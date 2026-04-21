Designerul-șef Mercedes, Robert Lešnik, afirmă că interesul pentru break-uri este prea scăzut la nivel global pentru a justifica dezvoltarea unei versiuni electrice a C-Class.

Viitorul break-urilor Mercedes-Benz devine tot mai incert. Recent, Robert Lešnik, șeful de design exterior al companiei, a explicat de ce nu va exista o variantă break electrică pentru noul C-Class: cererea a scăzut atât de mult încât investiția nu mai are sens. Ce a dus la această decizie?

Interesul pentru break-uri scade în tăcere

De ceva vreme, au apărut informații că Mercedes ar putea renunța la break-uri și ar pune accent pe modelele care se vând mai bine, cum ar fi SUV-urile. Chiar dacă nu există o decizie oficială din partea companiei, mesajul transmis de Lešnik este clar.

Într-un interviu pentru Autocar, Lešnik a recunoscut că atât designerii auto, cât și jurnaliștii apreciază break-urile pentru design și utilitate. Totuși, această apreciere nu se vede și în cifrele de vânzări.

„Avem trei regiuni. Nimeni nu le cumpără în America; am încercat versiunea shooting brake a CLS și nimeni nu a cumpărat-o. Chinezii nu le înțeleg și nu le cumpără. Rămâne Europa, iar dacă te uiți la un Mercedes E-Class, este destul de scump – așa că cine poate de fapt să cumpere o astfel de mașină în Europa?”, a spus Robert Lešnik. Această realitate a dus la decizia de a nu aproba producția unei versiuni break pentru noul C-Class electric prezentat recent.

Trei piețe mari, aceeași problemă

Lešnik a explicat cum stau lucrurile în cele trei regiuni principale unde Mercedes vinde mașini. Situația este dificilă peste tot. Chiar și în Europa, unde încă mai există clienți pentru break-uri, prețurile mari limitează accesul la aceste modele.

Modelele break care rezistă în gama Mercedes

Chiar dacă interesul pentru break-uri scade, Mercedes nu renunță complet la acest tip de caroserie. În continuare, compania vinde C-Class break cu motorizări convenționale, care va primi în curând un facelift și va rămâne pe piață câțiva ani.

Noul CLA Shooting Brake este disponibil atât cu motoare pe benzină și motorină, cât și în versiune electrică. Modelul mai mare, Clasa E break, continuă să fie produs. În schimb, CLS Shooting Brake a dispărut deja din ofertă.

Rivali cu planuri diferite

Mercedes nu este singurul producător care analizează viitorul break-urilor. BMW a prezentat recent un teaser pentru i3 Touring, un break electric care ar fi concurat direct cu un posibil C-Class break electric, dacă Mercedes ar fi ales să-l producă.

Totuși, BMW nu are un model care să concureze direct cu CLA Shooting Brake, ceea ce arată că nici pentru rivali segmentul nu este ușor. BMW ia în calcul să păstreze în gamă un break Seria 3 cu motoare clasice, dar nu a luat încă o decizie finală.

Următoarea mutare rămâne sub semnul întrebării

Chiar dacă nu va exista un C-Class break electric, Mercedes păstrează încă mai multe modele break în ofertă. Rămâne de văzut câte vor supraviețui în următoarea generație. Este greu de crezut că toate vor dispărea până în 2030.

O soluție posibilă ar putea fi combinarea unor modele, așa cum Mercedes a procedat deja cu coupe-urile și cabrioletele Clasa C și E, care au devenit CLE. Poate că aceeași strategie va fi folosită și pentru break-uri în viitor.

Break-urile au pierdut teren în fața SUV-urilor, iar cifrele de vânzări sunt decisive. Mercedes preferă să investească în modele ca GLC, iar dezvoltarea unui break electric C-Class nu mai este o prioritate. Totuși, versiunea clasică a C-Class break rămâne disponibilă pentru cei interesați.

O alternativă pentru cei care încă preferă break-urile este C-Class All-Terrain, o variantă mai înaltă și mai practică, potrivită pentru drumuri diverse. În Europa, unde încă există cerere pentru acest tip de caroserie, astfel de modele rămân căutate.

Drumul break-urilor continuă, dar cu pași mici

Chiar dacă break-urile nu mai sunt la fel de populare ca altădată, ele încă își găsesc locul în gama Mercedes. Trecerea către SUV-uri și electrificare schimbă prioritățile, dar acest lucru nu înseamnă că break-urile vor dispărea peste noapte. Pentru mulți șoferi europeni, această caroserie rămâne o alegere practică și elegantă.