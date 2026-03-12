CSM respinge propunerea pentru Procuror General: 5 voturi împotriva Cristinei Chiriac

Propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general, Cristina Chiriac, a primit un aviz negativ categoric din partea Consiliului Superior al Magistraturii. În același timp, procurorii din CSM nu au ajuns la un consens privind numirea lui Marius Voineag ca adjunct, situația fiind blocată.

Secția pentru procurori din CSM a analizat joi, 12 martie, propunerile pentru șefia marilor parchete, relatează Digi24. În cazul Cristinei Chiriac, șefa DNA Iași, decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare, cinci voturi fiind împotriva numirii sale și doar unul pentru.

Vot categoric împotriva șefei DNA Iași

Decizia secției pentru procurori a fost comunicată oficial în ordinea de zi a ședinței. Avizul negativ pentru Cristina Chiriac este clar și a fost adoptat cu un scor de 5 la 1. În timpul interviului, Chiriac a subliniat una dintre problemele sistemului, afirmând că „Celeritatea soluționării dosarelor penale constituie o problemă”.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei CRISTINA CHIRIAC, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorialIași. (1 vot da, 5 voturi nu)”, se arată în documentul oficial al CSM.

Blocaj la numirea adjunctului și a șefului adjunct DIICOT

Situația este diferită în cazul lui Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general. Procurorii din CSM nu au reușit să ajungă la o decizie, voturile fiind împărțite egal: trei pentru un aviz pozitiv și trei pentru unul negativ. Aceeași situație de blocaj s-a înregistrat și în cazul lui Alex Florența, propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Conform procedurii, votul în aceste cazuri se va relua în ședințele următoare. Dacă în termen de 30 de zile nu se ajunge la un consens, ministrul Justiției are opțiunea de a înainta propunerile către președinte chiar și fără avizul secției de procurori a CSM.

Care este procedura și cine a primit aviz pozitiv

Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este unul consultativ. Decizia finală privind numirile la conducerea parchetelor aparține președintelui Nicușor Dan, care primește propunerile de la ministrul Justiției, însoțite de acest aviz.

Până în acest moment, singurul candidat care a trecut cu succes de filtrul CSM este Codrin Horațiu Miron. Propunerea pentru numirea sa la șefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a primit un aviz pozitiv din partea procurorilor.