Deschide contul de investiții și semnează contractul pentru tranzacții pe piața locală.

Alege instrumentul și plasează ordinul din aplicație.

Fondurile de investiții pot avea costuri proprii, trecute în documentul cu informațiile esențiale al fiecărui fond. Salt Bank avertizează că valoarea investițiilor poate scădea și că banii investiți pot fi pierduți parțial sau total.