Conflictul cu Iranul amenință 500.000 de restaurante din India cu închiderea

Noul conflict din Orientul Mijlociu declanșează o criză neașteptată în sectorul HoReCa din India, unde sute de mii de restaurante riscă să își închidă porțile. Problema este legată de aprovizionarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL), combustibilul esențial pentru funcționarea bucătăriilor profesionale.

Războiul amenință direct importurile de GPL ale Indiei, deoarece transportul este grav perturbat în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Potrivit unei analize Forbes, care citează CNBC, situația a forțat autoritățile să ia măsuri drastice cu impact direct asupra mediului de afaceri.

Decizia Guvernului care a declanșat criza

Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale din India a anunțat o decizie radicală pentru a gestiona resursele limitate. Rafinăriile au primit ordin să prioritizeze livrările de GPL către cele aproximativ 330 de milioane de gospodării care folosesc acest combustibil pentru gătit. Această măsură se face în detrimentul celor peste 3 milioane de afaceri, inclusiv restaurante, care utilizează butelii comerciale.

Această hotărâre a creat ceea ce Sagar Daryani, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Restaurantelor din India, numește „o situaţie de criză”. El avertizează că măsura ar putea duce la închiderea multor localuri în următoarele zile, având în vedere dependența masivă a sectorului de acest tip de combustibil.

Avertisment sumbru: 90% din restaurante sunt dependente de GPL

Impactul este uriaș, deoarece aproximativ 90% dintre restaurantele din India depind de buteliile de GPL pentru a-și putea desfășura activitatea. Sagar Daryani subliniază că industria se confrunta deja cu probleme serioase, precum cererea scăzută și costurile ridicate, iar criza de aprovizionare agravează exponențial situația.

Dacă problemele de aprovizionare persistă, președintele asociației a avertizat că vor urma „închideri de afaceri şi pierderi de locuri de muncă”. Scenariul ar afecta o industrie vitală pentru economia țării.

Impactul economic: 8 milioane de locuri de muncă în pericol

Asociaţia Naţională a Restaurantelor din India, pe care o conduce Daryani, reprezintă interesele a peste 500.000 de restaurante. Sectorul HoReCa din această țară generează anual o cifră de afaceri impresionantă, de peste 5.700 de miliarde de rupii, echivalentul a aproximativ 78,9 miliarde de dolari. Mai mult, industria asigură locuri de muncă pentru peste 8 milioane de persoane, a căror stabilitate financiară este acum pusă sub semnul întrebării.