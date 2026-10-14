Salariații eligibili pentru suma netaxată de 200 lei au, de la 1 iulie 2026, un salariu minim net de 2.699 lei, cu 125 lei peste nivelul anterior de 2.574 lei. Potrivit calculelor publicate de StartupCafe, pentru angajator, costul salarial complet ajunge la 4.418 lei, față de 4.134 lei, o creștere de 284 lei pentru fiecare angajat remunerat la minim.

Salariul minim brut general este de 4.325 lei lunar, comparativ cu 4.050 lei în iunie 2026. Ministerul Muncii a anunțat o majorare de 275 lei, echivalentă cu 6,8%. Diferența dintre creșterea brută și cea netă intervine în condițiile în care suma exceptată de la impozit și contribuții se reduce.

Impozitul și contribuțiile au baze de calcul diferite

Pentru veniturile salariale, cotele standard sunt următoarele:

Contribuția de asigurări sociale (CAS), pentru pensii, este de 25%.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este de 10%.

Impozitul pe venit este de 10%, aplicat bazei rămase după contribuții și deducerea personală, în exemplul de calcul al salariului minim.

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) este de 2,25% și este suportată de angajator.

Suma netaxată și deducerea personală intervin în etape diferite ale calculului. Prima este exclusă de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, dacă sunt respectate condițiile legale. Deducerea personală reduce baza asupra căreia se aplică impozitul pe venit și variază în funcție de venit și de numărul persoanelor aflate în întreținere.

În exemplul orientativ pentru un salariat fără persoane în întreținere, suma netaxată se scade din brut, rezultând o bază de 4.125 lei pentru contribuțiile salariatului. CAS este de 1.031,25 lei, iar CASS de 412,50 lei.

Potrivit calculului publicat de Up România, deducerea personală este de 865 lei, față de 810 lei în prima jumătate a anului. După contribuții și deducere, impozitul pe venit este de aproximativ 182 lei, comparativ cu aproximativ 163 lei anterior. Valorile sunt orientative pentru acest profil de salariat; numărul persoanelor în întreținere influențează deducerea aplicabilă.

În costul firmei intră și CAM, estimată la 93 lei, față de 84 lei înaintea majorării. Această contribuție este o cheltuială a angajatorului, distinctă de reținerile din salariul brut al angajatului.

Scutirea depinde de contract și de venitul lunar

Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025 stabilește două perioade pentru suma asupra căreia nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii: 300 lei pe lună pentru 1 ianuarie-30 iunie 2026 și 200 lei pe lună pentru 1 iulie-31 decembrie 2026.

Aplicarea facilității presupune îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind încadrarea și veniturile:

Salariatul lucrează în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă, la locul unde are funcția de bază.

Salariul de bază brut lunar din contract, fără sporuri și alte adaosuri, este egal cu salariul minim brut în vigoare în luna pentru care se acordă venitul.

Venitul brut lunar din salarii și venituri asimilate, pentru același contract, nu depășește 4.300 lei inclusiv în primul semestru, respectiv 4.600 lei inclusiv în al doilea semestru. La verificarea acestui plafon nu intră contravaloarea tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană acordate potrivit legii.

Suma scutită se diminuează în funcție de perioada din lună în care salariul de bază este menținut la nivelul minim. Contează și data încadrării unui angajat nou la salariul minim, fracția din lună pentru care se determină veniturile și data încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu.

Pentru aplicarea facilității, nu este suficientă verificarea salariului de bază din contract. Trebuie verificat și venitul brut realizat în aceeași lună, cu excluderile prevăzute de ordonanță.

Salariul de bază minim nu include sporurile

Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026. Prevederea care stabilește nivelul minim și programul de lucru aferent este următoarea:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG 146/2026.

Beneficiile extrasalariale nu pot înlocui o parte din salariul de bază minim obligatoriu. Tichetele de masă sunt reglementate separat: plafonul de 45 lei pe zi lucrată, stabilit prin Legea nr. 201/2025 și aplicabil din 1 decembrie 2025, nu se modifică odată cu majorarea salariului minim general.

În construcții, salariul minim sectorial rămâne de 4.582 lei, stabilit distinct prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024. Majorarea nivelului general nu schimbă această valoare.

La anunțarea măsurii, Ministerul Muncii indica 831.382 de salariați remunerați la salariul minim și estima că majorarea va avea 1.759.027 de beneficiari.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul ministerului privind majorarea.