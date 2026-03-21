Parlamentul a adoptat vineri, 20 martie, bugetul de stat pe 2026, cu o întârziere notabilă. Acesta este construit pe o creștere economică de 1% și un PIB nominal de 2.045,2 miliarde de lei, dar mediul de afaceri, în special sectorul construcțiilor, rămâne precaut în fața cifrelor, semnalând probleme grave de lichidități și o explozie a costurilor la materiale.

Un semnal bun, dar tardiv

Adoptarea bugetului, chiar și cu întârziere, este văzută ca un pas necesar. Cristian Erbașu, unul dintre cei mai importanți antreprenori din construcții, consideră că semnalul este pozitiv, însă marile semne de întrebare rămân. „Chiar dacă este târziu, foarte târziu, este totuși un semnal bun pentru economie. Există foarte multe temeri, în special în zona constructorilor, generate de întârzierile la plată și de lipsa unor alocări clare de bugete pentru proiectele în curs. Sperăm ca, de acum înainte, aceste fonduri să ajungă cât mai rapid până la nivelul bugetelor locale”, a declarat Erbașu.

Investiții record, cel puțin pe hârtie

Iar cifrele, la prima vedere, par să susțină un an bun pentru dezvoltare. Volumul total al investițiilor ajunge la 164 miliarde de lei, cu aproape 25,8 miliarde mai mult decât în 2025, ridicând ponderea acestora la peste 8% din PIB. Bugetul general consolidat are venituri totale estimate la 736,5 miliarde lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile cresc și ele cu 10,3 miliarde de lei, până la 60,8 miliarde.

Numai că optimismul se oprește la execuție. V-ați gândit vreodată câte dintre aceste sume alocate se transformă, pe bune, în kilometri de autostradă sau șantiere finalizate?

„Un alt aspect încurajator, cel puțin la nivel teoretic, este faptul că este prevăzut un buget destul de mare pentru investiții. Rămâne însă de văzut dacă acest buget va fi și cheltuit efectiv, mai ales că o parte semnificativă din an a trecut deja. Există riscul ca birocrația să ducă la o diminuare a gradului de execuție, iar întrebarea reală este cât din acest buget va fi pus în operă”, explică Erbașu.

Lipsa de cash flow o problemă structurală

Dincolo de cifrele bugetare, realitatea din piață este complet diferită, mai ales pentru firmele mici și mijlocii. Cristian Erbașu descrie o perioadă dominată de incertitudine, în care investițiile au continuat fără garanția plăților la timp.

„Este o perioadă destul de imprevizibilă. Deși investițiile sunt în derulare, nu au avut mereu alocate fondurile necesare. La finalul anului trecut s-au făcut plăți importante, însă întârzierile anterioare au afectat capacitatea companiilor de a performa. Lipsa de cash flow face dificilă continuarea lucrărilor, mai ales pentru companiile mai mici. În general, doar companiile mari au reușit să gestioneze această situație, însă piața nu este formată doar din proiecte de anvergură, ci și din numeroase lucrări de dimensiuni reduse”, atrage atenția omul de afaceri.

Speranța este ca, odată cu bugetul aprobat, finanțările să devină predictibile. „Sper ca în lunile rămase din acest an să existe mai multă continuitate și stabilitate în finanțare, astfel încât proiectele să poată fi derulate constant”, adaugă acesta.

Prețul bitumului a explodat deja

Dar problemele nu se opresc la finanțare. Tensiunile geopolitice și volatilitatea pieței energetice pun o presiune uriașă pe costuri. În privința carburanților, Erbașu subliniază că Guvernul are pârghii de intervenție. „În ceea ce privește creșterea prețurilor la carburanți, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente și am văzut că, în alte state, au fost deja adoptate măsuri pentru limitarea creșterilor. Nu este clar însă în ce măsură Guvernul este dispus să intervină în acest moment. Cert este că, dacă prețul carburanților va continua să crească, efectele se vor propaga în întreaga economie”, spune Erbașu.

Situația este deja critică.

Pentru un material esențial în infrastructura rutieră, prețurile au scăpat de sub control. „În sectorul construcțiilor, situația este deja critică în anumite privințe. De exemplu, prețul bitumului a crescut în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% sau chiar mai mult. Având în vedere că o mare parte din investițiile din România vizează infrastructura rutieră, acest lucru are un impact major”, avertizează constructorul.

Iar impactul este dublu, lovind atât costurile cu materialele, cât și cele operaționale. „Pe lângă costurile cu combustibilul pentru utilaje, creșterea prețurilor la materiale de construcții devine un factor tot mai important. În acest moment, bitumul este unul dintre cele mai problematice elemente din punct de vedere al costurilor”, conchide Cristian Erbașu.