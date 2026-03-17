Criza cipurilor de memorie se va prelungi până în 2030, avertizează șeful SK Group

Criza cipurilor de memorie va persista probabil pentru încă patru ani, până în 2030. Avertismentul vine direct de la Chey Tae-won, șeful conglomeratului sud-coreean SK Group, care a subliniat că cererea explozivă generată de inteligența artificială continuă să depășească cu mult oferta existentă pe piață.

Cererea AI sufocă producția

La nivelul întregii industrii, lucrurile stau destul de clar. Oferta de plăci de siliciu, materia primă din care se fabrică cipurile, este cu 20% mai mică decât cererea actuală. Această creștere vertiginoasă a fost alimentată în special de nevoia uriașă de cipuri pentru inteligența artificială. Companii precum SK Hynix, divizia de cipuri a SK Group, acordă deja prioritate memoriilor cu lățime de bandă mare (HBM), esențiale pentru clienți de talia Nvidia. Numai că nici măcar așa nu se poate face față.

Un orizont de timp până în 2030

Declarațiile, făcute în marja evenimentului GTC al Nvidia Corp. din San Jose, nu lasă loc de interpretări. Chey Tae-won a fost foarte direct în privința duratei acestei crize, estimând că SK Hynix nu va putea satisface pe deplin cererea mai devreme de anul 2030. Cum vine asta, mai exact?

„De fapt, tehnologia AI necesită o cantitate mare de memorie HBM (…) Așadar, avem nevoie de ceva timp pentru a produce mai multe plăci de siliciu (folosite pentru fabricarea cipurilor – n.r.) cel puțin patru-cinci ani. Lipsa actuală ar putea continua până în 2030”, a spus Chey.

nu scăpăm prea curând.

De ce nu în SUA?

V-ați fi așteptat ca expansiunea capacității de producție să vizeze Statele Unite, în contextul cererii tot mai mari? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Întrebat despre posibilitatea extinderii în SUA, Chey a subliniat că producătorul de cipuri se va concentra pe noi fabrici în Coreea de Sud. Motivul este unul cât se poate de pragmatic: asigurarea unor resurse suficiente de energie electrică și apă rămâne principalul obstacol în calea expansiunii în străinătate.

Prioritatea imediată: stabilizarea prețurilor

Iar până la construirea de noi fabrici, care durează ani de zile, compania are un plan pe termen scurt. SK Hynix se va concentra, în primul rând, pe stabilizarea prețurilor cipurilor de memorie, care au explodat odată cu cererea. Este o încercare de a gestiona o piață volatilă, în condițiile în care oferta pur și simplu nu poate ține pasul.

„Există anumite limitări în ceea ce privește extinderea ofertei, așa că ceea ce vom face este… să încercăm să facem tot posibilul pentru a stabiliza mai întâi prețul”, a conchis acesta.