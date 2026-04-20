O femeie din Nashville și-a găsit mașina avariată într-un garaj de spital. Datorită camerei de bord, a identificat vehiculul vinovat și a avertizat șoferul că va depune plângere pentru fugă de la locul accidentului.

Accidentele în care șoferii pleacă de la locul faptei sunt mai des întâlnite decât cred mulți. Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului, între 2018 și 2022, aproape 4 milioane de persoane au trecut prin astfel de situații, iar peste 12.000 de oameni și-au pierdut viața în urma acestor incidente. Aproape 74% dintre cazuri au implicat doar pagube materiale, cu peste 667.000 de cazuri raportate doar în 2022.

Un accident cu fugă presupune ca șoferul să fie implicat într-o coliziune și să plece fără să își asume responsabilitatea sau să lase date de contact. În parcările aglomerate, de cele mai multe ori, singura opțiune rămâne anunțarea asiguratorului. Totuși, existența unei camere de bord poate schimba complet situația.

Imaginile surprinse de camera de bord schimbă totul

Un videoclip postat pe TikTok de Paige Slayton (@notpaigeslayton_) a strâns peste 6,3 milioane de vizualizări. Ea povestește cum Fordul ei Bronco Raptor a fost lovit cât timp era parcat într-un garaj al unui spital din Nashville, iar șoferul vinovat a plecat fără să lase niciun indiciu.

„Dacă conduci un Ford F-150 negru și ai lovit acest Bronco Raptor într-o parcare a unui spital din Nashville astăzi, chiar ar fi trebuit să verifici dacă avea o cameră de bord.”

„Bucură-te de acuzația de fugă de la locul accidentului. Te iubesc. Pa.”

În descriere, Paige a adăugat: „Ce-ar fi să încercăm să ne folosim creierul din când în când!!!!”

Reacții neașteptate din mediul online

Postarea a generat numeroase comentarii, mulți fiind atenți la modelul mașinii avariate. Unii au fost mirați să afle că este vorba despre un Ford Bronco Raptor, un SUV de teren gândit pentru off-road, nu pentru oraș.

„Scuză-mă, ai spus un Ford Bronco Raptor?”

„Sunt curios, arată-ne videoclipul”

„Majoritatea camerelor de bord se opresc când mașina este oprită”

Paige a răspuns: „A mea se activează când detectează mișcare sau este lovită.”

Un alt comentator a remarcat: „Și ȘTII că este o cameră de bord de calitate bună”

Ce pași trebuie urmați după un astfel de incident

Ce urmează după un astfel de eveniment depinde de legislația fiecărui stat, însă există câteva recomandări de bază. Specialiștii spun că trebuie să anunți poliția imediat ce observi pagubele, mai ales dacă suspectezi că celălalt șofer a plecat de la fața locului. Este important să faci fotografii și să notezi orice detaliu vizibil, apoi să obții o estimare pentru reparații.

După ce ai toate aceste informații, este esențial să contactezi compania de asigurări pentru a afla ce pași trebuie urmați. În situații precum cea a lui Paige Slayton, imaginile surprinse de camera de bord pot fi decisive pentru identificarea vinovatului și clarificarea situației.

Astfel de dovezi pot face diferența între un caz rezolvat rapid și unul care rămâne fără răspuns.

Legea din Tennessee și urmările pentru șoferi

În Tennessee, șoferii sunt obligați să oprească, să rămână la fața locului și să facă schimb de informații după un accident. Dacă părăsesc locul faptei, riscă să fie acuzați de delict sau chiar infracțiune, în funcție de gravitatea pagubelor.

Dacă accidentul se soldează cu daune sub 1.500 de dolari, fapta este încadrată, de obicei, ca delict de clasa B. Pentru pagube mai mari, poate fi considerată delict de clasa A. În situațiile cu victime sau decese, sancțiunile cresc semnificativ, atât civil, cât și penal.

Motor1 a contactat-o pe Paige Slayton pentru mai multe detalii și va reveni cu informații suplimentare dacă va primi un răspuns.

Rolul tot mai important al camerelor de bord

Accidentele cu fugă de la locul faptei rămân o realitate, iar camerele de bord devin un instrument esențial pentru identificarea șoferilor vinovați. Faptul că tot mai mulți șoferi aleg să monteze astfel de dispozitive poate contribui la reducerea numărului de cazuri nerezolvate în viitor.

Cu cât șoferii sunt mai responsabili și atenți, cu atât scade riscul unor astfel de incidente, iar cei care nu respectă legea pot fi trași la răspundere mai ușor.