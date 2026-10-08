La un tarif ipotetic de 1 leu/kWh, economia orientativă este de aproximativ 93 de lei anual. Reglarea încălzirii electrice, întreținerea frigiderului și alegerea programelor de spălare oferă alte posibilități de reducere a consumului, fără investiții majore în locuință.

Economia în lei depinde de energia economisită și de prețul final din contract. Consumul se măsoară în kilowați-oră, prescurtat kWh: puterea unui aparat, exprimată în wați, se înmulțește cu orele de funcționare, iar rezultatul se împarte la 1.000. Un bec de 10 W utilizat 100 de ore consumă 1 kWh; unul de 60 W consumă 6 kWh în același interval.

1. Temperatura se reduce acolo unde încălzirea este electrică

Reducerea temperaturii locuinței cu 1°C scade cu aproximativ 6% consumul destinat încălzirii electrice, potrivit ghidului Ministerului Energiei actualizat în august 2026. Estimarea privește energia folosită pentru încălzire, nu întreaga factură a locuinței.

Reperele indicate sunt 19°C în camerele de zi și 17°C în dormitoare pe timpul nopții. Reglajul are efect asupra consumului de curent atunci când locuința folosește sisteme electrice de încălzire.

2. Aparatele nefolosite se deconectează complet

Televizoarele, consolele și încărcătoarele nefolosite pot fi deconectate cu ajutorul unui prelungitor cu întrerupător. Oprirea completă elimină consumul din modul de așteptare, cunoscut ca standby.

Raportul InfoCons din iunie 2026 estimează că dispozitivele lăsate în acest mod reprezintă între 5% și 10% din factura lunară de electricitate a unei gospodării. Măsura vizează aparatele care nu sunt utilizate.

3. Becurile se compară după lumină și consum

Pentru înlocuirea unui bec, primul reper este fluxul luminos, exprimat în lumeni: acesta indică volumul de lumină emis. Puterea în wați arată consumul electric necesar pentru obținerea acelei lumini.

Un incandescent de 60 W și un LED de 9 W pot furniza aproximativ 800 de lumeni. În 1.000 de ore, primul consumă 60 kWh, iar al doilea 9 kWh. Diferența de 51 kWh reprezintă o reducere de 85% pentru acel punct de iluminat.

Pentru exemplul anual din deschidere, cinci ore de utilizare zilnică înseamnă 1.825 de ore. Consumul incandescentului ajunge la 109,5 kWh, față de aproximativ 16,43 kWh pentru LED. Calculul orientativ al economiei în bani înmulțește energia economisită cu tariful final pe kWh și nu include eventualele componente fixe ale facturii.

Departamentul American al Energiei indică următoarele echivalențe orientative pentru produse cu flux luminos apropiat:

450 de lumeni: incandescent de 40 W sau LED de 4,5-7 W.

800 de lumeni: incandescent de 60 W sau LED de 5,9-10,5 W.

1.100 de lumeni: incandescent de 75 W sau LED de 9,5-14 W.

1.600 de lumeni: incandescent de 100 W sau LED de 10,5-18 W.

Puterea necesară diferă în funcție de model. Eticheta energetică folosește scara de la A, clasa cu eficiența cea mai mare, până la G și arată consumul în kWh la 1.000 de ore. Modelul poate fi consultat și în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică (EPREL), unde apar fluxul luminos, temperatura de culoare și tipul soclului.

Pentru corpurile de iluminat închise trebuie verificată compatibilitatea becului, deoarece căldura acumulată poate afecta performanța și durata de utilizare. Reglarea intensității necesită un produs marcat ca dimabil și compatibil cu variatorul folosit.

Departamentul American al Energiei estimează că tehnologia LED poate utiliza cu până la 90% mai puțină energie și poate funcționa de până la 25 de ori mai mult decât iluminatul incandescent. Valorile sunt orientative; consumul și durata de utilizare diferă în funcție de produs.

Pentru produse de bună calitate, instituția indică 30.000-50.000 de ore sau mai mult. Durata utilă este descrisă, de regulă, prin momentul în care lumina emisă ajunge la 70% din nivelul inițial. Calitatea componentelor, pornirile și opririle, temperatura și disiparea căldurii influențează durata efectivă și frecvența înlocuirilor.

4. Frigiderul se reglează și se întreține periodic

Reperele de temperatură sunt +4°C pentru frigider și -18°C pentru congelator. Estimările tehnice atribuite Beko Global și Electromagnetica indică o creștere de aproximativ 5-6% a consumului pentru fiecare grad sub pragul optim al compartimentului de refrigerare.

Pentru congelatoarele care nu sunt NoFrost, dezghețarea periodică limitează acumularea gheții. Ghidul E.ON România din mai 2026 estimează că un strat de 3 milimetri crește consumul cu 30%. Curățarea prafului de pe serpentinele din spatele frigiderului îl poate reduce cu 10%.

5. Programul de spălare se alege după rufe și încărcătură

Pentru rufele care permit temperaturi joase, alegerea unui ciclu la 30°C în loc de 60°C reduce consumul de energie cu aproximativ 40% pe ciclu, conform estimărilor din studiile Electrolux/Beko citate pentru această comparație.

Aceleași studii indică o economie medie de 1,2 kWh per utilizare pentru programul ECO față de programele intensive. Alegerea lui depinde de compatibilitatea cu încărcătura spălată.

6. Mașinile de spălat se pornesc la încărcătura potrivită

Mașinile de spălat rufe sau vase se folosesc la capacitatea potrivită programului. Recomandările Electromagnetica și InfoCons arată că o încărcătură la jumătate consumă aproape aceeași energie ca una completă.

Pentru rufele cu un grad normal de murdărie, evitarea prespălării elimină o etapă suplimentară a ciclului.

7. Capacul reduce consumul la gătitul electric

Acoperirea oalei limitează pierderea de căldură în timpul gătitului. Ghidul practic al Asociației Energia Inteligentă din iulie 2026 estimează o reducere cu 25% a consumului electric prin folosirea capacului.

Măsura se aplică preparării alimentelor pe echipamente electrice, iar procentul privește consumul aferent gătitului.

8. Microundele pot reduce energia necesară reîncălzirii

Pentru încălzirea alimentelor, cuptorul cu microunde poate fi ales atunci când este adecvat preparatului. Același ghid estimează un consum cu 70% mai mic decât la cuptorul electric clasic.

Comparația privește încălzirea alimentelor în cele două aparate, în condițiile descrise de recomandare.

9. Draperiile se deschid ziua și se închid după apus

Deschiderea draperiilor în timpul zilei permite folosirea aportului solar pentru încălzirea locuinței. După apus, recomandarea este închiderea lor.

Studiul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din august 2026 estimează că această practică poate reduce necesarul de încălzire electrică cu 10%.

10. Monitorizarea consumului trebuie urmată de schimbarea obiceiurilor

În locuințele care au deja un contor inteligent conectat la aplicația furnizorului, urmărirea consumului permite identificarea risipei. Raportul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din septembrie 2026 estimează o reducere a acesteia cu 5-12% prin monitorizare urmată de schimbarea comportamentului.

Transmiterea indexului are un rol separat: ajută la facturarea consumului înregistrat și la evitarea unor regularizări mari. Autocitirea se transmite lunar, în intervalul comunicat de furnizor, de obicei o fereastră de 5-7 zile.

Oferta se verifică după prețul final și condițiile contractului

Comparația se face în instrumentul ANRE pentru ofertele de furnizare a energiei electrice, apoi prin consultarea ofertei de pe pagina furnizorului. Prețul și condițiile contractuale trebuie analizate împreună.

Prețul final include energia, componenta fixă atunci când oferta o conține, tarifele pentru transport, serviciul de sistem și distribuție, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, certificatele verzi, acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Nova Power&Gas SRL: 1,12 lei, cu preț fix trei luni, și 1,18 lei, cu preț fix 12 luni.

Premier Energie Furnizare: 1,33 lei.

Energy Core Development SRL: 1,38 lei.

Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH SA: 2,21 lei.

Photovoltaic Green Project SRL: 1,94 lei.

Transenergo Microhidro SRL: 1,89 lei.

Cooperativadeenergie Furnizare: 1,88 lei.

Auchan Renewable Energy: 1,86 lei.

Energy Distribution Services: 1,61 lei.

Renovatio Trading SRL: 1,61 lei.

Majoritatea acestor oferte erau apropiate de cele existente la publicarea lor, în octombrie 2025. Printre ofertele scumpe de la acel moment se afla Hermes Energy International, cu 2,33 lei/kWh.

După expirarea plafonării la 1 iulie 2025, George Niculescu, președintele ANRE, a afirmat la o conferință de specialitate că unii furnizori își redusese­ră prețurile și că se aștepta la continuarea tendinței. El a legat concurența dintre furnizori de posibilitatea consumatorilor de a alege o altă ofertă.

George Niculescu, președintele ANRE, a explicat la o conferință de specialitate de ce plafonarea prețului reducea motivul consumatorilor de a schimba furnizorul, potrivit Adevărul: „Dacă revenim la problema prețurilor din energie care este foarte des vehiculată în această perioadă, pe consumatori îi îndemn să își aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu prețuri corecte pentru aceștia, iar migrația aceasta a clienților de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună, trebuie încurajată, în așa fel încât furnizorii să-și calibreze ofertele în funcție și de posibilitățile de suportabilitate ale consumatorilor. Un factor foarte important este și lichiditatea în piață, pentru că furnizorii nu pot veni cu oferte competitive pentru consumatori dacă produsul lipsește cu desăvârșire din piață sau dacă este vândut la un preț foarte mare. Și atunci trebuie să ne uităm la cine sunt cei care produc energie electrică în România, care este acționariatul acestor companii și să vedem exact dacă prețul acesta de vânzare, mare, al energiei electrice de către producători, cumva este sursa acestor prețuri mari pe care le vedem în facturile consumatorilor”

Niculescu a încurajat schimbarea furnizorului și adaptarea ofertelor la capacitatea de plată a consumatorilor. A precizat însă că ofertele competitive depind și de disponibilitatea energiei pe piață și de prețul cerut de producători. Totodată, a cerut servicii de calitate și produse corecte din partea companiilor, precum și decizii bazate pe informare din partea consumatorilor.

Sprijinul de 50 de lei are condițiile și perioada schemei aprobate în 2025

Guvernul României a aprobat vineri, 27 iunie 2025, mecanismul inițiat de Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Comunicatul stabilea aplicarea pentru perioada 1 iulie 2025 până la 31 martie 2026 și utilizarea tichetelor exclusiv pentru facturile de electricitate.

„Continuăm ajutorul pentru românii vulnerabili! Sprijinim 2,1 milioane de gospodării și ne ținem promisiunea de a proteja românii cu venituri mici, printr-un mecanism eficient, digitalizat și demn. Vom asigura astfel un ajutor real, garantat în toate lunile de consum crescut, fie vară, fie iarnă. Voucherele energetice vor avea o valoare de 50 de lei, iar accesarea lor va fi simplă, printr-o aplicație online dezvoltată de către STS. Autoritățile locale și Poșta Română vor oferi asistență pentru românii care nu pot folosi instrumente digitale”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, în comunicatul despre ședința Guvernului din 27 iunie 2025.

Pragurile de eligibilitate erau de maximum 1.940 de lei venit net lunar pentru persoanele singure și maximum 1.784 de lei venit net lunar pe membru de familie. Impactul financiar estimat al măsurii era de 1 miliard de lei.

Sprijinul se acorda la cerere, prin aplicația EPIDS sau prin oficiul poștal ori primăria corespunzătoare locului de consum declarat. Pentru solicitările pe hârtie, instituțiile aveau obligația să înregistreze formularul și să introducă datele în aplicație în maximum trei zile lucrătoare de la depunere.

Serviciul de Telecomunicații Speciale avea sarcina dezvoltării aplicației în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței și a administrării sale tehnice. Mecanismul era pus în legătură cu Regulamentul Uniunii Europene 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022, privind intervenția de urgență pentru prețurile ridicate la energie.

Comunicatul prevedea o valabilitate de 12 luni de la ultima încărcare cu valoarea sprijinului, pentru facturile emise pentru perioada 1 iunie 2025 până la 31 martie 2026.