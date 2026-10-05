FinCEN a retras luni, 5 octombrie 2026, două propuneri care ar fi impus instituțiilor financiare obligații de evidență și raportare pentru tranzacțiile cu portofele cripto controlate de utilizatori și pentru serviciile de mixare.

Notificările de retragere depuse luni urmau să fie publicate marți, 6 octombrie, în Federal Register, potrivit Decrypt. Cele două proiecte vizau mecanisme diferite de monitorizare: unul stabilea praguri valorice pentru tranzacții, celălalt cerea date despre operațiunile suspectate că folosesc mixarea criptomonedelor.

Băncile ar fi păstrat evidențe în funcție de valoarea tranzacției

Propunerea privind portofelele personale data din decembrie 2020, din ultimele săptămâni ale primului mandat al președintelui Donald Trump. Portofelele vizate, numite și unhosted, sunt controlate direct de utilizatori, în locul unei burse cripto sau al unei bănci.

Băncile și firmele de servicii monetare ar fi trebuit să păstreze evidențe pentru tranzacțiile clienților cu asemenea portofele de peste 3.000 de dolari. Pentru operațiunile de peste 10.000 de dolari, proiectul cerea raportarea acestora, inclusiv a informațiilor despre contraparte, adică cealaltă parte a tranzacției.

Planul ar fi extins, în practică, regulile din Bank Secrecy Act asupra portofelelor personale. În notificarea referitoare la acest proiect, FinCEN a precizat: „FinCEN nu va mai lua nicio măsură cu privire la această propunere de reglementare.”

Proiectul despre mixare cerea identificarea operațiunilor suspectate

A doua propunere, din 2023, din perioada administrației Biden, urmărea desemnarea mixării internaționale a criptomonedelor drept categorie de tranzacții de interes major pentru spălarea banilor, în temeiul USA PATRIOT Act. Inițiativa urmărea tratarea serviciilor de mixare ca amenințare la adresa securității naționale.

Aceste servicii reunesc și amestecă monedele pentru a le ascunde traseul. Pentru operațiunile suspectate de mixare, instituțiile financiare ar fi fost obligate să raporteze:

adresele portofelelor;

identificatorii tranzacțiilor;

adresele de internet (IP) asociate.

FinCEN a explicat că participanții la consultare avertizaseră asupra definiției ample a mixării, care ar putea descuraja activități legitime.

Ambele retrageri invocă raportul din iulie 2025 privind activele digitale.

Coin Center avertizează că pot apărea reguli similare

Coin Center, organizație de politici publice pentru sectorul cripto din Washington, s-a opus ani la rând ambelor propuneri. Reacționând la retragerea lor, Peter Van Valkenburgh, directorul executiv al organizației, a scris pe X: „A fost o lună grea pentru confidențialitate și pentru dreptul vostru de a folosi criptomonede. Există o veste bună.” El a avertizat însă că „temeiul legal pentru a crea reguli noi, similare și proaste rămâne.”

It's been a hard month for privacy and your right to use crypto. There's a bright spot. Two rules at Treasury that Coin Center has vehemently opposed over the last several years have been officially withdrawn. The "unhosted wallet rule" that would have made Coinbase and… — Peter Van Valkenburgh (@valkenburgh) October 5, 2026

Portofelele controlate de utilizatori au făcut și obiectul unei inițiative separate. La începutul lui 2025, Consumer Financial Protection Bureau, biroul pentru protecția financiară a consumatorilor, a propus o interpretare care ar fi inclus portofele precum MetaMask în legislația privind plățile consumatorilor. Inițiativa a provocat opoziția unor reprezentanți ai industriei.

FinCEN a anunțat că va continua să monitorizeze folosirea serviciilor de mixare pentru finanțări ilicite și că ar putea lua măsuri în viitor.

Casa Albă a mai declarat: „sprijină posibilitatea ca utilizatorii care respectă legea să efectueze tranzacții private cu active digitale pe un blockchain public”.