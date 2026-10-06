Banca Mondială consideră că România face cea mai ambițioasă ajustare bugetară din regiune. Deficitul ar urma să scadă în 2026, dar economia să se contracte, în timp ce investițiile publice rămân ridicate.

Potrivit raportului privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală, România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune. Deficitul ar urma să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor privind veniturile și al controlului mai strict al cheltuielilor curente. Investițiile publice rămân la aproximativ 8% din PIB, iar fondurile europene finanțează peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumut ale statului au crescut în Europa și Asia Centrală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta o percepție mai favorabilă a pieței față de eforturile de consolidare fiscală.

Raportul privind perspectivele economice regionale a fost publicat marți, 6 octombrie 2026, potrivit TVR Info.

Ajustarea bugetară și energia mai scumpă frânează economia

Banca Mondială estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026, pe fondul ajustării bugetare și al energiei mai scumpe. Revenirea veniturilor reale și încetinirea inflației ar urma să susțină creșterea la aproximativ 1,9% în 2027 și 2028. Ajustarea bugetară va continua însă să tempereze cererea internă, în timp ce economia trece la un model de creștere bazat pe investiții.

Prognozele anuale pentru România indică o creștere de 1,7% în 2027 și de 2% în 2028. Redresarea veniturilor reale, adică a puterii de cumpărare, și încetinirea inflației sunt factorii pe care instituția își bazează perspectiva de revenire.

România este singura țară din Europa Centrală pentru care raportul anticipează o scădere economică în acest an. Pentru celelalte țări menționate, estimările de creștere în 2026 sunt:

Bulgaria: 2,6%.

Croația: 2,2%.

Polonia: 3,6%.

Banca Mondială estimează că creșterea economică în Europa și Asia Centrală va încetini de la 2,6% în 2025 la 2,2% în 2026. Instituția pune această evoluție pe seama energiei mai scumpe, a incertitudinilor sporite și a expansiunii economice mai slabe din Uniunea Europeană.

Exporturile auto expun România evoluției pieței europene

Concentrarea exporturilor în industria auto reprezintă o vulnerabilitate pentru unele economii, iar România este deosebit de expusă evoluțiilor pieței europene a automobilelor, potrivit raportului.

Sectorul auto generează 17% din exporturile românești de mărfuri. Automobilele reprezintă mai mult de jumătate din exporturile acestui sector.

În ansamblu, economiile în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală continuă să reziste încetinirii creșterii, prețurilor ridicate la energie și incertitudinilor globale, apreciază instituția.

Inteligența artificială ar putea compensa declinul productivității și susține expansiunea economică. Folosirea ei este însă frânată de constrângeri organizaționale, de capacitatea de calcul limitată și de disponibilitatea redusă a datelor. Raportul indică necesitatea unui acces la capacitate de calcul la prețuri accesibile, împreună cu dezvoltarea competențelor fundamentale, digitale și manageriale.

Neptun Deep avansează spre producția de gaze

Banca Mondială apreciază că România a făcut progrese în reformele din domeniile digital, fiscal și energetic.

În 2026 a fost instalată o infrastructură marină majoră în cadrul proiectului Neptun Deep, în valoare de patru miliarde de euro. Lucrările avansează, iar începerea producției de gaze este așteptată în 2027.