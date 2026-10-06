Pentru studenții eligibili, bursa socială este de minimum 925 de lei în anul universitar 2026-2027, însă acordarea depinde de încadrarea în categoriile prevăzute și de documentele solicitate. Pentru cheltuielile facultății, obligațiile de plată trebuie verificate separat în contractul de studii și în lista taxelor aprobate de universitate.

Eligibilitatea pentru bursă se verifică înaintea depunerii dosarului

Pragul bursei sociale este stabilit prin Ordinul nr. 5.732/2026, potrivit Playtech. El nu reprezintă un cuantum comun tuturor burselor: pentru bursa de performanță se aplică criteriile academice ale universității, în timp ce sprijinul social presupune verificarea situației solicitantului și a actelor justificative.

Ordinul nr. 6.463/2023, cu modificările ulterioare, stabilește cadrul general. Pentru finanțarea de la bugetul de stat, regula generală vizează studenții de la învățământul cu frecvență care ocupă locuri bugetate. Plata acoperă perioada activităților didactice, inclusiv sesiunile de examene.

Studenții de pe locurile cu taxă au de verificat distinct programele finanțate din veniturile proprii ale universității sau prin proiecte. Instituția confirmă existența unui asemenea sprijin, persoanele eligibile și perioada pentru care se acordă.

Pregătirea cererii presupune verificarea următoarelor elemente:

Termenul de depunere stabilit de universitate, pentru înregistrarea dosarului în perioada prevăzută.

Lista completă a documentelor cerute pentru categoria de bursă solicitată. Pentru sprijinul social, actele de la admitere nu trebuie considerate transferate automat comisiei de burse.

Procedura de contestație, care stabilește cum poate fi contestat rezultatul evaluării dosarului.

Contractul stabilește școlarizarea, iar lista taxelor arată celelalte plăți

Pentru un loc cu taxă, contractul de studii precizează suma datorată și modalitatea de achitare, alături de drepturile și obligațiile studentului. Codul drepturilor și obligațiilor studentului, aprobat prin Ordinul nr. 4.394/2024, prevede că acest contract, încheiat după admitere, nu poate fi modificat pe parcursul anului universitar.

Înaintea primei scadențe, verificarea plății trebuie să acopere:

Graficul termenelor și posibilitatea achitării taxei în tranșe.

Locul sau modalitatea prin care se efectuează plata.

Informațiile obligatorii în detaliile transferului, cu păstrarea dovezii după efectuarea plății.

Școlarizarea este distinctă de eventualele taxe pentru refacerea disciplinelor, reînmatriculare sau alte servicii. Inclusiv studenții de la buget trebuie să consulte tarifele aplicabile operațiunilor administrative și reexaminărilor, deoarece acestea nu sunt automat gratuite.

Documentul de consultat este lista taxelor aprobată pentru anul universitar respectiv. Dacă o sumă este neclară, secretariatului i se poate solicita prevederea pe baza căreia trebuie achitată.

Universitățile stabilesc propriile calendare. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) publică separat cuantumurile și graficul achitării taxelor pentru 2026-2027.

La întreruperea studiilor sau retragere, data depunerii cererii poate conta pentru obligațiile financiare rămase. Verificarea sumelor datorate și a regulamentului instituției trebuie făcută înaintea solicitării.

Regulamentul de promovare stabilește consecințele restanțelor

Pentru fiecare materie, fișa disciplinei și regulile facultății precizează evaluarea și condițiile de acces la examen. Proiectele, laboratoarele, testele susținute pe parcurs și prezența pot influența îndeplinirea acestor condiții.

Regulamentul aplicabil programului stabilește numărul de credite necesare promovării anului, condițiile pentru refacerea disciplinelor și sesiunile în care se pot susține restanțele. Procedura de la o altă facultate nu se aplică automat.

O restanță nu duce imediat la pierderea calității de student. Consecințele depind de creditele acumulate și de celelalte cerințe de promovare. La UAIC, documentele despre activitatea profesională și evaluarea studenților sunt distincte și au fost actualizate în 2026; trebuie consultată versiunea corespunzătoare seriei și programului de studii.

Studentul are dreptul să cunoască baremul, adică regulile după care este punctată lucrarea, și să ceară explicații despre evaluare. Pentru examenele scrise, Codul drepturilor și obligațiilor studentului permite contestarea notei conform regulamentului intern. Termenul și modalitatea de depunere trebuie verificate imediat.

Cazarea și serviciile gratuite au proceduri proprii

Pentru un loc în cămin se verifică metodologia de repartizare, calendarul cererilor și costurile cazării. Admiterea la facultate nu confirmă automat și obținerea unui loc de cazare.

Secretariatul este punctul de pornire pentru problemele administrative. În cazul burselor, căminelor sau plăților, cererea se adresează compartimentului indicat pe site-ul instituției și se înregistrează prin procedura oficială, astfel încât soluționarea să poată fi urmărită.

Universitatea trebuie să asigure acces gratuit la informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, în condițiile legii și ale regulilor instituției. Sprijinul poate privi adaptarea la facultate, orientarea profesională sau dificultățile personale. Programarea se verifică la centrul de consiliere și orientare în carieră.

Reprezentanții studenților și organizațiile studențești pot indica biroul competent ori pot explica o procedură. Cererile și contestațiile trebuie însă depuse în forma stabilită de universitate.

Studenții cu dizabilități sau nevoi educaționale speciale pot solicita facultății procedura pentru accesibilitate și adaptarea condițiilor de studiu. Măsurile corespunzătoare situației lor se bazează pe normele aprobate prin Ordinul nr. 4.481/2024.

Ghidul național completează regulamentele universității

Ghidul Național al Studentului 2026/2027, lansat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, explică organizarea universităților, primii pași după admitere și regulile despre credite, examene, restanțe și promovare.

Resursa include informații despre finanțarea studiilor și serviciile universitare, de la cămine și cantine la biblioteci. Acoperă drepturile și obligațiile studenților, reprezentarea acestora, mobilitatea, voluntariatul și oportunitățile de antreprenoriat.

Adaptarea la facultate, reușita academică, sănătatea și starea de bine au un capitol dedicat. Sunt incluse sprijinul pentru cerințe educaționale speciale, un glosar și sfaturi oferite de studenți din ani superiori sau de absolvenți.

Ghidul poate fi consultat ca document PDF sau într-o versiune interactivă adaptată telefonului. Aceasta permite accesarea capitolelor, filtrarea glosarului și completarea unui chestionar de autoevaluare a adaptării la viața universitară. Informațiile generale se adresează studenților din întreaga țară, indiferent de domeniu; orarul și condițiile concrete privind taxele, cazarea și calendarul burselor sunt publicate de fiecare universitate și facultate.