Un deputat sau senator fără funcție de conducere are în 2026 o indemnizație de 18.720 de lei brut pe lună, din care rămân aproximativ 10.951 de lei după rețineri. Separat, pentru biroul său sunt alocați aproximativ 32.011 lei lunar, bani pentru cheltuielile cabinetului, nu pentru traiul parlamentarului.

Diurna, cazarea și transportul pot fi plătite în plus, numai în condițiile legate de prezență și deplasare. De aceea, nu există un total lunar identic pentru toți parlamentarii.

Câți bani îi rămân parlamentarului

Lista Senatului din 30 septembrie 2025 folosește pentru indemnizația de bază un coeficient de 9 și o bază de 2.080 de lei. Înmulțirea lor dă 18.720 de lei brut. Legea nr. 141/2025 a păstrat indemnizațiile pentru aceste funcții, de la 1 ianuarie 2026, la nivelul din decembrie 2025. Senatul afișează 10.951 de lei net pentru senatorii fără funcție suplimentară.

Calculul netului pornește de la suma brută. La un venit brut ipotetic de 20.000 de lei, fără deduceri sau alte rețineri, contribuția la pensie de 25% ar fi 5.000 de lei, iar contribuția la sănătate de 10% ar fi 2.000 de lei. Impozitul de 10% s-ar calcula din cei 13.000 de lei rămași, adică 1.300 de lei. Venitul net ar fi 11.700 de lei.

La indemnizația de 18.720 de lei, aceleași cote înseamnă 4.680 de lei pentru pensie, 1.872 de lei pentru sănătate și 1.216,80 lei impozit. Rămân 10.951,20 lei. Indemnizația este venit personal și se impozitează; banii cabinetului au altă destinație.

Ce se plătește din cei 32.011 lei ai cabinetului

Pentru 2026, conducerile reunite ale celor două Camere au decis ca suma lunară pentru biroul parlamentar să fie redusă cu 10%. Față de cuantumul anterior de 35.568 de lei, rezultă 32.011,20 lei, adică aproximativ 32.011 lei lunar.

Din acest buget se pot plăti personalul biroului, chiria, întreținerea, utilitățile, consumabilele, telefonul, internetul și deplasările personalului, între alte cheltuieli prevăzute de regulile Parlamentului. Legea nr. 96/2006 stabilește că banii sunt pentru organizarea și funcționarea biroului. Adunarea celor 32.011 lei cu indemnizația netă dă aproximativ 42.962 de lei, dar nu arată venitul personal al parlamentarului.

Când se plătesc diurna, cazarea și transportul

Parlamentarii prezenți la lucrări primesc diurnă dacă nu au domiciliul în București sau Ilfov. Senatul indică o sumă zilnică egală cu 2% din indemnizația brută. La 18.720 de lei brut, aceasta înseamnă 374,40 lei pentru o zi în care condițiile sunt îndeplinite, nu pentru fiecare zi a lunii.

Pentru cazarea lunară în București este necesară o declarație pe propria răspundere. Din 27 iulie 2025, Legea nr. 139/2025 exclude parlamentarul care are domiciliul în București sau Ilfov ori dacă el sau soțul ori soția deține acolo o locuință. Suma pentru cei care au dreptul la cazare este stabilită de conducerile reunite ale Camerelor, în funcție de buget.

Legea permite călătoria gratuită cu trenul în țară și prevede bani pentru transportul în circumscripție. Cazarea în alte localități se plătește numai pentru deplasările legate de mandat prevăzute de lege, nu ca plată lunară acordată tuturor.

Câte salarii și pensii înseamnă indemnizația netă

Comparația folosește sume nete, adică bani rămași după rețineri. Indemnizația de aproximativ 10.951 de lei echivalează cu:

1,92 salarii medii nete , față de câștigul de 5.717 lei pentru septembrie 2026, publicat de INS și relatat de AGERPRES;

, față de câștigul de 5.717 lei pentru septembrie 2026, publicat de INS și relatat de AGERPRES; 4,06 salarii minime nete , față de aproximativ 2.699 lei calculați pentru iulie-decembrie 2026, pentru un salariat cu normă întreagă, la funcția de bază, fără persoane în întreținere și fără alte rețineri;

, față de aproximativ 2.699 lei calculați pentru iulie-decembrie 2026, pentru un salariat cu normă întreagă, la funcția de bază, fără persoane în întreținere și fără alte rețineri; 4,06 pensii medii nete de stat, față de valoarea de 2.700 de lei pentru trimestrul al II-lea din 2026, publicată de INS și relatată de AGERPRES.

Astfel, indemnizația netă are valoarea a aproape două luni de salariu mediu net. Asta nu înseamnă automat două luni de trai: durata depinde de cheltuielile fiecărei persoane. Cei 32.011 lei ai cabinetului au, ca mărime, valoarea a circa 5,60 salarii medii nete, dar nu pot fi numărați ca luni de trai ale parlamentarului.

Întrebări frecvente

Primesc mai mult parlamentarii cu funcții de conducere?

Da. Coeficienții publicați de Senat la 30 septembrie 2025 dau o indemnizație brută de 19.136 de lei pentru un secretar de comisie și de 23.920 de lei pentru președintele Senatului. Sumele nete diferă în funcție de rețineri.

Se poate deconta un hotel de cinci stele în teritoriu?

Nu. Pentru deplasările care îndeplinesc condițiile legale, cazarea se poate face în unități de cel mult patru stele sau se poate compensa în limita stabilită de conducerile Parlamentului.

Cum se plătește deplasarea cu mașina personală?

Legea limitează plata la echivalentul a 7,5 litri de carburant pentru 100 km și la cel mult o călătorie dus-întors pe săptămână, în condițiile prevăzute pentru exercitarea mandatului.

Se pot cere detalii despre cheltuielile unui birou parlamentar?

Da. Senatul indică solicitarea informațiilor detaliate în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 96/2006, Legea nr. 139/2025 și Legea nr. 141/2025; Codul fiscal; Hotărârea birourilor permanente reunite nr. 2/2025; lista indemnizațiilor și paginile financiare ale Senatului; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 și OUG nr. 89/2025; datele INS despre salarii și pensii, relatate de AGERPRES.