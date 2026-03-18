Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut miercuri o ședință cu reprezentanții marilor companii de utilități publice. Mesajul a fost tranșant: coordonarea lucrărilor este obligatorie pentru a nu mai sparge străzile proaspăt reabilitate, o practică ce a devenit deja un obicei în București.

Planificare pe termen lung, obligatorie

La discuții au fost convocați reprezentanții Apa Nova, Distrigaz, Reţele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, dar și ai Companiei de Iluminat Public, Administraţiei Străzilor, Energetica Servicii și STB. Primarul le-a cerut acestora să nu mai lucreze haotic și să prezinte un calendar de investiții pe anii următori. Până la urmă, de câte ori nu am văzut cu toții un bulevard asfaltat proaspăt și apoi decupat pentru o conductă?

„Trebuie să aveţi un grafic de lucrări, un program de investiţii făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar clar că sunt interesat să ştiu şi ce v-aţi planificat în această vară, în toamnă”, le-a transmis primarul general Ciprian Ciucu. El a insistat asupra nevoii de sincronizare. „Este obligatoriu să învăţaţi să vă coordonaţi cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finlizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”.

Amenzi pentru cutiile stradale neîngrijite

Dar discuția nu s-a oprit doar la șantiere. Un alt subiect a vizat aspectul orașului, în special cutiile stradale pentru diverse cabluri, care nu de puține ori sunt acoperite de afișe sau graffiti. Ciucu le-a pus în vedere celor responsabili să le curețe și să le întrețină corespunzător.

Avertismentul a fost direct.

„Altfel, vin amenzi”, a punctat primarul, arătând că toleranța pentru neglijență a ajuns la final.

Fără lucrări de mântuială

Iar sancțiunile nu se opresc aici. Primarul a vizat și calitatea lucrărilor de reparație după intervenții, un alt punct sensibil pentru bucureșteni. Hai să fim serioși, peticeala aia de asfalt aruncată peste o groapă nu păcălește pe nimeni. „La fel vor fi sancţionaţi şi cei care «readuc la starea iniţială» în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simţ de răspundere, cu respect pentru oameni”, au transmis și reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, de acum înainte se va lucra coordonat și planificat, cu o listă de investiții stabilită cu mult timp înainte. „Nu ne batem joc de banii publici şi nu creăm disconfort comunităţii la nesfârşit”, au adăugat oficialii primăriei.