CTP Cluj-Napoca suplimentează transportul pentru meciul CFR – Rapid de vineri

Compania de Transport Public din Cluj-Napoca a anunțat că va introduce curse suplimentare vineri, 20 martie, pentru suporterii care vor asista la partida de fotbal dintre CFR Cluj și Rapid. Meciul este programat să înceapă la ora 21:45 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, iar transportul în comun va fi suplimentat după terminarea partidei.

Curse speciale după ora 23:45

Pentru a facilita deplasarea spectatorilor spre casă, noile curse vor fi introduse începând cu ora 23:45. Măsura vine în sprijinul fanilor care, altfel, ar avea dificultăți în a găsi un mijloc de transport la o oră atât de târzie. Într-un comunicat oficial, compania a oferit detalii concrete despre liniile vizate.

„CTP Cluj-Napoca SA anunta publicul călător ca astăzi, 20 martie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” spre domiciliu, vor fi introduse curse suplimentare, după ora 23:45, pe următoarele linii: Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central) Autobuze: liniile 9 și 35 (stația Cloșca și stația Central)”, transmite compania CTP Cluj-Napoca.

Liniile de troleibuz și autobuz vizate

vor fi suplimentate două linii de troleibuz și două de autobuz. Este vorba despre troleibuzele de pe liniile 3 și 4, care pot fi luate din stațiile Cloșca, respectiv Central. Si la autobuze situația e similară, cursele suplimentare fiind introduse pe liniile 9 și 35, cu plecări din aceleași stații (Cloșca și Central).

Dar ce se întâmplă cu cei care locuiesc în alte cartiere?

Ei bine, pe lângă aceste curse speciale, clujenii pot folosi și transportul de noapte obișnuit. E drept că opțiunile sunt mai puține, dar ele există. Este vorba despre liniile 5N (care leagă Traian Vuia de Piața Gării), 25N (între cartierele Unirii și Bucium) și 54N (pe ruta Zorilor – Grigorescu).

Iar pentru a evita orice neplăcere, programele complete de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei, www.ctpcj.ro, sau direct în aplicația de mobil www.tranzy.ro.