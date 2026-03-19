Conflict total în Die Linke și miza de 90 de miliarde pentru Ucraina

Partidul german Die Linke este zguduit de un conflict intern aprig legat de interpretarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. O falie adâncă separă „vechea gardă” de o nouă aripă radicală, antisionistă. Iar situația pare să scape de sub control.

Lupta internă din Die Linke

Pe de o parte, figuri marcante precum Gregor Gysi susțin cu tărie protecția Israelului, considerând-o o rațiune de stat. Numai că, la firul ierbii, lucrurile stau puțin diferit. În organizații locale, cum este cea din Saxonia Inferioară, prinde contur o aripă radicală, deschis antisionistă, care contestă linia oficială a partidului.

Cum se va rezolva acest conflict?

O linie roșie pentru antisemitism

Într-un interviu de 200 de secunde, Janis Ehling, directorul executiv federal al partidului, a fost pus în fața unei întrebări dificile. Trebuie să explice cât de adâncă este, pe bune, ruptura din interior. Misiunea sa este dublă și aproape imposibilă: să traseze o linie clară împotriva antisemitismului, dar în același timp să reușească să reunească facțiunile aflate în război.

Presiune maximă la Bruxelles pe ajutorul pentru Ucraina

În paralel cu criza din stânga germană, la Bruxelles se desfășoară un summit cheie al Uniunii Europene, totul sub o presiune enormă a timpului.

Miza este uriașă.

Cancelarul Friedrich Merz (o mențiune care ridică semne de întrebare, având în vedere că funcția este deținută în realitate de Olaf Scholz) și președintele francez Emmanuel Macron sunt nevoiți să-și lase deoparte neînțelegerile. Obiectivul lor comun este să-l convingă pe Viktor Orbán, descris drept un „blocator permanent”, să aprobe pachetul de ajutor de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Amenințări externe și motorul franco-german

Dar agenda summitului este mult mai încărcată. Dincolo de deblocarea banilor pentru Kiev, liderii europeni trebuie să gestioneze și alte dosare fierbinți. Printre acestea se numără consolidarea motorului franco-german, răspunsul la amenințările proferate de Donald Trump și definirea unei poziții comune față de escaladarea situației din Iran, conform informațiilor transmise de la Bruxelles de Hans von der Burchard.