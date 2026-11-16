Societatea de Transport București (STB), firma de transport public deținută aproape integral de Municipiul București, se află în insolvență din 8 septembrie 2026, după o decizie a Tribunalului București. Pentru călători, biletele nu se scumpesc și gratuitățile nu sunt eliminate, a anunțat Primăria Capitalei la 13 noiembrie.

La 16 noiembrie, o călătorie metropolitană de 90 de minute costă 3 lei, iar abonamentul lunar pentru transportul de suprafață costă 80 de lei. Insolvența privește datoriile firmei; nu a fost anunțată anularea abonamentelor deja cumpărate.

Cât costă abonamentele STB și cele cu metroul

Două călătorii metropolitane costă 6 lei, iar un pachet de zece costă 25 de lei. Pentru abonamente, prețurile publicate de STB diferă după perioada aleasă și după includerea metroului.

Perioadă STB (lei) STB și metrou (lei) 24 de ore 8 18 72 de ore 20 49 7 zile 30 66 1 lună 80 160 6 luni 400 800 12 luni 700 1.410

Abonamentele valabile cel puțin o lună se încarcă numai pe carduri nominale.

Cine păstrează transportul gratuit

Printre cei care călătoresc gratuit se află copiii sub 7 ani, elevii care îndeplinesc condițiile STB și merg la școală în București sau Ilfov, precum și pensionarii cu domiciliul stabil în București, indiferent de mărimea pensiei. Există drepturi de gratuitate și pentru alte categorii, între care veteranii și persoanele cu handicap eligibile. Primăria estimează costul acestor gratuități la 288 de milioane de lei pe an.

Ce schimbări sunt anunțate pentru călători

Primăria nu a anunțat o schimbare a traseelor sau a programului care să se aplice automat din cauza insolvenței. La 13 noiembrie, propunerile de reorganizare a transportului de noapte erau încă analizate, nu aprobate.

De la 1 decembrie 2026, cele 300 de aparate de plată a parcării ale Companiei Municipale Parking București ar urma să vândă și titluri de călătorie STB. Separat, Primăria a anunțat desființarea a 919 posturi vacante și emiterea de preavize pentru 796 de posturi ocupate. Reducerea schemei de personal cu aproximativ 1.700 de posturi era prezentată ca pas următor, nu ca măsură deja încheiată.

Cum a ajuns STB în insolvență și ce urmează

Tribunalul București a respins o primă cerere a STB la 18 august, din cauza unor documente lipsă. Noul dosar a fost înregistrat la 25 august, iar la 8 septembrie instanța a admis cererea depusă de STB însăși și a deschis procedura de insolvență. Dosarul are numărul 35186/3/2026.

Municipiul București deține 99,89% din STB prin Consiliul General, iar Județul Ilfov deține 0,11% prin Consiliul Județean. Instanța a numit provizoriu, la cererea unor creditori, un administrator judiciar format din Euro Insol, Turmac Insolvency și Ceres Insolv. Acesta este reprezentat de Remus Borza; STB îi indică și pe Gheorghe Pecingină ca administrator special și pe Andrei Dinculescu-Bighea ca director general.

La 13 noiembrie, Primăria a prezentat pierderi de 767 de milioane de lei și un minus de 67 de milioane de lei între banii disponibili și datoriile financiare. Pentru primele zece luni din 2026, a indicat venituri de 1,2 miliarde de lei și cheltuieli cu salariile de 1,01 miliarde de lei. Aceste cifre nu schimbă singure tariful plătit de călător.

Prima ședință a creditorilor este programată pentru 17 noiembrie 2026. Tribunalul are stabilit termenul de 2 februarie 2027 pentru analiza stadiului procedurii.