Carli Michelle Heller, din Bonita Springs, comitatul Lee, Florida, a fost arestată după ce o echipă de evaluare umană a Anthropic a raportat poliției presupuse amenințări formulate pe platforma sa de inteligență artificială (AI). Autoritățile o acuză de formularea unei amenințări scrise cu violența, în temeiul legii din Florida.

Potrivit raportului de arestare citat de WINK News – Southwest Florida, un utilizator identificat drept Carli ar fi afirmat pe 26 septembrie că va deschide focul asupra Lee County Sheriff’s Office, biroul șerifului comitatului Lee. Anchetatorii susțin că același utilizator ar fi spus pe 27 septembrie că și-a luat o armă nouă. Afirmațiile imputate rămân acuzații, iar vinovăția nu este dovedită.

Șeriful comitatului Lee, Carmine Marceno, a declarat pentru WINK News – Southwest Florida că Heller ar fi spus ulterior că folosește inteligența artificială ca pe un jurnal.

Semnalarea a trecut printr-o echipă de evaluare umană

Raportul de arestare descrie măsuri de siguranță ale platformei Anthropic care monitorizează expresii-cheie și conținut potențial amenințător. Anchetatorii au consemnat că gravitatea afirmațiilor a determinat trimiterea lor către o echipă de evaluare umană. Aceasta le-a raportat autorităților.

Polițiștii au identificat-o pe Heller și s-au deplasat la locuința sa. A fost reținută fără incidente, după care investigația a fost preluată de un detectiv al serviciului de informații din cadrul biroului șerifului.

„Inteligența artificială este un instrument puternic și, ca orice tehnologie, poate fi folosită abuziv”, a afirmat Marceno într-o declarație citată de WINK News – Southwest Florida. „Când cineva folosește AI pentru a formula sau a facilita o amenințare, trebuie să luăm acea amenințare în serios”, a adăugat el.

Șeriful a avertizat și că discuțiile și căutările cu inteligență artificială nu le garantează utilizatorilor anonimatul.

Politicile Anthropic prevăd divulgarea datelor în urgențe limitate

Politica publicată de Anthropic privind utilizarea produselor precizează că echipa sa de siguranță folosește detectarea și monitorizarea pentru aplicarea regulilor. Compania interzice folosirea produselor sale pentru facilitarea sau promovarea actelor de violență ori intimidare.

Separat, politica privind solicitările autorităților prevede posibilitatea divulgării informațiilor despre utilizatori către poliție în situații de urgență limitate. Condiția menționată este existența unui pericol de moarte sau de vătămare fizică gravă.

WINK News – Southwest Florida a solicitat companiei un comentariu și informații suplimentare despre modul în care măsurile sale de siguranță tratează amenințările și despre situațiile în care informațiile pot fi transmise poliției.

Forma conversației poate crea impresia de confidențialitate

Ian Marlow, director executiv, CEO al FITECH, a explicat pentru WINK News – Southwest Florida că o interfață care seamănă cu o conversație îi poate face pe utilizatori să uite că schimbul este înregistrat.

Chrissann Ruehle, profesor asistent de inteligență artificială și management la Florida Gulf Coast University, a explicat pentru aceeași publicație de ce oamenii pot apela la asemenea platforme: „Există și sentimentul că, dacă interacționez cu o mașină, mașina nu mă va judeca”.

Ruehle a avertizat că o platformă AI folosită ca jurnal privat rămâne o tehnologie, chiar dacă interacțiunea poate părea apropiată.

„Toate acestea sunt noi, iar instanțele încă încearcă să înțeleagă cum să le trateze”, a declarat Richard Kolko, fost agent special FBI, pentru WINK News – Southwest Florida, referindu-se la tratarea amenințărilor care implică inteligența artificială de către autorități și instanțe.

Heller are un termen de judecată stabilit pentru noiembrie.

Carmine Marceno a mai declarat: „AI poate schimba modul în care sunt create amenințările, dar angajamentul nostru de a-i proteja pe locuitorii comitatului Lee nu s-a schimbat”.