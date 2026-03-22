O explozie puternică a zguduit duminică Istanbulul, ducând la prăbușirea completă a două clădiri. Cinci persoane au fost prinse sub dărâmături, incidentul având loc cu doar patru zile înainte de meciul de baraj pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România.

Cauza probabilă, o scurgere de gaze

Autoritățile turce iau în calcul, la prima vedere, o scurgere de gaze naturale drept cauză a deflagrației. Imediat după explozie, la fața locului s-au deplasat numeroase forțe de intervenție: polițiști, pompieri, echipe medicale și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Turcia (AFAD). Dar cum s-a desfășurat totul, pe bune?

Operațiune de salvare contra-cronometru

Guvernatorul orașului Istanbul a confirmat rapid amploarea dezastrului, oferind și primele detalii oficiale. „După evaluările inițiale, putem spune că două clădiri s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD, de pompieri și echipaje medicale au fost trimise la fața locului, iar operațiunile de căutare și salvare au început imediat. Echipele își continuă activitatea!”, a transmis oficialul.

Cinci persoane au rămas blocate sub mormanele de moloz.

Și totuși, veștile bune au venit rapid. Toate cele cinci victime au fost scoase de sub dărâmături de către salvatori. E drept că au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri și evaluări medicale, dar, până la urmă, au supraviețuit.

Umbra incidentului peste meciul decisiv

Acest eveniment dramatic se petrece într-un moment de maximă tensiune sportivă pentru oraș. Joi, pe 26 martie, de la ora 19:00, Turcia și România se înfruntă în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară.

Iar partida se va disputa chiar în Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Miza este uriașă. Câștigătoarea acestui duel va juca finala barajului cu învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo, pentru un loc la turneul final.