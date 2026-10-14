Mamele care îndeplinesc condițiile legale pot primi pensia pentru limită de vârstă înaintea termenului standard. Reducerea este de 6 luni pentru fiecare copil, până la cel mult 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru beneficiarele unei pensii anticipate, creșterea copiilor poate influența și momentul în care încetează penalizarea, în funcție de situația individuală.

Dreptul la reducere depinde de contribuții și de creșterea copiilor

Prima verificare privește stagiul complet de cotizare contributiv, adică perioada completă pentru care au fost plătite contribuții la pensie, potrivit TVR Info. Legea nr. 360/2023 condiționează reducerea vârstei standard de realizarea acestui stagiu. Numărul copiilor stabilește durata reducerii, dar nu înlocuiește condiția privind contribuțiile.

Eligibilitatea presupune îndeplinirea cerințelor privind activitatea contributivă și perioada în care au fost crescuți copiii:

Femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv aplicabil situației sale.

Copiii trebuie să fi fost crescuți până la vârsta de 16 ani, potrivit precizărilor făcute de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pentru copiii adoptați, instituția precizează o perioadă de creștere de cel puțin 13 ani.

În cazul adopției, faptul că un copil a fost crescut până la vârsta de 16 ani nu este suficient, de unul singur, pentru a-l include în calculul reducerii. Potrivit CNPP, copilul adoptat trebuie să fi fost crescut cel puțin 13 ani. Dacă această perioadă nu este îndeplinită, el nu poate fi luat în calcul la stabilirea reducerii.

Numărul copiilor determină reducerea aplicabilă

După verificarea condițiilor de eligibilitate, reducerea se stabilește potrivit grilei din Legea nr. 360/2023:

Pentru 1 copil, vârsta standard se reduce cu 6 luni.

Pentru 2 copii, reducerea este de 1 an.

Pentru 3 copii, reducerea este de 1 an și 6 luni. Aceeași treaptă se aplică dacă printre cei 3 copii se află unul adoptat, cu condiția ca acesta să fi fost crescut cel puțin 13 ani.

Pentru 4 copii, reducerea este de 2 ani.

Pentru 5 copii, reducerea este de 2 ani și 6 luni.

Pentru 6 copii, reducerea este de 3 ani.

Pentru 7 sau mai mulți copii, reducerea maximă este de 3 ani și 6 luni.

Calculul reducerii stabilește cu cât se poate devansa pensionarea, nu data calendaristică a pensionării. Pentru stabilirea acesteia, durata din grilă trebuie aplicată vârstei standard individuale prevăzute de lege.

Luna și anul nașterii stabilesc punctul de plecare

Vârsta standard care intră în calcul este cea corespunzătoare lunii și anului nașterii fiecărei femei. Mai întâi se identifică vârsta din calendarul legal, apoi se aplică reducerea aferentă copiilor, după îndeplinirea condițiilor privind contribuțiile și creșterea acestora.

Potrivit calendarului din Legea nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare a femeilor urcă treptat și ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035. Crește și stagiul complet de cotizare contributiv, până la 35 de ani.

Aceste valori sunt reperele finale ale calendarului. Pentru o femeie care verifică eligibilitatea, se folosesc vârsta standard și stagiul complet aferente situației sale, nu automat nivelurile la care ajunge calendarul. Reducerea pentru copii se raportează astfel la termenul individual, nu la o vârstă identică pentru toate femeile.

Pensia anticipată are reguli separate de reducerea pentru copii

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, în condițiile prevăzute de lege. Această perioadă de anticipare nu se cumulează cu reducerea acordată pentru creșterea copiilor. Cele două mecanisme trebuie verificate separat atunci când se stabilește momentul pensionării.

Suma primită ca pensie anticipată este diminuată în funcție de numărul lunilor de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv. În această verificare contează atât cât de devreme este solicitată pensia, cât și perioada suplimentară pentru care au fost plătite contribuții.

Procentul de penalizare este cuprins între 0,20% și 0,40% pentru fiecare lună de anticipare. Un stagiu suplimentar mai mare înseamnă un procent lunar de diminuare mai mic. Procentul aplicabil unei persoane se stabilește în raport cu aceste condiții, nu exclusiv prin numărul copiilor.

Vârsta redusă poate devansa eliminarea penalizării

Potrivit CNPP, pensia anticipată rămâne diminuată până când sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă sau, după caz, până când este atinsă vârsta standard redusă conform legii.

Pentru o beneficiară eligibilă pentru reducerea aferentă copiilor, verificarea privește momentul în care sunt îndeplinite toate condițiile pensionării la limită de vârstă. Facilitatea poate aduce mai devreme încetarea diminuării, însă data se stabilește pentru situația individuală, în raport cu vârsta redusă și cu cerințele legale aplicabile.

Odată îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, trecerea de la pensia anticipată se face din oficiu, iar suma nu mai este diminuată.