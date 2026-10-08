Închirierea unui supertanc pentru livrarea țițeiului din Statele Unite către Asia a ajuns la aproximativ 77 de milioane de dolari, de peste opt ori media de 9,2 milioane de dolari din 2025. Scumpirea pune presiune pe comercianți și exportatori, iar efectele încep să se transmită în lanțul global de aprovizionare cu petrol.

Datele Bursei Baltice de la Londra, publicate pe 7 octombrie și citate de Forbes.ro, indică tarife record pentru petrolierele de mare capacitate. Creșterea are loc pe fondul perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Transportul ridică valoarea estimată a petrolului la destinație

Un supertanc poate transporta aproximativ două milioane de barili de țiței. Pentru această încărcătură, cheltuiala de transport pe baril arată astfel:

La tariful actual, transportul reprezintă aproximativ 38,5 dolari pe baril.

În 2025, media era de aproximativ 4,6 dolari pe baril.

Cheltuiala suplimentară față de anul trecut ajunge la aproape 34 de dolari pe baril.

La o cotație a petrolului de aproximativ 100 de dolari pe baril, adăugarea transportului poate duce valoarea estimată la destinație la circa 138,5 dolari pe baril. Estimarea nu include asigurările, taxele portuare și celelalte costuri asociate transportului maritim.

Vânzătorii compensează transportul scump prin reduceri de preț

Exportatorii aflați departe de principalele piețe de consum sunt afectați în mod special. Pentru a putea vinde în aceste condiții, unii comercianți sunt nevoiți să reducă prețul cerut pentru țiței, astfel încât să compenseze cheltuiala mai mare cu livrarea.

Pe anumite piețe din Africa de Vest, vânzătorii acordă reduceri mai mari pentru ca livrările lor să rămână competitive. Pentru producători, compensarea transportului printr-un preț de vânzare mai mic poate însemna reducerea marjei, adică a diferenței dintre veniturile și costurile lor.

Călătoriile mai lungi reduc numărul navelor disponibile

Perturbarea rutelor tradiționale de export din Orientul Mijlociu este principala cauză a creșterii tarifelor. Operațiunile militare au impus modificarea traseelor maritime și au prelungit călătoriile petrolierelor.

Navele petrec mai mult timp pe mare și rămân ocupate pentru perioade mai lungi. Disponibilitatea efectivă a flotei mondiale scade astfel, iar pentru cursele noi există mai puține petroliere, în condițiile unei cereri ridicate de transport.

În ultimele săptămâni, cantitățile de petrol exportate din regiune au început să își revină, însă transportul maritim rămâne sub presiune. Dacă această situație continuă, costul livrării ar putea ajunge să cântărească semnificativ în prețul final al petrolului pe piețele internaționale.