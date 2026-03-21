Toți cei 117 militari români care activau în teatrul de operații din Irak s-au întors acasă. Revenirea a avut loc sâmbătă, 21 martie, informația fiind confirmată oficial de Ministerul Apărării Naționale (MApN) printr-un comunicat de presă.

Repatriere în condiții de siguranță

Operațiunea de repatriere a fost una complexă, dar s-a desfășurat fără incidente. „Toţi cei 117 militari români dislocaţi în teatrul de operaţii din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq. Repatrierea a fost realizată în condiţii de siguranţă, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO şi al partenerilor internaţionali”, se arată în comunicatul MApN.

Dar cum anume s-a desfășurat, pe bune, operațiunea? Nu a fost un zbor direct. Militarii au fost mai întâi relocați temporar în două baze strategice, respectiv Incirlik din Turcia și Ramstein din Germania. Abia de acolo, transportul către România s-a efectuat cu aeronave militare.

Motivul retragerii, securitatea precară

Decizia nu a venit din senin. La baza ei au stat analizele privind situația de securitate din regiune, care s-a deteriorat recent. „Decizia de retragere a fost determinată de evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecţia personalului dislocate”, precizează comunicatul ministerului.

Siguranța trupelor a fost prioritatea zero.

O misiune a Batalionului 2 Călugăreni

Iar militarii care au activat în Irak fac parte din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni. Pe întreaga durată a participării lor la misiunea NATO din Irak, aceștia au avut un rol clar definit, având ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate. Potrivit MApN, soldații români au demonstrat „profesionalism şi angajament” în îndeplinirea tuturor atribuțiilor.

Angajamentul față de NATO rămâne ferm

Și totuși, ce înseamnă această retragere pentru viitor? E drept că trupele s-au întors, dar asta nu schimbă orientarea strategică a României. Ministerul Apărării ține să sublinieze că parteneriatele strategice merg mai departe, indiferent de această ajustare a posturii militare din Irak.

„Ministerul Apărării Naţionale reafirmă angajamentul României faţă de operaţiile şi misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securităţii internaţionale, în conformitate cu deciziile Alianţei”, concluzionează comunicatul oficial.