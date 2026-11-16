Christian Tour, firma de turism controlată de Cristian Pandel și listată la bursă, a obținut un profit net de aproape 10 milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Pentru cei care dețin sau urmăresc acțiunile firmei, raportarea publicată la 16 noiembrie arată și o sumă de aproximativ 528.000 de lei pe care Christian Tour intenționează să o recupereze de la AnimaWings, compania aeriană intrată în insolvență.

AnimaWings, legată de Christian Tour prin acționari comuni și prin contracte pentru zboruri, a intrat în insolvență la 28 octombrie 2026. Cele două sunt firme distincte: datoriile companiei aeriene nu intră automat în conturile Christian Tour, dar suma pe care aceasta din urmă o are de recuperat trebuie urmărită în procedura de insolvență.

Profitul a crescut, dar rezervările au scăzut

Profitul net al Christian Tour a fost de 9.980.396 de lei din ianuarie până în septembrie 2026, față de 8.810.269 de lei în aceleași luni din 2025, o creștere de 13,3%. Veniturile totale au urcat cu 29,1%, de la 592.479.917 lei la 764.616.600 de lei. Câștigul înainte de dobânzi, impozite și amortizare a ajuns la 15,3 milioane de lei.

Vânzările înregistrate când clienții au făcut rezervările au crescut însă mult mai puțin decât veniturile trecute în contabilitate. Raportul companiei arată că o parte mai mare a vacanțelor a fost efectuată și înregistrată ca venit până la 30 septembrie 2026:

Vânzările la data rezervării au fost de 880,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, cu 1,6% peste aceeași perioadă din 2025.

Numărul turiștilor a coborât cu 4,3%, la 259.855.

Numărul rezervărilor a scăzut cu 10,1%, la 97.806.

La 30 septembrie 2026, firma avea 119,6 milioane de lei în numerar și bani disponibili imediat în conturi. După scăderea datoriilor financiare, rămânea cu 68 de milioane de lei; cu un an înainte avea, dimpotrivă, o datorie netă de 33,9 milioane de lei.

Cei 528.000 de lei nu sunt o pierdere deja stabilită

La 30 septembrie, Christian Tour avea de încasat de la AnimaWings 15.846 de euro și 378 de lei, dar avea și de plătit companiei aeriene 37.710 euro. După anularea unor facturi în octombrie, balanța s-a schimbat: Christian Tour a rămas cu aproximativ 528.000 de lei de recuperat. Cât va încasa efectiv se va stabili în procedura de insolvență.

Raportul mai arată că, la 30 septembrie, Christian Tour nu avea avansuri acordate AnimaWings și nici garanții sau alte promisiuni de plată pentru datoriile acesteia. Firma nu avea nici zboruri contractate cu AnimaWings pentru sezonul 2027. Conducerea consideră că insolvența, deschisă după încheierea perioadei raportate, nu cere schimbarea cifrelor pentru primele nouă luni.

În relația cu Memento Air, o firmă afiliată care contractează zboruri de la mai mulți operatori, Christian Tour avea separat 179.422 de euro de încasat și 95.343 de lei de plătit la 30 septembrie. Potrivit raportului, eventualele pierderi ale Memento Air din propriile creanțe asupra AnimaWings rămân la Memento Air și nu sunt transferate către Christian Tour.

Insolvența a avut și un efect asupra vacanțelor deja programate. Christian Tour spune că a mutat la alți transportatori 114 plecări din 22 de programe de zboruri charter, planificate între 1 octombrie și 31 decembrie 2026, pentru 9.355 de clienți.

Cum au fost separate firmele înainte de listare

Prospectul listării arată că, la 2 martie 2026, participația în Christian Tour a fost mutată din Pan Global Assets Holding în CPM Cambridge Holding. Înaintea ofertei de acțiuni, CPM deținea 99% din Christian Tour, iar Oxford Investment Alliance 1%; ambele erau deținute integral de Cristian Pandel.

Prospectul prezenta separat structura legată de AnimaWings: o participație de 62,34% era asociată cu Anima Wings Aviation SA, avându-l pe Marius Pandel beneficiar real, iar 37,66% cu MCP Holding BV, ai cărei beneficiari erau Cristian Pandel, cu 80%, și Marius Pandel, cu 20%. O înțelegere pentru intrarea unor investitori în compania aeriană nu s-a încheiat; BT Asset Management a anunțat la 2 octombrie că nu a devenit acționar.

Ce urmează pentru suma de recuperat

Christian Tour intenționează să înscrie creanța de aproximativ 528.000 de lei în procedura AnimaWings până la 14 decembrie 2026, termenul pentru depunerea creanțelor indicat în notificarea publicată la 2 noiembrie. Compania spune că nu estimează costuri suplimentare importante în ultimul trimestru din 2026, iar efectele asupra activității vor apărea în raportarea acelui trimestru.

Prima adunare a creditorilor AnimaWings este programată pentru 11 ianuarie 2027. Atunci vor fi prezentate bunurile și datoriile firmei, precum și raportul privind cauzele insolvenței.