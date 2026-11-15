Bitcoin a coborât duminică, 15 noiembrie 2026, la 62.080,91 de dolari, cel mai mic preț din iulie, potrivit CoinGecko. Pentru cei care dețin criptomoneda, scăderea a redus valoarea deținerilor. Ulterior, Bitcoin a revenit peste 65.000 de dolari.

La momentul consultării datelor CoinGecko, Bitcoin costa 64.781,38 de dolari. Pe 8 noiembrie, prețul său de închidere fusese de 74.740 de dolari. Între acel preț și cotația consultată duminică, scăderea este de aproximativ 13,3%.

Cât ar valora o deținere cumpărată cu 1.000 de lei

Dacă cineva ar fi cumpărat Bitcoin de 1.000 de lei la prețul de închidere din 8 noiembrie, deținerea sa ar valora aproximativ 866,76 lei la cotația consultată pe 15 noiembrie. Diferența este de 133,24 lei. Calculul presupune că prețurile în dolari se reflectă în aceeași proporție în lei și lasă deoparte comisioanele și schimbarea cursului valutar.

Valoarea deținerii se schimbă odată cu prețul. Pierderea de 133,24 lei din exemplu ar deveni efectivă dacă Bitcoin ar fi vândut la cotația folosită în calcul.

Au scăzut și Ether și Solana

Pe paginile CoinGecko consultate duminică, Ether era cu 18,6% mai ieftin decât cu șapte zile înainte, iar Solana cu 19,6%. Valoarea tuturor criptomonedelor la un loc a coborât cu aproximativ 4% în 24 de ore, la 2.260 de miliarde de dolari, potrivit datelor CoinGecko citate în relatarea inițială.

Indicele care măsoară starea de spirit a pieței criptomonedelor a ajuns duminică la 10 puncte, de la 13 sâmbătă și 20 vineri, potrivit Alternative.me. Acest nivel este încadrat de realizatorii indicelui în zona „frică extremă”.

Fondurile Bitcoin din SUA au înregistrat retrageri

Între 30 octombrie și 13 noiembrie, din fondurile americane care urmăresc prețul Bitcoin au fost retrase net aproape 3 miliarde de dolari, potrivit datelor relatate de Reuters. Agenția a mai arătat că, în ultima lună, valoarea monedelor digitale legate de dolar aflate în circulație s-a redus cu 17 miliarde de dolari.

În 24 de ore, poziții pe criptomonede de aproximativ 2 miliarde de dolari au fost închise forțat, potrivit datelor Coinglass citate de Reuters. Din această sumă, 774 de milioane de dolari au vizat Bitcoin și 488 de milioane de dolari Ether.