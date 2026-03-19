Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și cere o emisferă fără comuniști

Costa Rica a anunțat miercuri, 18 martie, o mișcare diplomatică de proporții. Guvernul de la San Jose închide ambasada din Havana și expulzează diplomații cubanezi din țară, președintele Rodrigo Chaves lansând un apel pentru eliberarea „emisferei de comunişti”.

O decizie radicală

Președintele de dreapta Rodrigo Chaves, aliat al liderului american Donald Trump, a fost extrem de direct în declarațiile sale. Acesta a afirmat că guvernul său „nu recunoaşte legitimitatea regimului comunist din Cuba, având în vedere tratamentele rele, represiunea, condiţiile inumane impuse locuitorilor acestei insule minunate„.

Mai mult, Chaves a plusat cu o declarație ce vizează întreaga regiune. „Trebuie să scăpăm emisfera de comunişti”, a adăugat el. V-ați fi așteptat la o asemenea retorică tranșantă?

Relațiile diplomatice, înghețate

Măsurile concrete au fost detaliate de ministrul de externe, Arnoldo André Tinoco. Acesta a anunțat că „a cerut Ministerului cubanez de Externe să îşi retragă personalul diplomatic de la ambasada din San José, cu excepţia agenţilor consulari”. E drept că s-a făcut o excepție. Havana va putea menține personal consular pentru a oferi asistență celor aproximativ 10.000 de rezidenți cubanezi din Costa Rica.

Dar ce se întâmplă cu cetățenii costaricani? Ei bine, aceștia vor fi gestionați de la ambasada din Panama, conform președintelui.

lucrurile stau clar: „în acest moment, Costa Rica şi regimul comunist cubanez nu au relaţii diplomatice„, a concluzionat Chaves.

Reacția Havanei nu a întârziat

Replica Havanei a venit rapid, denunțând decizia drept „arbitrară, luată în mod clar sub presiune şi fără a ţine cont de interesele naţionale sau de cele ale poporului nostru frate”. Ministerul cubanez de Externe a acuzat direct guvernul de la San Jose că, „prin acest demers, (…) se alătură din nou ofensivei guvernului american în încercările sale reînnoite de a izola ţara noastră„ de restul regiunii.

O acuzație directă la adresa Washingtonului.

Un context regional tensionat

Iar decizia nu vine într-un vid geopolitic. Costa Rica calcă pe urmele Ecuadorului, un alt aliat al administrației Trump, care a expulzat la începutul lunii martie ambasadorul Cubei și întreaga misiune diplomatică. Ambele țări fac parte dintr-o alianță regională formată în jurul președintelui american pentru a lupta împotriva traficului de droguri.

Numai că mișcarea vine într-un moment critic pentru Cuba. Insula cu 9,6 milioane de locuitori se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii 30 de ani, exacerbată de blocada petrolieră impusă de Washington și de suspendarea livrărilor de petrol din Venezuela (după capturarea președintelui Nicolás Maduro în ianuarie). În tot acest timp, președintele SUA a făcut în 2026 declarații agresive repetate la adresa Cubei, asigurând în același timp că insula, aflată în discuții cu Washingtonul, dorește să „ajungă la un acord” cu Statele Unite.