Pensia de invaliditate se poate acorda înainte de vârsta obișnuită de pensionare dacă medicul expert confirmă că ți-a scăzut capacitatea de muncă și ai contribuit la sistemul public, cu excepțiile prevăzute pentru unii elevi, ucenici și studenți. Nu există o sumă fixă: în 2026, pensia brută se calculează înmulțind punctele stabilite pentru tine cu 81 de lei, apoi se scad contribuția de sănătate și impozitul, dacă se aplică.

Drumul are două cereri: una pentru evaluarea medicală și alta pentru pensie. Dacă a doua cerere este depusă la mai mult de 30 de zile după emiterea deciziei medicale, pensia se acordă numai de la data înregistrării ei.

Cine poate primi pensia și cine stabilește gradul

Legea nr. 360/2023 cere să ai stagiu de cotizare contributiv în sistemul public, să fii sub vârsta standard de pensionare și să ai capacitatea de muncă diminuată. Cauza poate fi o boală, un accident de muncă, o boală profesională sau un alt accident. Diagnosticul singur nu aduce pensia: gradul este stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale, după examinare și verificarea actelor medicale, nu de DGASPC.

Medicul folosește criteriile din Hotărârea Guvernului nr. 48/2025, aplicate din 14 februarie 2025. Gradele arată cât de mult îți poți purta singur de grijă:

Gradul I: nu te mai poți îngriji singur.

Gradul II: te poți îngriji singur doar parțial.

Gradul III: te poți îngriji singur.

Nu este stabilit un număr minim general de ani lucrați pentru pensia de invaliditate, dar trebuie să existe stagiu contributiv în sistemul public. Anumite perioade cumpărate prin contracte de asigurare nu pot fi folosite pentru a obține acest drept. Elevii, ucenicii și studenții pot primi pensie fără stagiu contributiv dacă accidentul de muncă sau boala profesională s-a produs în timpul și din cauza practicii profesionale.

Ce acte depui și în ce ordine

Ceri evaluarea medicală la cabinetul de expertiză din zona domiciliului. Depui cererea de expertizare, actul de identitate, documentele medicale și rezultatele investigațiilor, adeverința privind concediile medicale și actul care dovedește cauza invalidității. Dacă nu te poți deplasa, un aparținător poate depune cererea. Decizia medicală se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii și se comunică în cel mult 5 zile de la emitere. După decizia medicală, ceri pensia la casa teritorială de pensii sau online. Actele de bază sunt cererea-tip, decizia medicală în original, carnetul de muncă și actele de stare civilă. Poți depune cererea personal sau printr-un mandatar cu procură specială.

În funcție de situație, la cererea de pensie se adaugă acte privind concediul medical, studiile, serviciul militar, veniturile brute, sporurile, condițiile de muncă sau drepturile din legi speciale. Pentru accident de muncă ori boală profesională se folosesc, după caz, formularul de înregistrare a accidentului (FIAM) sau fișa de declarare a bolii (BP2); pentru un accident petrecut în străinătate poate fi necesar documentul A1. Casa Națională de Pensii Publice prezintă separat actele pentru evaluarea medicală și pentru cererea de pensionare.

Cererea de pensionare trebuie înregistrată în 30 de zile de la emiterea deciziei medicale pentru a păstra data de acordare prevăzută de regulile pensiei. În acest caz, dreptul poate începe în ziua deciziei medicale sau în ziua în care încetează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, dacă ai primit-o. După depășirea celor 30 de zile, dreptul începe de la înregistrarea cererii de pensionare.

Cum se calculează pensia și suma primită

Pensia brută este numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei în 2026. Pentru lunile lucrate, punctajul pornește de la venitul brut comparat cu câștigul salarial mediu brut folosit la calcul pentru perioada respectivă. În total pot intra și alte perioade recunoscute de lege, precum și punctele de stabilitate. De aceea, două persoane cu același grad de invaliditate pot primi sume diferite.

Calculul poate include și un stagiu potențial, adică o perioadă luată în seamă pentru timpul în care nu mai poți contribui. Ea este limitată atât de diferența până la stagiul complet contributiv, cât și de timpul rămas până la vârsta standard de pensionare. Pentru acest stagiu, punctajul lunar este de 0,25 puncte la gradul I, 0,20 la gradul II și 0,10 la gradul III. Gradul singur nu este suficient ca să afli pensia: mai contează veniturile din trecut, perioadele recunoscute și vârsta.

Din partea pensiei brute care trece de 3.000 de lei se reține contribuția de sănătate de 10%. Impozitul de 10% se calculează apoi din partea care rămâne peste 3.000 de lei după scăderea contribuției de sănătate. Este prevăzut ca din pensii să se rețină contribuția de sănătate până la 31 decembrie 2027.

La o pensie brută ipotetică de 6.000 de lei, partea care trece de prag este 3.000 de lei. Contribuția de sănătate este 300 de lei, iar baza pentru impozit devine 2.700 de lei; impozitul este 270 de lei. Suma rămasă din pensie este 5.430 de lei, după ordinea de calcul a reținerilor explicată de ANAF. Acesta este un exemplu de calcul al reținerilor, nu o estimare a pensiei unei persoane.

La gradul I se plătește separat de pensie o indemnizație pentru însoțitor. Din 1 iulie 2026, aceasta este de 2.163 de lei pe lună, după creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei; până la 30 iunie 2026 era de 2.025 de lei. Indemnizația pentru însoțitor nu este inclusă în exemplul de pensie netă de mai sus.

Cum diferă pensia de celelalte drepturi

Pensia pentru limită de vârstă cere împlinirea vârstei standard și realizarea stagiului minim de cotizare. Legea prevede un stagiu minim de 15 ani și unul complet de 35 de ani, potrivit calendarului de aplicare. Când îndeplinești condițiile, pensia de invaliditate devine din oficiu pensie pentru limită de vârstă: se acordă suma mai avantajoasă, iar indemnizația pentru însoțitor se păstrează.

Pensia de invaliditate nu este același drept cu prestațiile pentru handicap. Certificatul de handicap ține de DGASPC, iar plățile aferente se fac prin agențiile de plăți sociale, nu prin casa de pensii. Indemnizația lunară a adultului cu handicap este de 80% din indicatorul social de referință pentru handicap grav și 53% pentru handicap accentuat; bugetul personal complementar este de 30%, 22% sau 12% din același indicator, după grad. În 2026, indicatorul este menținut la nivelul din decembrie 2025.

Întrebări frecvente

Pot lucra dacă primesc pensie de invaliditate?

Da. Poți avea venituri din muncă și pensie de invaliditate, indiferent de grad. Rămân valabile revizuirea medicală și programul de recuperare, dacă ți se aplică.

Ce se întâmplă dacă nu merg la revizuirea medicală?

Revizuirea are loc, de regulă, la intervale între un an și trei ani, iar neprezentarea din motive care îți sunt imputabile poate duce la suspendarea plății. Nu mai sunt revizuite persoanele cu invaliditate ireversibilă, cele ajunse la vârsta standard și cele aflate cu cel mult cinci ani înaintea ei care au stagiul complet contributiv.

Ce se întâmplă dacă pensiile mele însumate sunt sub 1.281 de lei?

Indemnizația socială pentru pensionari poate completa veniturile din pensii până la 1.281 de lei, dacă ai domiciliul în România. Este o completare, nu un alt tip de pensie.

Trebuie să anunț casa de pensii dacă situația mea se schimbă?

Da. O schimbare care poate influența dreptul la pensie trebuie comunicată casei de pensii în 15 zile de la apariție.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Hotărârea Guvernului nr. 48/2025; Legea nr. 141/2025; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Legea nr. 448/2006; OUG nr. 6/2009; Casa Națională de Pensii Publice; ANAF.