Magazinele și distribuitorii trebuie să respecte în continuare limitele de adaos pentru cele 17 categorii de alimente de bază, până la 31 decembrie 2026 inclusiv. La 4 octombrie 2026, plafonarea rămâne în vigoare, iar încadrarea unui produs depinde de sortimentul, gramajul și forma de comercializare prevăzute în lege.

Regulile se aplică operatorilor economici înregistrați în România care desfășoară activități de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul sau cash carry. Cadrul aplicabil este OUG nr. 67/2023.

Produsul trebuie verificat după toate condițiile din anexă

Pentru încadrare, denumirea generală a alimentului trebuie confruntată cu limitele din anexă. Prezența laptelui, cărnii sau fructelor pe listă acoperă numai variantele precizate. Lista integrală cuprinde:

Pâine albă simplă de 300-500 grame, fără specialități.

Lapte de vacă de consum, la 1 litru, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT.

Brânză telemea de vacă vrac.

Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, în ambalaje de maximum 200 grame.

Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg.

Mălai până la 1 kg.

Ouă de găină, calibrul M.

Ulei de floarea-soarelui, până la 2 litri.

Carne proaspătă de pui: pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi cu os și aripi, varianta standard.

Carne proaspătă de porc: carne de lucru, pulpă cu os și fără os, spată.

Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi.

Fructe proaspete vrac: mere roșii și golden, prune, pere și struguri de masă.

Cartofi proaspeți albi vrac.

Zahăr alb tos, până la 1 kg.

Smântână cu 12% grăsime.

Unt până la 250 grame.

Magiun până la 350 grame.

Limita depinde de etapa comercializării

După identificarea produsului, operatorul trebuie să stabilească regula aplicabilă activității sale. Ordonanța limitează adaosul în raport cu prețul de achiziție și cheltuielile prevăzute pentru fiecare categorie:

Distribuție: maximum 5% cumulat pe întregul lanț, indiferent câți distribuitori intervin, față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale.

Vânzare cu amănuntul și cash carry: maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului. În această cotă intră și remizele și risturnele, reducerile comerciale prevăzute de lege.

Produse care intră în România fără să fie procesate ori abatorizate: maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte, pentru cantități ambalate mai mari de 5 kg sau 5 litri. Regula specială acoperă uleiul, zahărul, făina, mălaiul și carnea de porc, pui și vită, enumerate la articolul 3 alineatul (1^1).

Calculul adaosului se face la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). Pentru produsele din anexă, procedura de formare a prețului la raft trebuie să fie unitară atât pentru mărcile private ale producătorilor, cât și pentru mărcile proprii ale comerciantului.

Prețul de achiziție și cheltuielile intră în baza mecanismului legal. Prin urmare, plafonarea adaosului permite modificarea prețului final odată cu aceste componente; limita procentuală nu fixează o sumă unică la raft.

Firmele trebuie să documenteze adaosul aplicat

La comercializarea alimentelor din anexă, operatorii trebuie să prezinte dovezi privind valoarea adaosului aplicat produselor vândute. În cazul vânzărilor succesive între distribuitori, documentele trebuie să acopere adaosul cumulat pe lanț.

Dovezile constau în declarații pe propria răspundere, semnate de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită. Pentru verificarea plafonului de distribuție contează astfel și adaosurile aplicate înaintea tranzacției curente.

Pe durata măsurii este interzisă refacturarea produselor din anexă, precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora.

La decontarea tichetelor de masă, cadou sau sociale, unitățile emitente pot aplica magazinelor un comision de maximum 2% pentru produsele eligibile din anexă. Limita privește relația dintre emitent și comerciant.

Prelungirile au modificat calendarul măsurii

Plafonarea a fost introdusă în iulie 2023 pentru 90 de zile. Au urmat prelungiri succesive, iar OUG nr. 34/2025 stabilise ca termen 30 septembrie 2025.

Guvernul a aprobat la 25 septembrie 2025 continuarea aplicării până la 31 martie 2026. În comunicatul de presă din ziua deciziei, Guvernul României preciza: „Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianți), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situație de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale”.

În aceeași comunicare, Executivul a susținut că măsura contribuise la scăderea prețurilor produselor vizate, la creșterea puterii de cumpărare și la reducerea indicilor prețurilor de consum. Guvernul invoca și stimularea vânzărilor, alături de accesul persoanelor cu venituri reduse la alimentele de bază.

La 31 martie 2026, OUG nr. 22/2026 a prelungit aplicarea până la 30 iunie 2026. Ulterior, Parlamentul a extins perioada până la sfârșitul anului, prin votul final al Camerei Deputaților din iunie.

Autorii amendamentului de prelungire au motivat astfel decizia: „Având în vedere creșterea inflației este necesar ca produsele din listă să fie plafonate până la sfârșitul anului pentru protejarea puterii de cumpărare, precum și pentru asigurarea accesului la alimentele de bază a persoanelor cu veniturile mici”.

Datele despre prețuri trebuie raportate la produsele măsurate

În februarie 2026, inflația generală a fost de 9,3% față de februarie 2025, iar alimentele s-au scumpit cu aproape 8%, conform datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea medie a prețurilor alimentare privește ansamblul categoriei, care include atât produse plafonate, cât și produse din afara listei.

Pentru evaluarea efectului asupra bugetului alimentar, comparația trebuie făcută între serii distincte de prețuri pentru produsele din lista legală și celelalte alimente, pe aceleași perioade. Procentele agregate descriu evoluția coșului, fără să izoleze contribuția plafonării.

Continuarea plafonării după termenul legal de la sfârșitul anului ar necesita o nouă modificare legislativă.