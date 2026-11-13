Ca să afli cât câștigi de fapt pe oră, adună salariul net primit și beneficiile pe care le poți folosi, scade cheltuielile făcute numai pentru serviciu, apoi împarte suma rămasă la orele lucrate și la timpul de navetă. De exemplu, un post care aduce 6.200 de lei net poate însemna 27,70 lei pe oră, mai puțin decât un post de 5.000 de lei net aflat aproape de casă, după ce pui la socoteală drumurile și costurile.

Acesta este un calcul pentru banii și timpul tău, nu salariul orar din contract. Naveta obișnuită până la un sediu fix intră în comparația personală, dar nu devine automat timp de muncă recunoscut de lege.

Ce bani pui în calcul

Pornește de la salariul net care ți-a intrat în cont, nu de la brutul din contract. Netul de pe fluturaș ține deja seama de taxele reținute, inclusiv de cele legate de beneficiile trecute pe fluturaș; nu le scădea a doua oară. Adaugă separat valoarea beneficiilor primite și pe care chiar le poți folosi.

Tichetele de masă se folosesc pentru masă sau alimente, iar numărul lor nu poate depăși zilele lucrate. Nu le trata ca bani pe care îi poți cheltui oriunde și nu presupune că le primești pentru toate zilele din calendar. Pentru alte beneficii, pune în calcul numai partea care îți înlocuiește o cheltuială pe care ai fi făcut-o.

Dacă angajatorul îți decontează transportul, scade doar costul rămas în sarcina ta. Poți folosi și cealaltă variantă: adaugi decontul la venit și scazi costul întreg al transportului. Nu adăuga decontul dacă scazi doar costul rămas după decontare.

Ce cheltuieli scazi

Scade abonamentul sau combustibilul folosit pentru navetă, parcarea, taxele de drum și uzura mașinii produsă de acele drumuri. Poți include hainele cerute pentru lucru și numai diferența dintre masa cumpărată la serviciu și masa pe care ai plăti-o oricum. Chiria, utilitățile și mâncarea obișnuită nu dispar dacă schimbi locul de muncă, așa că nu le scazi.

Pentru naveta cu mașina, înmulțește kilometrii dus-întors dintr-o zi cu numărul zilelor de navetă. Aplică apoi consumul mașinii la 100 de kilometri și prețul plătit pe combustibil; adaugă parcarea, taxele și costul suplimentar al întreținerii. Scade orice sumă decontată de angajator.

Completează calculul pentru o lună

Alege luna pentru care ai fluturașul, orele și cheltuielile. În acest mic calculator, fiecare sumă și fiecare oră se trec o singură dată:

Scrie salariul net primit: ___ lei. Adaugă tichetele și celelalte beneficii utilizabile: ___ lei. Scade cheltuielile pe care nu le-ai avea fără acel post: ___ lei. Adună orele lucrate în program și orele suplimentare efectuate, fără să numeri aceeași oră de două ori: ___ ore. Adaugă timpul de navetă dus-întors numai pentru zilele în care ai mers la serviciu: ___ ore. Împarte suma rămasă la totalul orelor: ___ lei pe oră.

Nu folosi același număr de ore pentru fiecare lună. La normă întreagă, se lucrează de obicei 8 ore zilnic și 40 de ore săptămânal, dar calculul tău ține cont de zilele și orele din luna aleasă. Dacă ai făcut ore suplimentare încă necompensate sau neplătite, ele intră deja la timpul dat serviciului; banii intră în calcul când îi primești.

Cât rămâne pe oră în două oferte

Exemplul este ipotetic. Fiecare post presupune 20 de zile lucrate, câte 8 ore pe zi, și încă 4 ore suplimentare efectuate în acea lună.

Ce compari Aproape Departe Net, lei 5.000 6.200 Tichete, lei 700 700 Costuri, lei 400 1.250 Program, ore 160 160 Ore în plus 4 4 Navetă, ore 10 40 Rămas, lei 5.300 5.650 Total, ore 174 204 Lei pe oră 30,46 27,70

Pentru postul apropiat, 5.000 + 700 – 400 înseamnă 5.300 de lei; 160 + 4 + 10 înseamnă 174 de ore. Rezultatul este 30,46 lei pe oră. Pentru postul îndepărtat, 6.200 + 700 – 1.250 înseamnă 5.650 de lei, împărțiți la 204 ore, adică 27,70 lei pe oră.

Postul îndepărtat aduce cu 1.200 de lei mai mult în cont, dar după cheltuielile suplimentare rămân doar 350 de lei în plus pentru încă 30 de ore de navetă. În acest exemplu, salariul net mai mare nu dă și un câștig mai mare pentru fiecare oră dedicată postului.

Cum compari două oferte și negociezi

Compară net cu net, pentru aceeași perioadă. Pune la ambele posturi beneficiile pe care le-ai folosi, cheltuielile pe care le-ai suporta și orele de lucru și navetă estimate în același fel. Dacă noul post are prime ori bonusuri, nu le trata ca bani siguri decât dacă știi că îi vei primi.

Poți calcula și netul lunar de care ai avea nevoie ca să păstrezi câștigul pe oră al postului actual: înmulțești ținta în lei pe oră cu toate orele de lucru și navetă, adaugi costurile noului post și scazi beneficiile utilizabile. Pentru ca postul îndepărtat din exemplu să ajungă la aproximativ 30,46 lei pe oră, ar fi nevoie de circa 6.764 de lei net, dacă orele, tichetele și costurile rămân aceleași. Suma este un prag personal pentru comparație, nu un salariu datorat prin lege.

Cum calculezi un an cu prime și costuri diferite

Pe un an, adună salariile nete efectiv primite în toate lunile, primele nete primite și beneficiile utilizabile. Scade atât cheltuielile lunare, cât și costurile legate de post care apar o singură dată. Împarte la toate orele efectiv lucrate în an, inclusiv cele suplimentare, plus naveta făcută. Nu face media simplă a celor 12 rezultate lunare: lunile pot avea numere diferite de ore.

De pildă, dacă prima lună este cea a postului apropiat din tabel, rămân 5.300 de lei pentru 174 de ore. Într-o a doua lună ipotetică, păstrezi aceleași sume și ore, dar primești o primă netă de 700 de lei și plătești încă 400 de lei pentru o cheltuială legată de serviciu. A doua lună lasă 5.600 de lei; împreună, cele două luni dau 10.900 de lei împărțiți la 348 de ore, adică 31,32 lei pe oră. Prima și costul ocazional au fost puse fiecare o singură dată.

Naveta nu este automat muncă plătită

Codul muncii leagă timpul de muncă de sarcinile făcute la dispoziția angajatorului. Drumul obișnuit de acasă la un sediu fix nu devine timp de muncă doar pentru că îl adaugi în calculul personal. În schimb, pentru lucrătorii fără loc de muncă fix, deplasarea spre primul client și de la ultimul client poate fi timp de muncă; hotărârea europeană nu stabilește plata acelui drum.

Angajatorul trebuie să noteze zilnic când începe și când se termină munca fiecărui salariat. Orele suplimentare se compensează prin ore libere plătite în 90 de zile calendaristice. Dacă acest lucru nu se poate face, ele sunt plătite în luna următoare, cu un spor de minimum 75% din salariul de bază. Limita este, de regulă, 48 de ore de muncă pe săptămână, inclusiv orele suplimentare; depășirea este permisă dacă media pe perioada de referință prevăzută de lege rămâne în limită.

Întrebări frecvente

Câte ore de lucru are o lună?

Numărul diferă de la o lună la alta. Folosește zilele lucrate și orele din programul tău, apoi adaugă separat orele suplimentare și naveta.

Cum calculez dacă lucrez cu jumătate de normă?

Folosește orele programului tău, nu pe cele ale unui post cu normă întreagă. De exemplu, 4 ore pe zi timp de 20 de zile înseamnă 80 de ore; la 2.800 de lei net, rezultă 35 de lei pe oră înainte de navetă și cheltuielile legate de post.

Concediul plătit intră în calculul anual?

Venitul primit în concediu intră în totalul anual, dar zilele de concediu nu se adaugă la orele lucrate ori la navetă. Concediul anual minim este de 20 de zile lucrătoare, iar sărbătorile legale nelucrate nu se scad din el.

Angajatorul trebuie să-mi plătească naveta?

Plata drumului obișnuit spre un sediu fix nu rezultă automat din regula privind timpul de muncă. Verifică oferta, contractul și regulamentul intern; pentru transportul acordat de angajator, condițiile trecute în contract sau în regulament contează și la tratarea lui fiscală.

Ce fac dacă orele suplimentare nu apar în evidență?

Păstrează contractul, pontajele, fluturașii și mesajele care arată când ai lucrat, apoi cere angajatorului corectarea în scris. Dacă problema rămâne, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Pentru drepturile salariale neplătite, poți merge la instanță în cel mult 3 ani de când trebuiau plătite.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal și normele sale de aplicare; Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare; Ordonanța de urgență nr. 16/2022; Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea în cauza Tyco; Inspecția Muncii, REGES.