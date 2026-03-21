Actorul și expertul în arte marțiale Chuck Norris a încetat din viață joi dimineață, la vârsta de 86 de ani, în urma unei urgențe medicale. Reacția de la Casa Albă nu a întârziat să apară, președintele Donald Trump descriindu-l vineri pe Norris drept un susținător loial și un „tip dur”.

Reacția de la Casa Albă

Aflat în grădina Casei Albe, Donald Trump a declarat jurnaliștilor că a aflat de moartea actorului și a oferit o primă reacție. E drept că legătura dintre cei doi era cunoscută, Norris fiind un susținător al republicanilor. „Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur și un mare fan al meu. Nu ai vrea să te bați cu el„, a afirmat Trump. Iar liderul american le-a cerut reporterilor să transmită din partea lui condoleanțe familiei actorului.

O carieră de „dur suprem”

Revista Time l-a descris la un moment dat drept „durul suprem”. Imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes colosal la box office, dar și pe micul ecran, jucând în zeci de filme. V-ați gândit vreodată la impactul rolurilor sale? De regulă, portretiza eroi justițiari singuratici și tăcuți, soldați sau oameni ai legii care capturau criminali, eliberau prizonieri de război și se luptau cu teroriștii.

Cu loviturile sale circulare de picior, a rămas în istorie duelul de pe marile ecrane cu o altă legendă a artelor marţiale, Bruce Lee. Scena a avut loc în decorul Colosseumului din Roma, în filmul său de debut din 1972, „The Way of the Dragon”. Mai recent, Chuck Norris, alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger şi Bruce Willis, a contribuit la înfrângerea personajului negativ interpretat de Jean-Claude Van Damme în blockbusterul din 2012 „The Expendables 2”.

De la Walker la fenomen viral

Pentru mulți însă, Norris va rămâne mereu sergentul Cordell Walker, un reprezentant al legii, fost pușcaș marin şi expert în arte marţiale, din serialul „Walker, Texas Ranger”. Producția, difuzată între 1993 și 2001, a avut un succes mondial.

Un fenomen global,

Dar serialul l-a transformat pe Norris și într-un fenomen viral datorită popularelor „Chuck Norris Facts„. Pe bune, cine nu a auzit glumele care i-au exagerat abilităţile până la absurd? Una dintre cele mai cunoscute este: „Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos”.

Un republican convins

Norris era cunoscut drept un susţinător fervent al Partidului Republican. De-a lungul anilor, și-a exprimat public sprijinul pentru diverse figuri conservatoare, printre care Ronald Reagan și, fireste, Donald Trump.

Numai că președintele american nu a fost singurul lider politic care a reacționat. Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, i-a adus și el un omagiu actorului, publicând mesajul simplu „Adio, prietene”. Postarea a fost însoțită de imagini dintr-o întâlnire anterioară în care actorul american l-a comparat pe liderul de la Budapesta (un alt susținător al lui Trump) chiar cu Donald Trump.