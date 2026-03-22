Un accident grav a perturbat traficul din nordul Capitalei vineri, în jurul orei 13:32. O femeie a fost lovită de un tramvai al liniei 5 pe Bulevardul Aerogării, primele informații indicând că aceasta ar fi traversat strada pe culoarea roșie a semaforului.

Primele detalii oficiale

Societatea de Transport București (STB) a confirmat incidentul petrecut pe sensul de mers către Pantelimon, în apropierea stației Piața Băneasa. Potrivit comunicatului oficial, vatmanul pur și simplu nu a mai putut evita impactul. „Astăzi, în jurul orei 13:32, în zona Bd. Aerogării, pana in statia Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon, s-a produs un accident în care au fost implicate o persoană și un tramvai aparținând liniei 5.Din primele informații, o femeie s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de vagonul de tramvai, vatmanul neputând evita impactul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție”, a transmis STB.

Trafic dat peste cap în nordul Capitalei

Dar cum ajung acum oamenii la destinație? E drept că blocarea unei linii atât de importante dă peste cap planurile multora. Ca urmare a accidentului, STB a luat imediat măsuri pentru a gestiona situația și a oferi alternative de transport pentru bucureștenii afectați. Tramvaiele au fost deviate, iar o linie navetă de autobuz a fost introdusă rapid (o decizie necesară în astfel de blocaje).

STB detaliază măsurile luate: „Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor liniei 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta. Pentru asigurarea continuității transportului public, linia de autobuz 605 a fost prelungită până la Aeroportul Băneasa.”

Ancheta este în desfășurare

La fața locului s-au deplasat rapid echipaje de poliție și medicale pentru a gestiona situația.

Ancheta este în plină desfășurare.

Iar finalul investigației va clarifica totul. „Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului”, se mai precizează în comunicatul STB.

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