Cu un grad mai puțin în casă, poți economisi orientativ între 5% și 7% din costul încălzirii, nu din întreaga factură de energie. Dacă încălzirea costă 500 de lei într-o lună, în casă sunt 21°C, iar media de afară este de 5°C, economia estimată este de 31,25 lei pentru acea lună.

Nu este o sumă garantată. Reperul de aproximativ 7% al Agenției Internaționale a Energiei privește energia folosită pentru încălzire. Apa caldă, gătitul și celelalte consumuri nu scad doar pentru că termostatul este reglat mai jos.

Cum calculezi economia lunară și pe sezon

Pentru un calcul rapid, iei costul încălzirii din fiecare lună și aplici orientativ între 5% și 7%. Dacă știi și temperatura medie de afară, poți folosi o estimare mai apropiată de luna respectivă: împarți un grad la diferența dintre temperatura din casă și media de afară, apoi înmulțești rezultatul cu acel cost.

În exemplul de la început, diferența dintre 21°C și 5°C este de 16 grade. Un grad din 16 înseamnă 6,25%, iar 500 de lei înmulțiți cu 6,25% dau 31,25 lei. La încălzire continuă, calculul pornește de la relația dintre pierderea de căldură și diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară, explicată într-o metodologie a departamentului britanic pentru energie. Nu este o regulă de facturare: rezultatul se poate schimba odată cu vremea, programul de încălzire, felul în care păstrează casa căldura și randamentul instalației.

Pentru sezonul rece, faci calculul pentru fiecare lună și aduni economiile lunare. Dacă două luni ar avea exact condițiile din exemplu, estimarea ar fi 31,25 lei pentru fiecare, adică 62,50 lei împreună. În facturile reale, costul încălzirii și temperatura de afară diferă, așa că nu înmulți economia unei singure luni cu numărul de luni din sezon.

Cum scoți încălzirea din factura totală

Ai nevoie de facturile lunilor reci, de o factură dintr-o lună fără încălzire și, pentru calculul cu temperaturi, de media temperaturii exterioare din fiecare lună. Nu ai nevoie de un formular sau de o cerere pentru această estimare.

Notează pentru fiecare factură perioada, consumul, prețul pe kWh și dacă indexul contorului a fost citit sau estimat. Folosește consumul dintr-o lună fără încălzire ca reper pentru ce consumi oricum: apă caldă și gătit la gaze, respectiv aparate și alte utilizări la electricitate. Scade acest consum de bază din consumul lunii reci. Înmulțește ce rămâne cu prețul aplicabil pe factura acelei luni și lasă deoparte costurile fixe. Aplică procentul orientativ sau calculul cu temperatura exterioară pentru fiecare lună. Adună rezultatele pentru estimarea sezonului.

La gaze, compară energia în kWh, nu numai volumul în metri cubi. ANRE explică faptul că volumul este înmulțit cu puterea calorifică a gazului pentru a obține energia facturată. La încălzirea electrică, datele contorului sau comparația cu o lună fără încălzire pot ajuta la separarea consumului pentru casă de cel al celorlalte aparate.

Comparația cu o lună caldă este tot o aproximație: și consumul de apă caldă sau al aparatelor se poate schimba. Pentru a verifica economia obținută, compară apoi kWh din perioade de aceeași durată, cu vreme și program de încălzire asemănătoare. Uită-te separat la prețul pe kWh: dacă acesta s-a schimbat, o reducere de consum nu se vede în aceeași proporție în lei.

De ce două case economisesc sume diferite

Pereții, ferestrele și locurile pe unde intră aer rece schimbă câtă căldură pierde locuința. Contează și temperatura de afară, timpul în care funcționează încălzirea și instalația folosită. De aceea, procentul orientativ nu promite aceeași economie fiecărei gospodării.

La gaze, o parte din consum poate rămâne pentru apă caldă și gătit. La electricitate, aparatele continuă să consume, iar factura cuprinde și tarife, taxe sau costuri care nu scad odată cu temperatura din camere. Dacă indexul a fost estimat, schimbarea consumului poate apărea abia la o citire ulterioară.

Într-un bloc cu încălzire centralizată, reducerea căldurii din apartament nu șterge partea de consum comun. Ordinul ANRE nr. 7/2024 împarte costul între consumul individual și cel comun. Consumul fiecăruia se poate afla pe baza repartitoarelor sau, dacă nu se poate face citirea, prin calcule ori estimări. Pentru o estimare în lei, locatarul are nevoie de structura costurilor de la asociație ori de la prestatorul care face repartizarea.

La o pompă de căldură, opririle și repornirile dese pot schimba rezultatul calculului. Energy Saving Trust recomandă, pentru absențe scurte, o temperatură mai mică de menținere în locul opririi complete și al repornirii la temperatură mare. Reglajul trebuie făcut ținând seama de manualul echipamentului.

Cum verifici dacă un grad mai puțin este confortabil

Scade cu un grad temperatura cerută pe termostat și măsoară temperatura reală din camere cu un termometru separat timp de cel puțin o zi. Urmărește confortul celor din locuință și dacă apar condens ori mucegai. Organizația Mondială a Sănătății folosește 18°C drept reper general pentru interior în sezonul rece; copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice pot avea nevoie de o temperatură mai mare.

Gradul din calcul se referă la temperatura aerului din casă, nu la temperatura apei care circulă prin instalație. Modificarea temperaturii apei este un reglaj separat și depinde de echipament.

Cum verifici dacă merită etanșarea

Într-o zi cu vânt, fumul unui bețișor sau al unui creion de fum ținut lângă rama ferestrei, ușă ori trecerile țevilor poate arăta o infiltrație: curentul îl împinge într-o parte. Garniturile pot fi puse pe părțile mobile, iar siliconul la îmbinările fixe. Nu astupa gurile de ventilație, coșurile de fum ori aerisirile necesare aparatelor care ard combustibil.

Repetă testul după lucrare, în condiții asemănătoare. Compară apoi consumul înainte și după în perioade cu vreme și program de încălzire similare. Dacă împarți costul materialelor și montajului la economia măsurată într-un an, obții numărul aproximativ de ani în care se recuperează cheltuiala.

Întrebări frecvente

La o factură de 500 de lei economisesc sigur 30 de lei?

Nu. Procentul se aplică numai părții plătite pentru încălzire, iar economia depinde de condițiile locuinței și de prețul energiei.

Casa se încălzește mai repede dacă ridic mult termostatul?

Nu. Termostatul oprește încălzirea când este atinsă temperatura aleasă; o valoare setată mai sus nu grăbește încălzirea.

Pot opri încălzirea când plec de acasă?

La o centrală clasică, programarea încălzirii pentru intervalele în care este necesară poate reduce consumul. La o pompă de căldură, pentru o absență scurtă este preferată o temperatură mai mică de menținere, nu oprirea completă.

Unde reclam o factură care pare greșită?

Reclamația se trimite întâi furnizorului sau prestatorului, iar dovada trimiterii trebuie păstrată. Dacă problema nu se rezolvă, se poate depune petiție la ANRE cu răspunsul primit sau cu dovada primei sesizări. ANRE are, în mod normal, 30 de zile ca să rezolve cererea. Termenul poate crește cu încă 30 de zile, iar solicitantul trebuie anunțat.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Agenția Internațională a Energiei; Department for Energy Security and Net Zero din Regatul Unit; Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, inclusiv Ordinul nr. 7/2024 și informațiile despre facturi și petiții; Organizația Mondială a Sănătății; Energy Saving Trust; Departamentul Energiei din SUA.