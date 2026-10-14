Firmele care folosesc case de marcat riscă, de la 1 noiembrie 2026, amenzi între 2.000 și 4.000 de lei pentru emiterea bonurilor fiscale fără codul QR cerut, avertizează Daniel Sandu, expert fiscal și contabil. Potrivit B1 TV, sunt vizate sute de mii de firme din România. Expunerea la sancțiuni intervine în condițiile unui blocaj tehnic și normativ care împiedică respectarea obligației.

În intervenția din 14 octombrie 2026 într-un interviu video la B1 TV, Sandu a precizat că reglementarea privește toate casele de marcat în funcțiune în România, al căror număr este, potrivit estimării sale, de aproximativ 8.700. Obligația nu se limitează la magazine, fiind vizate și alte afaceri care folosesc asemenea aparate.

B1 TV relatează că pe bonurile fiscale trebuie tipărite coduri QR care conțin informațiile cerute de stat. Niciun aparat nu poate genera aceste coduri în forma impusă oficial, iar normele metodologice necesare nu au fost publicate. Comercianții nu pot rezolva singuri această situație.

Ministerul Finanțelor avea un termen de 30 de zile pentru norme

Potrivit lui Sandu, la apariția actului normativ inițial, Ministerul Finanțelor și-a stabilit un termen de 30 de zile pentru emiterea regulilor tehnice necesare aplicării obligației. Acestea nu apăruseră nici la data intervenției expertului.

El descrie problema drept una de securitate juridică pentru operatori: comercianții sunt expuși unei amenzi pentru nerespectarea unei cerințe pe care, în condițiile prezentate, nu o pot îndeplini.

Aplicarea sancțiunilor a fost amânată de două ori

Expertul a prezentat următoarea succesiune a reglementării și a amânărilor:

În 2024 a apărut textul de bază care introducea obligația.

Prima amânare a aplicării sancțiunilor a fost până în septembrie 2025.

A doua amânare a fost până în octombrie 2026.

Camera Consultanților Fiscali i-a solicitat ministrului finanțelor, printr-o scrisoare, prelungirea suspendării aplicării sancțiunilor, a explicat Sandu. Deocamdată, organizația nu a primit un răspuns de la Ministerul Finanțelor.

Expertul consideră că o nouă amânare este teoretic posibilă și speră ca Ministerul Finanțelor să găsească o soluție înainte de expirarea suspendării. Sandu spune însă că nu știe cum s-ar putea face legislativ o nouă amânare în condițiile unui guvern interimar. În lipsa unei soluții, avertismentul său privește operatorii cu case de marcat în funcțiune, care ar deveni pasibili de amendă.