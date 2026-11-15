Dacă ai rămas văduv și ai deja pensia ta, poți cere pensie de urmaș dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile de pensionare, iar tu îndeplinești condițiile pentru acest drept. Nu încasezi ambele pensii publice: compari cât îți rămâne din fiecare după rețineri și ceri plata celei mai avantajoase.

Legea nr. 360/2023, la art. 75-79, stabilește condițiile pentru soțul supraviețuitor, calculul pensiei de urmaș și dreptul de a alege între pensii.

Când ai dreptul la pensie de urmaș

La vârsta standard de pensionare, ai dreptul pe viață dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani. Dacă a durat cel puțin 10 ani, dar mai puțin de 15 ani, ai tot dreptul la pensie, însă suma este redusă. Art. 75 prevede o reducere de 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la 15 ani, adică 6% pentru fiecare an.

Vârsta standard este de 65 de ani pentru femei și bărbați, dar se atinge treptat. Pentru femei, vârsta aplicabilă se verifică după luna și anul nașterii, în anexa nr. 5 a legii, nu se presupune că toate împlinesc condiția la aceeași vârstă în 2026.

Situația Condiția Dreptul La vârsta standard, după cel puțin 15 ani de căsătorie Ai atins vârsta aplicabilă și dovedești durata căsătoriei. Pensie de urmaș pe viață. La vârsta standard, după 10 ani, dar mai puțin de 15 ani de căsătorie Ai atins vârsta aplicabilă și dovedești durata căsătoriei. Pensie de urmaș redusă pentru lunile lipsă până la 15 ani. Invaliditate de gradul I sau II Ai fost căsătorit cel puțin un an și îndeplinești condiția privind veniturile profesionale. Pensie pe perioada invalidității, înainte de vârsta standard. Deces cauzat de accident de muncă sau boală profesională Dovedești cauza decesului și îndeplinești condiția privind veniturile profesionale. Dreptul nu depinde de durata căsătoriei, înainte de vârsta standard. Nu îndeplinești celelalte condiții Îndeplinești condiția privind veniturile profesionale. Pensie timp de șase luni de la deces. Îngrijeai un copil de până la 7 ani la data decesului Îndeplinești condiția privind veniturile profesionale. Pensie până când ultimul copil aflat în îngrijire împlinește 7 ani.

Pentru situațiile de dinaintea vârstei standard din tabel, veniturile din muncă și din celelalte activități profesionale prevăzute de lege trebuie să fie sub salariul minim brut. Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, pragul general este de 4.325 de lei brut pe lună, stabilit prin HG nr. 146/2026. Pensia ta proprie nu este un venit profesional luat în calcul la acest prag.

Cum se calculează pensia de urmaș

Casa de pensii pornește de la pensia pentru limită de vârstă pe care persoana decedată o primea sau la care ar fi avut dreptul. Dacă a murit înainte de vârsta standard, baza este pensia de invaliditate de gradul I pe care o primea sau la care ar fi avut dreptul. Suma se calculează din punctele totale ale persoanei decedate, înmulțite cu valoarea unui punct; în 2026, aceasta este de 81 de lei, potrivit Legii nr. 141/2025.

Din baza calculată se iau 50% pentru un singur urmaș cu drept la pensie, 75% pentru doi și 100% pentru trei sau mai mulți, conform art. 79. Procentele de 75% și 100% privesc dreptul calculat pentru toți urmașii îndreptățiți, nu o sumă promisă separat fiecăruia. Dacă ai fost căsătorit între 10 ani și mai puțin de 15 ani, reducerea pentru durata căsătoriei se aplică după acest calcul.

De exemplu, dacă baza de calcul ar fi de 8.100 de lei brut, corespunzătoare în 2026 unui total de 100 de puncte înmulțite cu 81 de lei, pentru un singur urmaș rezultă 4.050 de lei brut: 50% din 8.100 de lei. La 12 ani de căsătorie lipsesc trei ani până la 15, astfel că suma se reduce cu 18%, adică 729 de lei. Pensia de urmaș din exemplu ajunge la 3.321 de lei brut, înainte de rețineri.

Cum compari pensia proprie cu pensia de urmaș

Compară sumele care îți rămân după rețineri, nu doar sumele brute. Din august 2025, pentru o pensie publică se reține contribuția pentru sănătate, numită CASS, de 10% din partea care depășește 3.000 de lei. Impozitul este tot de 10%, dar se calculează din partea care depășește 3.000 de lei după scăderea CASS. ANAF explică aceste rețineri pentru pensii.

Din pensia de urmaș de 3.321 de lei brut din exemplu se scad 32,10 lei CASS și 28,89 lei impozit. Rămân 3.260,01 lei. Dacă pensia ta proprie ar fi de 3.900 de lei brut, tot ca exemplu, după 90 de lei CASS și 81 de lei impozit ți-ar rămâne 3.729 de lei. În această situație, pensia proprie îți aduce mai mulți bani.

Dacă aceeași căsătorie ar fi durat cel puțin 15 ani, pensia de urmaș din exemplu nu ar mai fi redusă. Din 4.050 de lei brut s-ar scădea 105 lei CASS și 94,50 lei impozit, iar suma rămasă ar fi de 3.850,50 lei, peste pensia proprie de 3.729 de lei net. Compară și durata dreptului: o pensie acordată doar șase luni nu are aceeași durată cu una acordată pe viață. CASS pentru partea pensiei care depășește 3.000 de lei este prevăzută până la 31 decembrie 2027.

Ce acte pregătești și unde depui cererea

Pregătește cererea, actul de identitate, certificatul de căsătorie și certificatul de deces, acesta din urmă în original și copie. Dacă sunt și copii care cer pensie de urmaș, sunt necesare actele lor de stare civilă și, după caz, actele reprezentantului legal. Casa Națională de Pensii Publice arată ce acte se depun pentru fiecare situație.

Pentru invaliditate se adaugă decizia medicală. Dacă decesul a fost cauzat de un accident de muncă, se depune formularul de înregistrare a accidentului avizat de inspectoratul de muncă; pentru boală profesională, fișa avizată de direcția de sănătate publică și certificatul medical constatator al decesului. Dacă persoana decedată nu era pensionară, pregătește, după caz, carnetul de muncă, alte acte de vechime, documente privind serviciul militar, studiile, sporurile, condițiile de muncă și venitul brut.

Verifică vârsta, durata căsătoriei sau situația care îți dă dreptul la pensie mai devreme. Adună actele pentru situația ta și depune cererea la casa teritorială de pensii competentă după domiciliu, la ghișeu sau online. O poate depune și un mandatar cu procură specială. Cere stabilirea pensiei de urmaș și compară suma ei netă cu pensia proprie netă. Dacă ai dreptul la ambele pensii publice, depune cererea prin care alegi pensia mai avantajoasă. Plata pensiei alese începe din luna următoare solicitării opțiunii.

De când se plătește și cum contești decizia

La stabilirea inițială, cererea depusă în 30 de zile de la data care deschide dreptul poate păstra data de început a plății. Aceasta este, după caz, prima zi a lunii următoare decesului dacă persoana decedată era pensionară, data decesului dacă nu era pensionară sau data la care ai îndeplinit vârsta standard. Dacă depui cererea după termen, dreptul începe de la data înregistrării ei. Cererea prin care alegi între pensia proprie și cea de urmaș are o regulă distinctă: plata dreptului ales începe din luna următoare solicitării.

Casa teritorială de pensii trebuie să emită decizia în 45 de zile de la înregistrarea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă sunt necesare acte sau verificări suplimentare, iar decizia trebuie comunicată în 10 zile de la emitere. Pentru date greșite, cere verificarea și, dacă este cazul, revizuirea la casa de pensii. Decizia poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare.

Întrebări frecvente

Pot depune cererea dacă locuiesc în străinătate?

Dacă România are un acord de securitate socială cu țara în care locuiești, poți depune cererea la instituția de asigurări sociale de acolo, care o transmite în România. Dacă nu există un astfel de acord, CNPP indică depunerea printr-un mandatar cu domiciliul în România și procură specială.

Ce se întâmplă dacă mă recăsătoresc?

Plata pensiei de urmaș încetează dacă te recăsătorești.

Se schimbă suma când se schimbă numărul urmașilor?

Da. Pensia de urmaș se recalculează când se modifică numărul persoanelor care au drept la ea.

Pot cere un nou calcul dacă lipsesc perioade de muncă ale persoanei decedate?

Da. Poți cere recalcularea pentru perioade de muncă sau venituri care nu au fost folosite la primul calcul. Dreptul recalculat la cerere se acordă din luna următoare solicitării.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; normele de aplicare aprobate prin HG nr. 181/2024; Casa Națională de Pensii Publice; HG nr. 146/2026; Legea nr. 141/2025; ANAF.