Cuba a suferit o nouă pană de curent la nivel național sâmbătă seara, lăsând peste 10 milioane de oameni în întuneric. În acest timp, președintele țării, Miguel Díaz-Canel, anunță că poporul se pregătește pentru o posibilă invazie americană, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu administrația Trump.

Beznă la nivel național

„A avut loc o deconectare totală a Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis ministerul Energiei cubanez într-o postare pe rețeaua X. Aceasta este a doua prăbușire a rețelei electrice într-o singură săptămână, un eveniment fără precedent de când Statele Unite au început să blocheze livrările de combustibil din Venezuela la începutul anului.

Iar cifrele sunt îngrijorătoare.

Cu puțin timp înainte de pana de sâmbătă, compania națională de electricitate anunțase că se așteaptă la un deficit de 1.704 megawați în intervalul de consum maxim. Autoritățile au dat asigurări că „protocoalele pentru restabilirea alimentării au început deja să fie implementate”, însă recuperarea după incidentul similar de la începutul săptămânii era deja anevoioasă.

Díaz-Canel acuză o blocadă energetică

Președintele Miguel Díaz-Canel arată cu degetul direct spre administrația Trump, care a vorbit frecvent în ultimele săptămâni despre o prăbușire iminentă a guvernului comunist. Liderul de la Havana susține că Washingtonul a impus o blocadă energetică menită să destabilizeze insula.

„Spune că singurul lucru care ne-a mai rămas este să ocupăm locul și să distrugem totul. Așadar, în fața acestei situații care se acumula deja și care era gravă, ei aplică o blocadă energetică care ne pune într-o situație și mai dificilă”, a declarat președintele cubanez.

Dar, avertizează liderul cubanez, poporul nu „stă cu brațele încrucișate”. El a confirmat că se ia în calcul cel mai negru scenariu. „Recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei și am declanșat un plan pentru a crește gradul de pregătire a poporului nostru. Conducerea Revoluției Cubaneze este unită!”

Havana, lăsată fără apă

Dincolo de întuneric, o altă criză lovește capitala. Mii de locuitori din Havana cară găleți și stau la cozi interminabile la camioanele-cisternă pentru a obține apă potabilă. Cum vine asta?

Compania de stat Aguas de La Habana a confirmat că programele de pompare și operațiunile de alimentare cu apă au fost complet perturbate de lipsa curentului electric (o consecință directă a penelor repetate).

Răspunsul armatei americane

Și totuși, Pentagonul neagă orice intenție de agresiune militară. Generalul american Francis Donovan, responsabil pentru forțele SUA din America Latină, a declarat joi în Congres că armata nu se pregătește pentru o invazie sau pentru preluarea militară a insulei.

E drept că oficialul a precizat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă rapid oricăror amenințări la adresa Ambasadei SUA din Havana, să apere baza navală din Golful Guantanamo și să gestioneze eventuale valuri de migrație în masă din Cuba.

Tensiunile au fost alimentate de declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a afirmat că se așteaptă să „preia Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „orice vrea” în privința statului vecin. Până la urmă, strategia actuală a Washingtonului pare să vizeze mai degrabă presiunea economică decât o intervenție militară directă.