China studiază conflictul SUA-Iran pentru a găsi vulnerabilitățile Americii

China urmărește îndeaproape conflictul dintre Statele Unite și Iran, analizând fiecare mișcare pentru a extrage lecții strategice. Potrivit unor oficiali occidentali, Beijingul studiază în special capacitățile ofensive ale Americii, în timp ce calculează cum s-ar putea înclina balanța de putere în regiunea Indo-Pacific în favoarea sa.

Oportunități strategice pentru Beijing

Deși autoritățile de la Beijing analizează încă impactul economic și diplomatic, președintele Xi Jinping ar putea vedea o fereastră de oportunitate. Redirecționarea atenției și resurselor americane către Orientul Mijlociu este privită ca un avantaj strategic. Oficialii occidentali susțin că redislocarea unor capabilități militare americane din Asia reduce, cel puțin temporar, prezența SUA în Indo-Pacific. Iar armata chineză urmărește cu maximă atenție această evoluție.

Calcule la rece și paralele cu Taiwanul

Spre deosebire de alți lideri ai marilor economii, Xi Jinping a păstrat o tăcere totală. Nu a comentat public operațiunea militară americană, un semn clar că Beijingul preferă o poziție rezervată, în timp ce-și face propriile calcule. E drept că Iranul rămâne un partener important pentru China, iar interesele energetice și geopolitice sunt direct afectate de evoluțiile din regiune.

Numai ca unii analiști chinezi au mers deja mai departe, făcând paralele directe între conflictul din Iran și o eventuală criză în Taiwan. Comentatori influenți sugerează că războiul arată, până la urmă, limitele puterii militare americane, mai ales în contextul în care Iranul era deja slăbit de sancțiuni. Deși China a afirmat în repetate rânduri că nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Taiwanului, nu există indicii clare privind o acțiune iminentă.

Costuri uriașe pentru Pentagon

Dincolo de mișcările de trupe, un alt aspect este analizat la microscop în China: costurile. V-ați gândit vreodată cât costă să dobori o dronă de câteva mii de dolari cu o rachetă de milioane? Oficialii occidentali subliniază că ritmul ridicat al operațiunilor a dus la un consum rapid al unor muniții americane extrem de costisitoare și dificil de înlocuit. În unele cazuri, sisteme de apărare sofisticate (și foarte scumpe) au fost folosite pentru a anihila amenințări relativ ieftine, precum dronele iraniene, ceea ce ridică întrebări serioase privind sustenabilitatea pe termen lung a unei astfel de strategii.

Cheltuielile se ridică la miliarde de dolari doar în primele zile ale conflictului.

Aliații SUA, lăsați mai descoperiți?

În Asia, aliații Washingtonului privesc cu îngrijorare. Surse citate de Bloomberg afirmă că unele state se află în stare de alertă ridicată, pe măsură ce Pentagonul își mută piesele de șah către Orientul Mijlociu. Printre măsuri se numără transferul de trupe și echipamente din Japonia. Si se discută chiar și despre posibila relocare a unor sisteme de apărare antiaeriană din Coreea de Sud.

Pentru unii observatori de la Beijing, această redistribuire a resurselor militare americane ar putea semnala apariția unor fisuri în capacitatea Occidentului de a proiecta forță în imediata apropiere a Chinei. Deși e prea devreme pentru concluzii definitive, conflictul din Iran este văzut în capitala chineză nu doar ca o criză regională, ci și ca un posibil indicator al evoluției echilibrului global de putere.