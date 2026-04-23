Autostrăzi, spitale și investiții vitale în energie sunt puse sub semnul întrebării. Criza politică actuală riscă să blocheze proiecte de miliarde de euro și să întârzie dezvoltarea țării, cu efecte directe în buzunarele tuturor românilor. Peste 700 de kilometri de drumuri expres și autostrăzi sunt acum în pericol.

Autostrăzi și investiții, puse pe pauză

Avem nevoie de stabilitate. Și mai ales de banii europeni. Din cei peste 700 de kilometri de șosele de mare viteză aflate în lucru, 140 sunt cuprinși în PNRR. Dar instabilitatea politică ar putea bloca atragerea altor fonduri, cum ar fi cele din programul SAFE, esențiale pentru continuarea unor proiecte majore precum Autostrada 7 spre granița cu Ucraina sau Autostrada 8, spre Republica Moldova. Aceste drumuri nu sunt doar simple benzi de asfalt, ele ar putea atrage noi investiții, ceea ce ar însemna, locuri de muncă și mai mulți bani la buget din taxe.

Numai că perspectivele nu sunt deloc roz. Analistul economic Adrian Mitroi este tranșant. „Nici vorbă să mai luăm noi din PNRR în astea câteva luni, mai ales în această degringoladă, ceva bani de acolo, deci nu avem nici spaţiu investiţional. Nu vom face decât să rămânem în urmă. În final, vom deconta tot noi”, a declarat acesta.

Ce înseamnă asta pentru buzunarul tău?

Dar cum se traduce acest blocaj politic în viața de zi cu zi a românului de rând? Fostul premier Ludovic Orban avertizează că efectele în economie vor veni în lanț, pornind de la scumpirea monedei euro.

„De fiecare dată când se devalorizează leul toate importurile – şi noi avem o pondere foarte mare din consumul populaţiei care este provenit din import – asta înseamnă scumpirea tuturor produselor care sunt importate, creşterea dobânzilor, creşterea preţurilor”, a explicat Orban.

Pe bune, lucrurile stau destul de prost. Iar asta se întâmplă într-un moment în care România se confruntă deja cu un deficit record, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„Rămânem în urmă”

Administrația pare paralizată. „Când sunt crize politice se blochează administraţia. Asta ce înseamnă? Însemnă un ritm mult mai lent de absorbţie a fondurilor europene, înseamnă un ritm mult mai lent de derulare a obiectivelor de investiţii”, a mai spus Ludovic Orban.

Timpul se scurge, iar noi ne certăm pe funcții. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat că 60% dintre reformele care trebuie finalizate cu bani europeni (cei din PNRR) sunt la ministerele conduse până de curând de PSD. Orice întârziere poate duce la depăşirea termenului limită pentru finalizarea proiectelor, stabilit pentru 31 august 2026.

Analistul Adrian Mitroi concluzionează amar.

„Nu suntem buricul pământului. Lucrurile adevărate se întâmplă, iar noi pierdem timpul acum şi politic şi social şi investiţional”, susţine acesta.