Valoarea de piață a companiilor listate pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a urcat cu 17 miliarde de lei, la 689 de miliarde de lei, în prima ședință după ce agenția S&P a păstrat România la ultima treaptă a categoriei investment grade, recomandată investițiilor.

Reacția favorabilă s-a văzut și la titlurile de stat: randamentul obligațiunilor pe 10 ani a coborât spre 7,2%, față de aproximativ 7,6%, potrivit brokerilor și analiștilor consultați de ZF.ro. Aceștia explică faptul că scăderile bursiere din ultimele săptămâni reflectaseră deja riscul unei retrogradări în categoria speculativă, numită junk.

Indicele de referință BET a încheiat ședința cu un avans de peste 4%, cea mai bună evoluție zilnică din acest an. Decizia agenției fusese anunțată în vinerea precedentă.

Analistul financiar Aurelian Dochia apreciază că saltul indicelui arată un optimism mai mare al investitorilor. În absența altor evenimente care să explice schimbarea de atitudine, el consideră că se poate presupune că evitarea retrogradării a determinat această evoluție.

Cumpărătorii reveniseră înaintea verdictului agenției

Bursa pierduse aproximativ 10% față de maximul din august, într-o perioadă în care incertitudinile politice accentuaseră presiunea la vânzare. În săptămâna dinaintea reacției la decizia S&P, BET întrerupsese o succesiune de cinci săptămâni de scădere.

Recuperarea începuse înaintea anunțului: în cele trei ședințe premergătoare verdictului, indicele câștigase aproximativ 1.500 de puncte. Încrederea investitorilor se îmbunătățise pe măsură ce așteptarea predominantă în piață era că România va evita retrogradarea.

Din 29 septembrie, ziua în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, descria execuția bugetară drept un pilon important pentru păstrarea ratingului țării, trei companii din componența BET au înregistrat următoarele creșteri ale acțiunilor:

Cris-Tim: 40%;

Nuclearelectrica: 20%;

Transelectrica: 18%.

Evaluarea S&P presupune un buget credibil pentru 2027-2028

Menținerea calificativului are la bază premisa agenției că România va avea un guvern capabil să adopte un buget credibil pentru 2027-2028. În evaluarea ZF.ro, bugetul pentru 2027 reprezintă următorul test pentru încrederea pieței după revenirea acțiunilor.

Perspectivele economice diferă între estimările interne și cele externe. CFA România anticipează pentru 2027 o creștere economică de numai 0-0,5%, comparativ cu media de 2,2% a prognozelor externe. Tot pentru anul viitor, organizația estimează că inflația se va menține la 4-5%.

Pentru S&P, principalele riscuri țin de capacitatea României de a continua ajustarea fiscală, prin corectarea dezechilibrului bugetar, și de a reduce deficitul extern. Agenția evaluează realizarea acestor obiective în condițiile unor nevoi ridicate de finanțare externă, care presupun atragerea de resurse din afara țării, și ale unei ponderi mari a nerezidenților în datoria publică, respectiv a investitorilor din afara României care dețin o parte din datoria statului.