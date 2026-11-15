Ca să cumperi o mașină sau un apartament vândut de ANAF, găsești anunțul oficial, verifici bunul și te înscrii la licitația indicată acolo. Poți licita online sau la locul trecut în anunț, iar pentru participare plătești 10% din prețul de pornire.

Pot participa, în principiu, persoanele de cel puțin 18 ani, firmele și alte entități admise de regulile licitației. Persoana ale cărei bunuri sunt vândute pentru recuperarea unei datorii nu poate licita pentru ele.

Unde găsești anunțul valabil

Pe platforma oficială eLicitațiiANAF, bunurile apar la „Publicitate bunuri”, apoi la „Licitații în derulare”. Platforma include atât bunuri sechestrate, cât și bunuri intrate în proprietatea privată a statului. Verifică numărul licitației, instituția care vinde bunul, prețul, ultima zi de licitare și starea anunțului. Înainte să plătești, caută lotul și la „Licitații anulate/suspendate”.

ANAF organizează și licitații la un loc și o oră stabilite. Anunțurile pentru acestea se găsesc pe pagina ANAF dedicată vânzării bunurilor sechestrate; unitatea fiscală indicată acolo poate confirma dacă licitația mai are loc. Nu presupune că toate vânzările s-au mutat online. La licitația fizică, anunțul apare cu cel puțin 10 zile înainte; online, bunul stă 30 de zile la „Publicitate bunuri” înainte să intre în licitație. Acestea sunt termene pentru două proceduri diferite.

Verifică anunțul direct pe anaf.ro sau elicitatii.anaf.ro, nu într-o reclamă ori într-un mesaj privat. Pentru plata taxei folosește datele din platformă sau pe cele date de unitatea fiscală din anunț. La plata online trebuie trecut și numărul licitației în documentul de plată.

Ce verifici înainte să licitezi

În perioada de publicitate online, poți cere vizionarea din pagina bunului, pentru intervalele afișate. Vizionarea se face în prezența unui funcționar desemnat. La un apartament ocupat, programarea nu garantează accesul în interior.

La o mașină, compară seria de identificare de pe vehicul cu anunțul și cu actele. Verifică existența cărții de identitate a vehiculului, numită CIV, a certificatului de înmatriculare și a cheilor. Uită-te la inspecția tehnică, rulaj, motor, caroserie și la posibilitatea de a transporta mașina. Registrul Auto Român recomandă verificarea actelor și a istoricului tehnic și evitarea vehiculelor fără CIV.

La un apartament, cere un extras de carte funciară recent. Îl poate solicita oricine și arată înscrierile active la data emiterii. Compară numărul cadastral, suprafața și partea din imobil vândută cu anunțul. Verifică sarcinile înscrise, accesul în locuință, ocuparea ei și orice mențiune despre evacuare. Un apartament din Focșani, aflat în publicitate între 5 noiembrie și 5 decembrie 2026, are în anunț o sarcină bancară și mențiunea că va necesita evacuare dacă este cumpărat.

Pașii până la preluarea bunului

Alegi anunțul și verifici prețul de pornire. Uită-te la numărul licitației și la felul bunului. O reducere văzută la alt lot nu se aplică automat celui ales. Pregătești taxa. Aceasta este 10% din prețul de pornire, nu din oferta pe care intenționezi să o faci. Online, o poți plăti cu cardul, prin ordin bancar sau mandat poștal, după instrucțiunile platformei. Te înscrii online, dacă acesta este canalul din anunț. Dacă ai domiciliul fiscal sau ești înregistrat fiscal în România, îți trebuie cont în Spațiul Privat Virtual, serviciul online al ANAF, și taxa validată. Încarci dovada plății și documentele de identificare cerute în platformă. Dacă licitezi prin reprezentant, acesta trebuie să dovedească împuternicirea cerută la semnare. Depui dosarul la licitația fizică, dacă aceasta este procedura anunțată. Cu cel puțin o zi înainte, depui oferta, dovada taxei sau scrisoarea de garanție, actul de identitate și, după caz, actele firmei și împuternicirea reprezentantului. Mandatarul are nevoie de procură specială autentică. Lista și termenul sunt prevăzute la art. 250 alin. (7)-(9) din Codul de procedură fiscală, Legea nr. 207/2015. Licitezi și urmărești închiderea. Online, licitația durează 5 zile pentru bunuri evaluate sub 20.000 de lei, 7 zile pentru cele evaluate între 20.000 și 50.000 de lei și 10 zile pentru cele evaluate la cel puțin 50.000 de lei, conform Ordinului ANAF nr. 354/2026. Platforma stabilește și pasul minim de creștere a ofertei, de 15%, 10% sau 5%, după prețul de pornire. Oferta online validată nu poate fi retrasă. Plătești dacă ai câștigat. Online, ai cel mult 5 zile de la comunicarea procesului-verbal electronic pentru a achita prețul câștigător minus taxa deja plătită sau, când sunt admise ratele, pentru a completa avansul. Și la licitația fizică plata se face în 5 zile, potrivit regulilor din Cod. Primești actul de proprietate și preiei bunul. După plata integrală sau a avansului admis, organul fiscal întocmește în cel mult 5 zile procesul-verbal de adjudecare. Acesta dovedește proprietatea și servește la înscrierea unui imobil în cartea funciară. Predarea bunului se consemnează separat.

Cât te poate costa o mașină sau un apartament

Pentru bunurile sechestrate, prima licitație pornește de la valoarea de evaluare, a doua de la 75% din aceasta, iar a treia de la 50%. Online, și a patra pornește de la 50%. Bunurile intrate în proprietatea statului au alte limite de reducere, așa că prețul afișat pentru lot este cel de urmărit. De exemplu, la 15 noiembrie 2026, un Ford Focus aflat la a treia licitație avea preț de evaluare de 10.631,06 lei și preț de pornire de 5.315,53 lei. Anunțul menționa și TVA de 21%, un parbriz crăpat și o capotă deformată.

La o mașină cu preț de pornire de 20.000 de lei, de exemplu, taxa este 10% × 20.000, adică 2.000 de lei. Dacă oferta câștigătoare rămâne 20.000 de lei, mai ai de plătit 18.000 de lei din preț. Dacă anunțul ar preciza că TVA de 21% se adaugă acestui preț, TVA ar fi 4.200 de lei, iar totalul ar ajunge la 24.200 de lei, înainte de transport, reparații și verificările necesare la RAR. Verifică în fiecare anunț cum este indicat TVA, nu îl adăuga automat.

Pentru un apartament cu preț de pornire de 200.000 de lei, ca exemplu, taxa este 20.000 de lei. Dacă îl câștigi cu 200.000 de lei și plătești integral, restul din preț este 180.000 de lei. La acest buget se pot adăuga înscrierea în cartea funciară, reparațiile și, dacă locuința este ocupată, demersurile pentru evacuare. Costul și durata acestora depind de situația apartamentului; nici prețul redus, nici câștigarea licitației nu înseamnă că îl poți folosi imediat.

Dacă ai depus ofertă, dar nu câștigi licitația online, taxa se restituie ori suma blocată se eliberează în cel mult 5 zile. Poți pierde taxa dacă ai câștigat și nu plătești la termen sau refuzi procesul-verbal. Licitația poate fi reluată, iar fostul câștigător poate datora cheltuielile noii vânzări și diferența dacă bunul se vinde mai ieftin. La licitația fizică, și neprezentarea poate duce la pierderea taxei.

Întrebări frecvente

Pot câștiga dacă sunt singurul ofertant?

Da, dacă oferta validă ajunge cel puțin la prețul de pornire. Pentru un imobil, acest prag rămâne valabil și când alte reguli ale licitației electronice ar permite coborârea sub prețul de pornire.

Poate fi vândut un bun sechestrat sub prețul de pornire?

La a patra licitație electronică, un bun sechestrat poate fi adjudecat sub prețul de pornire, dar nu sub 25% din valoarea de evaluare. Pentru un imobil cu un singur ofertant, oferta trebuie totuși să atingă prețul de pornire.

Se poate prelungi licitația online?

Da. O ofertă în ultimele 15 minute adaugă automat 60 de minute. Dacă platforma nu funcționează în ultimele 15 minute, licitația se prelungește cu 24 de ore de la repunerea ei în funcțiune.

Pot plăti în rate o mașină sau un apartament?

Pentru bunurile sechestrate, poți cere rate cu un avans de cel puțin 50% din prețul câștigător; taxa plătită intră în avans. Diferența se achită în cel mult 12 luni pentru bunuri mobile sau 24 de luni pentru imobile, cu dobândă ori majorare. Pentru creanțele administrate central, ratele nu pot fi cerute dacă diferența este sub 5.000 de lei. Această facilitate nu trebuie presupusă pentru bunurile intrate în proprietatea statului.

Unde contest un act de executare fiscală?

Un act de executare considerat nelegal sau refuzul organului fiscal de a îndeplini un act poate fi contestat la instanța competentă. Termenul general este de 15 zile de la data la care persoana a luat cunoștință de act sau de refuz.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Codul de procedură fiscală; Legea nr. 239/2025; Ordinul ANAF nr. 354/2026; ANAF, platforma eLicitațiiANAF, anunțurile pentru Ford Focus și apartamentul din Focșani și secțiunea de întrebări frecvente; Registrul Auto Român; Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.