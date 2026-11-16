De la primele afaceri în comerț și investiții în producție, până la importuri internaționale, tehnologie și noi proiecte pentru 2027, antreprenorul gălățean Bogdan Olaru își construiește strategia de dezvoltare pe diversificare, eficiență și identificarea oportunităților de business.

Într-un mediu economic în care tot mai multe companii românești încearcă să își consolideze poziția pe piața internă, antreprenorul gălățean Bogdan Olaru privește dezvoltarea afacerilor dintr-o perspectivă mai largă: investiții în producție, optimizarea costurilor, extinderea pe piețele externe și integrarea noilor tehnologii în activitatea comercială.

Cu experiență în comerț, importuri și industria materialelor pentru construcții, acesta și-a dezvoltat de-a lungul anilor mai multe proiecte antreprenoriale, păstrând o direcție constantă: identificarea unor domenii cu potențial de creștere și construirea unor afaceri sustenabile.

Primele afaceri și trecerea de la comerț la producție

Parcursul antreprenorial al lui Bogdan Olaru a început în anul 2013, odată cu înființarea companiei Romexpres Trading, în Galați.

Un an mai târziu, în 2014, activitatea comercială a fost extinsă și în Focșani, într-o perioadă în care compania se concentra pe dezvoltarea segmentului de distribuție și comercializare.

Ulterior, în perioada 2016–2017, antreprenorul a decis să renunțe la activitatea de retail și să își reorienteze strategia către un domeniu cu perspective mai bune de dezvoltare pe termen lung: industria prelucrării metalelor.

Această schimbare a fost însoțită de investiții importante în echipamente și tehnologie, inclusiv prin accesarea unui credit bancar de aproximativ 500.000 de euro, destinat achiziției de utilaje europene pentru prelucrarea tablei.

Decizia a reprezentat un moment important în evoluția activităților sale, marcând trecerea de la un model de business bazat predominant pe comerț la unul conectat direct cu producția industrială.

O afacere de familie construită pe experiență industrială

Un rol important în activitatea profesională a antreprenorului îl are colaborarea cu T.O.Pietricica, companie fondată de tatăl său în anul 1992.

Societatea, deținută și condusă de tatăl său, reprezintă baza industrială a acestei colaborări, având o infrastructură de producție dezvoltată în Galați.

Teopirchica dispune de o platformă industrială de aproximativ 3,6 hectare, hale de producție, echipamente specializate și o echipă de aproximativ 55 de angajați.

Bogdan Olaru este implicat în coordonarea importurilor și a achizițiilor internaționale de materii prime, contribuind la optimizarea costurilor de aprovizionare și la dezvoltarea relațiilor comerciale cu furnizorii externi.

Cele două societăți au roluri complementare

Teopirchica deține infrastructura industrială și realizează producția, în timp ce Romexpres Trading comercializează în principal produsele fabricate de aceasta.

Prin implicarea directă în aprovizionarea cu materii prime și prin colaborarea dintre cele două companii, Romexpres Trading beneficiază de costuri de achiziție competitive, apropiate de costurile de producție.

Acest model permite o flexibilitate comercială importantă și oferă avantaje într-o piață în care prețul, disponibilitatea produselor și rapiditatea livrării sunt factori decisivi.

Investiții constante în modernizarea producției

Dezvoltarea infrastructurii industriale nu s-a oprit odată cu investițiile inițiale.

Începând cu anul 2017, activitatea de producție a beneficiat de investiții succesive în utilaje, modernizarea proceselor tehnologice și diversificarea gamei de produse.

Potrivit antreprenorului, investițiile anuale în dezvoltarea capacităților industriale au fost de cel puțin 100.000 de euro.

Printre achizițiile recente se numără un utilaj destinat prelucrării fâșiilor metalice, cu o valoare de aproximativ 250.000 de euro, achiziționat în 2025, precum și un echipament pentru producția jaluzelelor metalice duble, în valoare de aproximativ 130.000 de euro.

Portofoliul industrial include produse precum șipca metalică pentru garduri, tabla cutată, țigla metalică, accesoriile pentru acoperișuri, jaluzelele metalice și alte soluții destinate sectorului construcțiilor.

Strategia de investiții urmărește atât diversificarea ofertei, cât și creșterea productivității și reducerea dependenței de furnizorii externi pentru produsele finite.

Diversificarea afacerilor: de la industrie la servicii

Pe lângă activitatea din sectorul materialelor pentru construcții, Bogdan Olaru a urmărit și dezvoltarea unor proiecte în domenii diferite.

În jurul anului 2020, acesta a investit într-un proiect de spălătorie auto Aquarama, extinzându-și astfel activitatea în sectorul serviciilor.

Un alt proiect este Ali Dent Dental Clinic, o clinică stomatologică dotată cu trei unituri dentare, echipamente de radiologie și sterilizare.

Dezvoltarea acestei activități deschide și perspectiva unui proiect în domeniul turismului dentar, printr-o posibilă colaborare între Ali Dent Dental Clinic și Hotel Viane.

Conceptul urmărește atragerea pacienților din străinătate, prin combinarea serviciilor stomatologice cu soluții de cazare.

Pentru antreprenor, diversificarea nu reprezintă doar o modalitate de a investi în domenii diferite, ci și o strategie de reducere a riscurilor și de identificare a unor noi surse de venit.

Inteligența artificială și digitalizarea, priorități pentru următoarea etapă

Una dintre direcțiile pe care Bogdan Olaru intenționează să le dezvolte este integrarea inteligenței artificiale în procesele comerciale.

Obiectivul este construirea unui sistem de vânzări capabil să funcționeze eficient inclusiv pe piețele internaționale, fără a necesita dezvoltarea imediată a unor echipe comerciale numeroase în fiecare țară.

Strategia include automatizarea comunicării cu potențialii clienți, utilizarea platformelor digitale și integrarea unor soluții de inteligență artificială care să permită conversații comerciale în mai multe limbi.

Un rol important îl vor avea comunicarea automatizată prin WhatsApp, gestionarea solicitărilor de ofertă și dezvoltarea unor instrumente digitale pentru atragerea distribuitorilor.

În paralel, antreprenorul analizează extinderea livrărilor pe piața europeană, cu obiectivul de a putea onora comenzile în maximum șapte zile pe rutele pentru care există contracte și soluții logistice adecvate.

Piețele externe reprezintă o oportunitate importantă, în special pentru produsele metalice cu valoare adăugată ridicată.

China, o nouă etapă în identificarea oportunităților de business

La finalul anului 2026, Bogdan Olaru are programată o deplasare de afaceri în China, în zona Guangzhou–Foshan, unul dintre cele mai importante centre industriale și comerciale ale Asiei.

Vizita nu urmărește exclusiv consolidarea relațiilor cu furnizorii existenți, ci și identificarea unor noi oportunități de investiții și dezvoltare.

Antreprenorul este interesat să studieze produse, tehnologii și modele de afaceri care ar putea fi introduse pe piața românească începând cu anul 2027.

Deși rămâne deschis investițiilor în domenii diferite, o atenție specială va fi acordată produselor și tehnologiilor conexe industriei materialelor pentru construcții.

Experiența acumulată în importuri, distribuție și producție reprezintă un avantaj în evaluarea unor astfel de oportunități.

Cunoașterea lanțurilor de aprovizionare, a costurilor logistice și a mecanismelor comerciale internaționale îi permite să analizeze proiectele nu doar din perspectiva prețului de achiziție, ci și a potențialului real de dezvoltare pe piața europeană.

2027: noi investiții și extindere internațională

Pentru anul 2027, direcția de dezvoltare este concentrată pe trei obiective principale: consolidarea activităților existente, extinderea comercială internațională și lansarea unor noi proiecte antreprenoriale.

Bogdan Olaru consideră că experiența acumulată în industrie și comerț poate fi valorificată prin dezvoltarea unor afaceri care combină producția, importul și distribuția.

Un element important al strategiei este utilizarea infrastructurii și a relațiilor comerciale existente pentru a accelera lansarea noilor proiecte.

În același timp, digitalizarea și automatizarea proceselor ar putea permite o extindere mai rapidă, cu o structură operațională eficientă.

Pentru antreprenorul gălățean, următoarea etapă nu înseamnă doar creșterea volumului de vânzări, ci și dezvoltarea unor modele de business adaptate unei piețe tot mai competitive și mai conectate la economia globală.

O viziune antreprenorială orientată spre dezvoltare

De la primele activități comerciale din Galați și Focșani până la implicarea în importuri internaționale, investiții industriale și proiecte din sectorul serviciilor, parcursul lui Bogdan Olaru reflectă o abordare antreprenorială bazată pe adaptare și diversificare.

Colaborarea cu afacerea de familie, experiența în aprovizionarea internațională și interesul pentru tehnologiile moderne constituie elementele pe care intenționează să construiască următoarea etapă de dezvoltare.

Într-o perioadă în care multe companii românești se confruntă cu presiuni asupra costurilor și cu o concurență tot mai puternică, antreprenorul gălățean mizează pe investiții, eficiență operațională și identificarea unor noi piețe.

Cu planuri de extindere europeană și noi proiecte pregătite pentru 2027, Bogdan Olaru își propune să transforme experiența acumulată în ultimii ani într-o platformă pentru dezvoltarea unor afaceri cu potențial internațional.