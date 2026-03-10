CSM avertizează Guvernul: Lipsesc 849 de judecători, Justiția e blocată

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trage un semnal de alarmă dur privind criza de personal din sistemul judiciar. Instituția avertizează că lipsa acută de judecători și grefieri riscă să blocheze complet activitatea instanțelor, iar consecințele sunt suportate direct de cetățeni.

Aproximativ 15% din posturile de judecător la nivel național sunt vacante, în timp ce numărul grefierilor este total insuficient. Potrivit unei analize citate de Adevarul, această situație plasează România pe primul loc în Europa la numărul de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la populație. Semnalul de alarmă vine după ce CSM a solicitat Guvernului, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri concrete.

„Cetăţeanul suportă consecinţele!”

Într-o postare publicată marți, 10 martie, pe Facebook, Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat un tablou sumbru al problemelor cu care se confruntă sistemul și a subliniat cine este, de fapt, victima principală a acestei crize.

„Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia! Cetăţeanul suportă consecinţele! • Lipsesc 849 de judecători! • Este nevoie de 712 asistenţi ai judecătorului! Legea ne dă dreptul în beneficiul justițiabililor! • 200 de grefieri/an promişi – ZERO angajaţi! În 6 ani s-au promis 600 de grefieri și nu s-a dat nici măcar un grefier! • Asiguraţi sedii corespunzătoare pentru OAMENI! Și pentru JUSTIȚIE!”, a transmis CSM.

Cifrele crizei: O radiografie a sistemului judiciar

Datele statistice confirmă presiunea uriașă la care sunt supuse instanțele din România. Țara noastră rămâne statul european cu cel mai mare număr de cauze noi raportat la suta de locuitori: 8,42, față de o medie europeană de doar 2,20. În anul 2024, au fost înregistrate 1,6 milioane de cauze noi în materiile civilă și comercială, în comparație cu media europeană de 418.544.

Volumul de muncă este copleșitor. La finalul anului 2024, 769.823 de dosare erau încă în curs de soluționare, cu mult peste media europeană de 358.277. În 2025, instanțele din România au gestionat un total de 3.578.860 de dosare, în condițiile unui deficit de judecători care variază între 15% și 20%. CSM afirmă că unele instanțe funcționează în condiții extrem de dificile, existând situații în care activitatea este asigurată de un singur judecător sau în care mai mult de jumătate dintre posturi sunt vacante.

Solicitările urgente ale CSM către Guvern

Pentru a debloca situația, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Ministerului Justiției și Guvernului să ia măsuri concrete și imediate. Solicitările vizează trei direcții principale:

Deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, care au fost suspendate prin acte normative, în condițiile în care există 849 de posturi de judecător vacante.

Alocarea posturilor de grefier necesare. Necesarul este de 4.874, iar în ultimii șase ani nu a fost ocupat niciunul dintre cele 600 de posturi promise.

Înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, pentru a se putea respecta raportul minim de un asistent la trei judecători.

Fără o intervenție rapidă din partea autorităților, CSM avertizează că sistemul judiciar se îndreaptă spre un blocaj iminent, iar costurile vor fi plătite de românii care își caută dreptatea în instanță.