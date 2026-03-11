Control total în Iran: Cum au impus Gărzile Revoluționare alegerea lui Mojtaba Khamenei

Gărzile Revoluționare iraniene au orchestrat alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem, consolidându-și astfel puterea absolută asupra Teheranului. Considerat o versiune mai maleabilă a tatălui său, noul lider este văzut drept garantul politicilor dure ale Gărzii, o mișcare ce ar putea arunca Iranul pe o traiectorie și mai radicală.

Surse iraniene de rang înalt au declarat pentru agenția de presă Reuters că Garda Revoluționară (IRGC) a depășit rapid opoziția unor clerici și politicieni, a căror rezistență a întârziat cu câteva ore anunțul oficial. Alegerea lui Khamenei riscă să transforme Republica Islamică într-un stat militar cu o fațadă religioasă, subminând și mai mult sprijinul popular, avertizează un fost oficial reformist și un alt insider.

Un lider suprem în umbră și rănit în război

Mojtaba Khamenei, deși un jucător influent în culise timp de decenii la conducerea biroului tatălui său, rămâne o figură misterioasă pentru majoritatea iranienilor. Zvonurile privind starea sa de sănătate s-au intensificat, existând informații că ar fi fost rănit în atacurile americano-israeliene care l-au ucis pe tatăl său pe 28 februarie. Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a părut să confirme aceste speculații, descriindu-l pe noul lider drept un „janbaz” – sau „veteran rănit” – al Războiului Ramadanului, denumirea oficială a conflictului actual. Reuters nu a putut confirma starea sa de sănătate. Tăcerea sa publică de la alegerea de duminică seară este pusă pe seama acestor posibile răni și a temerilor legate de securitate.

Cum a fost orchestrată alegerea

Deși numirea liderului suprem aparține constituțional Adunării Experților, formată din 88 de membri, de data aceasta Gărzile Revoluționare au fost cele care au dictat rezultatul. Potrivit surselor, mesajele lor au fost directe, invocând necesitatea unui proces rapid în timp de război și a unui candidat care să sfideze Statele Unite. Ayatollahul Mohsen Heydari, membru al adunării, a dezvăluit la televiziunea de stat că forul a trebuit să se reunească într-o locație secretă, după ce sala lor din orașul Qom a fost bombardată. Unii membri nu au putut fi prezenți sau nu au fost informați despre vot. Chiar și așa, Heydari a precizat că s-a atins cvorumul de două treimi, iar 85-90% dintre cei prezenți l-au susținut pe Mojtaba Khamenei.

Opoziția, redusă la tăcere

Decizia nu a fost unanimă, așa cum ar fi sperat Gărzile. Un grup de ayatollahi s-a opus succesiunii ereditare, temându-se că numirea fiului lui Ali Khamenei ar îndepărta chiar și susținătorii regimului. În spatele ușilor închise, unii clerici și politicieni au încercat să promoveze o alternativă. Fostul oficial reformist a declarat că Garda Revoluționară i-a amenințat direct pe criticii acestei ascensiuni. O altă sursă a confirmat că IRGC i-a contactat pe membrii adunării, care, în ciuda obiecțiilor, s-au simțit obligați să îl susțină pe Mojtaba. Opoziția persistentă a fost motivul pentru care anunțul oficial, programat inițial pentru duminică dimineața, a fost făcut abia seara târziu.

Teheranul, pe un drum mai radical

Autoritatea reală în Iran este deținută de Gărzile Revoluționare și de biroul liderului suprem, cunoscut ca „beyt”. Dacă defunctul ayatollah Ali Khamenei reușea să echilibreze influența Gărzii cu cea a elitelor politice și clericale, acum IRGC ar putea avea ultimul cuvânt în toate deciziile majore. Alex Vatanka, cercetător la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington, D.C., a declarat: „Mojtaba își datorează poziția Gărzii Revoluționare și, ca atare, nu va fi la fel de «suprem» ca tatăl său”. Prin această numire, Garda Revoluționară a obținut în sfârșit ceea ce a urmărit de ani de zile: controlul deplin, prefigurând o politică externă și internă mult mai agresivă.

Sursa: Hotnews