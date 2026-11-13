Pana mondială a serviciilor Microsoft a afectat vineri, 13 noiembrie, aplicațiile folosite de BRD, mai ales e-mailul. În aceeași zi, ING Bank România afișa drept funcționale aplicația pentru clienți și plățile cu cardul.

La ING funcționau și tranzacțiile la bancomat, plățile online cu cardul și serviciul telefonic. BRD nu a anunțat dacă plățile ori transferurile clienților au fost afectate.

Ce probleme au anunțat băncile

BRD a spus că incidentul Microsoft afecta temporar unele aplicații, „în special a serviciilor email”. ING a avertizat că procesele care depind de comunicarea prin e-mail pot fi perturbate.

FinTec relata vineri dimineață că aplicațiile ING Business pentru firme funcționau cu intermitențe. Pe pagina băncii din aceeași zi, serviciile erau apoi marcate ca funcționale.

Potrivit Associated Press, Microsoft a semnalat problemele joi, 12 noiembrie, cu puțin înainte de ora 13:00, ora Coastei de Est, iar vineri raporta îmbunătățiri în America de Nord și Europa și restabilirea livrării e-mailurilor pentru unii utilizatori. Compania avertiza că unele mesaje pot ajunge în continuare cu întârziere și că accesul poate fi intermitent. Microsoft spunea că cozile de e-mail se reduseseră semnificativ și se apropiau de nivelurile normale.

Unde pot cere clienții lămuriri

Pentru comunicarea afectată de problemele cu e-mailul, ING recomandă „canale alternative de comunicare (chatul din ING Home’Bank sau call center)”. BRD a anunțat că răspunde solicitărilor clienților în unități, la centrală și la telefon.