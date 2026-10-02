PT, forma juridică indoneziană pentru societate, MRT Jakarta (Perseroda) a semnat două memorandumuri de înțelegere cu UOB Indonesia și Rebel APAC Pte. Ltd. pentru analizarea unor parteneriate în jurul stațiilor Glodok și Kota. Documentele vizează proiecte de dezvoltare orientată spre transport public (TOD), dar nu reprezintă investiții finalizate.

Informațiile au fost relatate de Antara News. Memorandumurile explorează o posibilă cooperare pentru un studiu privind dezvoltarea zonelor TOD din jurul stațiilor, în special în jurul Glodok și Kota, precum și potențialul de finanțare creativă, ecosistemul de retail/comercial și lanțul de aprovizionare. Rendy Primartantyo, șeful Diviziei Corporate Secretary a PT MRT Jakarta (Perseroda), a prezentat aceste direcții la Jakarta.

Semnarea a avut loc joi, 24 septembrie 2026, în cadrul TOD Investment Forum 2026, organizat la Singapore. Farchad Mahfud, directorul pentru dezvoltarea afacerilor al PT MRT Jakarta (Perseroda), a semnat documentele cu UOB Indonesia, respectiv Rebel APAC Pte. Ltd.

Proiectele prezentate includ zone din Kali Besar, Blok M și Lebak Bulus

PT MRT Jakarta (Perseroda) a prezentat proiectele Kali Besar Heritage, Ultimate Development Blok M, Blok M Interchange, XGL Mixed-Use și Lebak Bulus Interchange Bus Terminal, Park and Ride, and Mixed Use.

Forumul anual a reunit investitori, dezvoltatori, instituții financiare, reprezentanți ai guvernului și parteneri strategici pentru analizarea unor posibile colaborări privind proiectele TOD ale MRT Jakarta și ale altor întreprinderi regionale deținute de provincia DKI Jakarta.

Tema forumului a fost „De la Singapore la Jakarta: valorificarea densității urbane și a conectivității”. Evenimentul a inclus și discuții despre dezvoltarea zonelor orientate spre transport și creșterea urbană sustenabilă, cu participanți din Indonezia și Singapore.

Rendy Primartantyo a spus că tema este foarte relevantă pentru planul Jakarta de a-și consolida transportul public urban prin MRT, LRT și BRT. Potrivit acestuia, dezvoltarea orașului bazată pe TOD ar urma să creeze spații publice de calitate și să ajute Jakarta să devină un „oraș global”.

Memorandumurile au fost semnate în prezența ambasadorului Indoneziei și a oficialilor din Jakarta și ai MRT

La semnare au asistat Hotmangaraja Panjaitan, ambasadorul Indoneziei în Singapore, Atika Nur Rahmania, șefa Agenției de Planificare a provinciei DKI Jakarta, Tuhiyat, directorul general al PT MRT Jakarta (Perseroda), și Ahmad Yani, comisar al companiei.

Forumul a fost organizat împreună cu Surban Jurong Group și Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapore. Evenimentul a fost sponsorizat de PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Transportasi Jakarta, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek și PT Integrasi Transit Jakarta.