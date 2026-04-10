Prețul gazului s-a dublat la un moment dat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar facturile la electricitate au crescut moderat, cu doar 25-30%. Explicația vine de la ponderea tot mai mare a energiei verzi în mixul european, un scut care a funcționat mult mai bine decât în criza din 2022, spune Richard Koenig, CEO al Enery, unul dintre cei mai puternici investitori în regenerabile din România.

Decuplarea de gazul scump

Lucrurile stau complet diferit față de șocul generat de invazia Rusiei în Ucraina. Atunci, scumpirea gazului a tras după ea și prețul electricității la niveluri istorice. Acum, nu. De ce? Pentru că energia verde reprezintă deja jumătate din mixul energetic la nivel european, acționând ca un amortizor.

„Tensiunile geopolitice recente au evidenţiat din nou rezilienţa pieţelor de energie electrică din Europa. Chiar şi în condiţiile în care preţurile gazului au crescut puternic, ajungând la un moment dat să se dubleze, preţurile la electricitate au avut o creştere mult mai moderată, de aproximativ 25-30%. Această decuplare se datorează în mare parte ponderii semnificative a energiei regenerabile deja integrate în sistem”, explică Richard Koenig, CEO Enery.

dependența de combustibilii fosili scade. „Semnalul-cheie pentru Europa este clar: accelerarea implementării energiei regenerabile nu este doar o prioritate climatică, ci şi o necesitate strategică pentru securitatea energetică şi stabilitatea preţurilor. Energia solară, eoliană şi dezvoltarea capacităţilor de stocare funcţionează ca amortizoare împotriva şocurilor externe, reducând expunerea la volatilitatea pieţelor de combustibili fosili. În ansamblu, datorită capacităţilor regenerabile dezvoltate în ultimul deceniu şi a proiectelor de stocare aflate în pipeline, viitoarele şocuri asupra sistemului electric vor avea, cel mai probabil, un impact mai limitat decât în trecut.”

Marea problemă birocrația

Numai ca vestea bună este umbrită de o problemă majoră. Electrificarea economiei bate pasul pe loc. Energia verde produsă nu ajunge suficient de repede în sectoare masive precum transporturile sau încălzirea, unde combustibilii fosili încă domină. Dar de ce se mișcă lucrurile atât de greu, până la urmă?

„Consumul de combustibili fosili rămâne ridicat deoarece electrificarea, extinderea reţelelor şi autorizarea proiectelor regenerabile avansează prea lent, pe fondul unei birocraţii ridicate şi al unei voinţe politice insuficient de ferme în direcţia unei industrii electrificate”, afirmă Koenig. E drept că soluțiile există, dar implementarea lor e anevoioasă. „Prioritatea ar trebui să fie accelerarea implementării energiei regenerabile prin simplificarea proceselor de autorizare şi asigurarea accesului la reţea, concomitent cu sprijinirea activă a electrificării în industrie, încălzire şi transport. În acelaşi timp, investiţiile în stocare şi infrastructura de reţea sunt esenţiale pentru a asigura flexibilitatea necesară sistemului.”

„În final, energia regenerabilă este cea mai eficientă cale de a reduce dependenţa de combustibili fosili – provocarea principală este acum scalarea lor într-un ritm mai accelerat.”

Investiție de 460 milioane euro la Ogrezeni

Iar Enery, un producător austriac independent de energie, nu stă pe loc. Compania a semnat anul trecut o finanțare verde sindicalizată de 460 de milioane de euro cu un consorțiu de șapte bănci. Fondurile sunt direcționate către construcția proiectului hibrid Ogrezeni, din județul Giurgiu.

Proiectul este unul dintre cele mai mari de acest fel din Europa. Acesta combină producția de energie fotovoltaică, cu o capacitate instalată de 761 MWp, cu o componentă masivă de stocare a energiei în baterii de peste 1 GWh. Principalul finanțator al Enery este Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), fond consiliat de britanicii de la Amber Infrastructure.

Strategia Enery pentru România

Compania austriacă vede România ca pe o piață strategică. „În România, Enery are în prezent un portofoliu de proiecte aflate în diferite stadii de dezvoltare, construcţie şi operare. Avem aproximativ 760 MW de capacităţi fotovoltaice în construcţie, inclusiv proiectul de la Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride PVĂBESS din regiune. În paralel, dezvoltăm un pipeline suplimentar de proiecte, cu un accent tot mai mare pe integrarea soluţiilor de stocare sau pe baterii standalone. Până la finalul anului, obiectivul nostru este să avansăm important proiectele aflate în construcţie şi să securizăm o parte dintre oportunităţile în curs, în linie cu strategia de a construi un portofoliu diversificat, ancorat în mecanisme de contractare pe termen lung.”

Cererea pentru proiecte integrate, care combină producția cu stocarea, este în creștere. „Contextul geopolitic actual accentuează nevoia de securitate energetică şi predictibilitate – atât în ceea ce priveşte producţia, cât şi preţurile – ceea ce se traduce într-un interes crescut din partea consumatorilor industriali pentru contracte pe termen lung”, mai spune Koenig.

La nivel de grup, Enery are 250 de angajați, dintre care aproximativ 40 sunt în România. „Ne concentrăm pe construirea unei echipe locale solide, cu competenţe tehnice, comerciale şi operaţionale de top. Există provocări, în special în domenii precum stocarea energiei (BESS), tradingul de energie şi optimizarea portofoliilor, deoarece vorbim despre competenţe relativ noi într-o piaţă aflată în plină transformare. Un avantaj major în cadrul Enery este schimbul constant de know-how la nivel de grup – faptul că suntem prezenţi în 11 ţări permite echipelor să beneficieze de perspective diverse şi să adapteze soluţii inovatoare la contexte locale.”

Viziunea pe termen lung este clară. „businessului, ne propunem să creştem constant valoarea oferită clienţilor, furnizând energie regenerabilă în mod continuu şi oferind soluţii integrate de tip „one-stop shop”. Pentru a realiza acest lucru, vom continua să ne extindem capacitatea instalată, cu un mix echilibrat de proiecte fotovoltaice, eoliene şi de stocare, adaptate pieţei locale şi contextului regional. România rămâne o piaţă strategică pentru noi, cu un potenţial semnificativ de dezvoltare.”