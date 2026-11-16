Dacă ANAF stabilește bani de plată după un control, persoana sau firma care nu este de acord poate contesta decizia de impunere în 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal care a emis-o. Contestația nu oprește singură plata sau executarea; suspendarea poate fi cerută instanței, în condițiile legii.

Nu trebuie așteptată decizia pentru a răspunde constatărilor. Contribuabilul poate prezenta documente și un punct de vedere înainte ca ANAF să stabilească suma, iar termenul depinde de tipul controlului.

Actul primit arată ce verifică ANAF

La inspecția fiscală, avizul arată obligațiile și perioada verificate. Inspecția generală acoperă toate obligațiile fiscale din acea perioadă; cea parțială, numai una sau câteva. De regulă, avizul se comunică înainte cu 30 de zile marilor contribuabili și cu 15 zile celorlalți.

În cazurile prevăzute de Codul de procedură fiscală, avizul poate fi comunicat chiar la începere. Printre ele sunt insolvența, o inspecție necesară imediat după un control inopinat, extinderea verificării și refacerea inspecției. După primirea avizului, contribuabilul poate cere o singură dată amânarea începerii, pentru motive justificate.

Controlul inopinat poate începe fără anunț. Vizează fapte, operațiuni sau riscuri fiscale precise, durează cel mult 30 de zile și se încheie cu un proces-verbal.

La controlul antifraudă, inspectorii se legitimează și încheie un proces-verbal. Acesta poate servi ca probă, dar nu stabilește singur o sumă de plată.

Verificarea documentară pornește de la datele deținute de fisc, inclusiv cele primite de la alte persoane sau instituții. Dacă apar diferențe, ANAF cere acte și explicații. Termenul de răspuns este de 30 de zile de la comunicarea înștiințării și poate fi prelungit pentru motive temeinice.

Verificarea situației fiscale personale privește impozitul pe venit al unei persoane fizice. Avizul cere documente și explicații în cel mult 60 de zile, cu o singură posibilă prelungire de 30 de zile.

Ce drepturi are contribuabilul în timpul controlului

La începutul inspecției sau al controlului inopinat, inspectorii trebuie să prezinte legitimația și ordinul de serviciu. Dacă există obligația de a ține registrul unic de control, începerea inspecției se consemnează acolo. Contribuabilul poate cere lămuriri despre perioada și obligațiile verificate, actele solicitate și termenul în care trebuie să le prezinte.

Registrele, evidențele și celelalte acte cerute pentru verificare trebuie puse la dispoziția inspectorilor. Contribuabilul are dreptul la ajutor de specialitate, la protejarea informațiilor fiscale, la explicații despre constatări și la apărare. Poate cere și dosarul administrativ al controlului, care trebuie pus la dispoziție cel târziu în 45 de zile de la cerere.

Dacă inspectorii rețin acte originale, trebuie să dea o dovadă, iar contribuabilul poate cere copii. Originalele pot fi ținute cel mult 30 de zile, cu o prelungire excepțională de cel mult 90 de zile. Ca regulă, aceeași obligație fiscală nu este inspectată de două ori pentru aceeași perioadă; reverificarea este posibilă dacă apar date suplimentare necunoscute la primul control.

Inspecția poate dura cel mult 45 de zile pentru ceilalți contribuabili, 90 de zile pentru cei mijlocii și 180 de zile pentru marii contribuabili, cei cu sedii secundare și nerezidenți. Dacă nu se termină nici în dublul duratei aplicabile, fără perioadele de suspendare legală, încetează fără raport și decizie. În condițiile legii, poate fi reluată o singură dată.

Răspunsul înainte de decizia de plată

La inspecție, contribuabilul primește proiectul raportului și este invitat la o discuție finală. Aceasta nu poate fi fixată mai devreme de trei zile lucrătoare de la comunicare, respectiv cinci zile lucrătoare pentru marii contribuabili. După încheierea inspecției, punctul de vedere scris poate fi depus în cel mult cinci zile lucrătoare, respectiv șapte zile lucrătoare pentru marii contribuabili; termenul poate fi prelungit pentru motive justificate.

La controlul inopinat și la cel antifraudă, contribuabilul poate răspunde în scris în cinci zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal. La verificarea situației fiscale personale, are cinci zile lucrătoare de la prezentarea concluziilor. Procesul-verbal sau raportul poate fi urmat de o decizie fiscală, dar nu este el însuși decizia de plată.

La verificarea documentară, contribuabilul trebuie ascultat înainte de decizia de impunere. Are cinci zile lucrătoare pentru punctul de vedere, cu posibilitatea unei prelungiri de cel mult cinci zile. O decizie dată fără audiere este nulă, cu excepția cazului în care contribuabilul a renunțat în scris la acest drept.

Ce act se contestă și cum se depune contestația

Dacă ANAF stabilește o obligație de plată, se contestă decizia de impunere sau alt act fiscal care o stabilește. Raportul de inspecție și procesul-verbal se atacă împreună cu actul fiscal, nu separat. Cele 45 de zile pentru contestație curg de la comunicarea actului fiscal, nu de la vizita inspectorilor.

Dacă actul nu arată dreptul de contestare, termenul și organul la care se depune contestația, termenul este de trei luni de la comunicare. Contestația se depune la organul care a emis actul, fără taxă extrajudiciară de timbru. Dacă ajunge la alt organ fiscal, acesta trebuie să o trimită emitentului în cel mult cinci zile.

Se păstrează decizia și dovada datei la care a fost comunicată. De la această dată se calculează termenul. Se scriu datele de identificare, actul atacat, sumele contestate, motivele, probele și semnătura. Se alătură actul atacat, dovada comunicării, documentele care susțin contestația și împuternicirea, dacă depune altcineva. Contestația se depune la organul emitent, la registratură, prin poștă sau electronic, potrivit regulilor aplicabile. Pentru firme, asocieri și persoanele care desfășoară activități economice independente, transmiterea documentelor către organul fiscal central se face electronic. Se păstrează dovada depunerii. În timpul soluționării pot fi aduse probe noi. Cine dorește să își susțină cazul și oral trebuie să ceară acest lucru în cel mult 30 de zile de la înregistrarea contestației.

Un model de text, pentru situația în care aceeași încasare ar fi fost inclusă de două ori în calcul, este: „Subsemnata Maria Ionescu contest decizia de impunere [număr], comunicată la [data], pentru suma de 50.000 de lei. Consider că aceeași încasare a fost inclusă de două ori în calcul. Solicit înlăturarea sumei stabilite în plus și anexez registrul și documentele care arată încasarea. Date de identificare și adresă: [se completează]. Semnătură: [se semnează].” Suma și situația sunt doar un exemplu; motivele și actele anexate trebuie să fie cele din cazul real.

Contestarea numai a raportului sau a procesului-verbal nu înlocuiește contestarea deciziei. Înainte de depunere trebuie verificate și data comunicării, suma, motivele, probele și semnătura. Dacă suma nu este indicată, organul fiscal cere precizarea ei în cinci zile; fără răspuns, consideră contestat întregul act.

Contestația nu oprește plata

Pentru diferențele stabilite prin decizie, data plății depinde de comunicare. Dacă actul este comunicat între 1 și 15 ale lunii, termenul este ziua de 5 a lunii următoare; dacă este comunicat între 16 și ultima zi a lunii, termenul este ziua de 20 a lunii următoare. Contestația nu mută aceste termene și nu oprește executarea.

Suspendarea executării poate fi cerută instanței. Pentru această cerere, art. 278 alin. (2) din Codul de procedură fiscală prevede o sumă depusă drept cauțiune, calculată după valoarea din act:

Până la 10.000 de lei: 10% din sumă.

Peste 10.000 de lei și până la 100.000 de lei: 1.000 de lei plus 5% din partea care depășește 10.000 de lei.

Peste 100.000 de lei și până la 1.000.000 de lei: 5.500 de lei plus 1% din partea care depășește 100.000 de lei.

Peste 1.000.000 de lei: 14.500 de lei plus 0,1% din partea care depășește 1.000.000 de lei.

La o sumă contestată de 50.000 de lei, de exemplu, partea care depășește 10.000 de lei este 40.000 de lei. Cinci la sută din 40.000 de lei înseamnă 2.000 de lei; după adăugarea celor 1.000 de lei, cauțiunea este de 3.000 de lei. Depunerea cauțiunii nu înseamnă că suspendarea a fost aprobată: instanța hotărăște.

Dacă instanța admite suspendarea, efectele actului fiscal se opresc pe durata ei, iar obligațiile suspendate nu apar în certificatul fiscal. Pentru obligațiile către bugetul central nu se datorează penalități de întârziere sau de nedeclarare în acea perioadă. Dacă suspendarea a fost obținută pe calea art. 14 din Legea nr. 554/2004, acțiunea pentru anularea actului trebuie introdusă în 60 de zile de la comunicarea deciziei asupra contestației; altfel, suspendarea încetează.

Ce urmează după răspunsul la contestație

Dacă este respinsă contestația, decizia de soluționare și actul fiscal pot fi atacate la instanța competentă. Termenul pentru acțiunea în anulare este, de regulă, de șase luni de la comunicarea răspunsului, potrivit Legii nr. 554/2004. Dacă ANAF nu soluționează contestația în șase luni, contribuabilul se poate adresa instanței pentru anularea actului.

Întrebări frecvente

Poate crește suma doar pentru că a fost contestată?

Nu. Soluționarea propriei contestații nu poate pune contestatorul într-o situație mai grea decât cea atacată.

Cât poate dura verificarea situației fiscale personale?

Cel mult 270 de zile. Perioadele acordate persoanei pentru prezentarea documentelor nu intră în acest calcul.

Ce se întâmplă dacă suma contestată a fost deja plătită?

Dacă suma plătită nu era datorată, restituirea se cere organului fiscal.

Se poate cere reexaminarea răspunsului la contestație?

Da, în cazurile speciale prevăzute de lege. Dacă nu a fost introdusă acțiune în instanță, cererea se poate depune în termen de un an de la comunicarea deciziei asupra contestației.

Ce costuri pot apărea pentru o obligație centrală stabilită prin control?

Codul prevede o dobândă de 0,02% pe zi și o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe zi. Penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75% dacă suma principală este plătită ori compensată la termen sau este eșalonată, în condițiile legii.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Portalul Legislativ; Instrucțiunile Ministerului Finanțelor din 19 aprilie 2022 privind contestațiile; Manualul de control fiscal al ANAF din 24 iulie 2023; Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Portalul Legislativ.