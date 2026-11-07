Ca să primești pensia publică în cont, în loc să ți-o aducă poștașul, alegi o bancă ce lucrează cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și ceri schimbarea plății la casa teritorială de pensii. Ai nevoie de o cerere și de un document bancar pe care apar numele titularului și codul contului, numit IBAN.

Legea nr. 360/2023 îți permite să alegi între plata la domiciliu și plata în cont. Pensia vine lunar în ambele variante. Cardul îți permite să plătești la magazine și să scoți banii când ai acces la un bancomat, dar comisioanele și distanța până la un loc de retragere pot face plata prin poștă mai potrivită pentru tine.

Cum treci pensia în cont

Verifică lista băncilor cu convenție CNPP publicată de Casa Județeană de Pensii Cluj. Înainte să alegi, confirmă cu banca sau cu casa teritorială că aceasta poate primi pensia ta. Întreabă banca dacă poți folosi contul curent pe care îl ai deja. Trebuie să fie activ, pe numele tău, iar banca să îl accepte pentru plata pensiei. Dacă nu ai un asemenea cont, deschide unul și cere un extras sau o adeverință cu numele titularului și IBAN-ul. Completează formularul CNPP pentru schimbarea modalității de plată. Scrie datele personale și numărul dosarului de pensie, apoi alege dacă plata se face într-un cont curent ori într-un cont de card. Depune cererea și dovada contului la casa teritorială de pensii. Poți trimite documentele originale prin poștă sau le poți transmite la adresa oficială de e-mail a casei teritoriale, potrivit instrucțiunilor CNPP. Păstrează dovada depunerii și cere casei să îți spună din ce lună va începe plata în cont.

Pe lângă cerere și extrasul de cont, formularul folosit de Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin enumeră actul de identitate și talonul ori alt document de informare sau de plată a pensiei. Formularul lasă loc și pentru alte acte, după caz. Dacă instituția are nevoie de copii ale actelor depuse la ghișeu, funcționarii le fac gratuit.

Contul este, de regulă, pe numele celui care primește pensia. CNPP acceptă și contul reprezentantului legal. Dacă un mandatar face demersul, are nevoie de procură specială, pe lângă actele pentru cererea de schimbare; pentru reprezentantul legal, cere casei teritoriale lista actelor prin care trebuie dovedită această calitate.

Există și o procedură locală prin bancă. Casa Județeană de Pensii Brașov spune că pensionarul ori mandatarul poate merge cu decizia de pensionare și cartea de identitate la o bancă agreată, care trimite datele către casă. Verifică la banca și casa ta teritorială dacă această cale este disponibilă; nu presupune că înlocuiește peste tot cererea depusă la casă.

Când începe plata pe card

După ce schimbarea este făcută, CNPP plătește pensia în cont începând cu ziua de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Prin poștă, banii sunt distribuiți la domiciliu între 1 și 15 ale lunii. Aceste date arată când se face plata lunară, nu cât durează aprobarea schimbării.

Casa Județeană de Pensii Brașov indică pentru procedura sa cel mult două-trei luni până la plata în cont; între timp, pensia continuă să fie trimisă prin poștă. Pentru luna în care se va schimba plata ta, întreabă casa teritorială la care ai depus cererea.

Ce costuri compari înainte să alegi banca

Cere tarifele contului și ale cardului înainte să semnezi. Verifică administrarea lunară, condițiile pentru cost zero, retragerile de la bancomatul propriu și de la alte bănci, retragerea la ghișeu, verificarea soldului, transferurile, mesajele pe telefon, aplicația băncii și înlocuirea cardului. Un comision procentual poate avea și o sumă minimă de plată.

Acesta este un exemplu de tarife, nu un preț valabil la toate băncile. Pentru pachetul Pensia Activă al Exim Banca Românească, tarifele aplicabile din 8 iunie 2026 sunt:

Serviciu Cost Condiție Cont, lunar 0 sau 5 lei 0 lei dacă intră lunar pensia Card standard 0 lei Emiterea și administrarea Bancomatul băncii 0 lei Retragere în lei Alt bancomat 0 lei Retragere în lei în România sau UE Ghișeul băncii 0,05%, minimum 1 leu Retragere în lei

La o pensie de 2.000 de lei, de exemplu, dacă retragi 1.000 de lei la ghișeu, 0,05% din suma retrasă înseamnă 0,50 lei. Banca percepe însă minimul de 1 leu. Ies din cont 1.001 lei și rămân 999 de lei, dacă pensia a intrat lunar în acel cont și nu ai alte operațiuni sau costuri. Dacă nu este îndeplinită condiția încasării lunare a pensiei, administrarea contului din exemplu este 5 lei pe lună.

Documentul acestui pachet avertizează că pot exista și alte comisioane pentru serviciile legate de cont. Plafonul legal de 0,15% pentru costul transmiterii pensiilor către bănci privește cheltuiala plății din buget, nu stabilește cât îți poate cere banca pentru folosirea contului și a cardului.

Cum folosești banii dacă nu ai bancomat aproape

Poți plăti cu cardul la magazinele care îl acceptă sau poți transfera bani în alt cont. Poți retrage numerar la ghișeul unei bănci dacă ai acces la o agenție care oferă operațiunea; verifică înainte comisionul. Dacă vrei bani cash acasă și nu ai bancomat ori agenție aproape, plata prin poștă poate fi mai comodă.

Unii comercianți oferă numerar când plătești cu cardul la aparatul de la casă. OUG nr. 193/2002 limitează suma la 200 de lei pentru o retragere, iar comerciantul poate cere un comision de cel mult 1% din numerarul dat. Serviciul și costul lui trebuie afișate; nu orice magazin îl oferă.

Prin poștă primești numerarul la domiciliu, fără card și fără drum la bancomat, dar banii ținuți în numerar se pot pierde sau pot fi furați. Cu plata în cont poți folosi cardul, însă trebuie să verifici costurile și să anunți repede banca dacă îl pierzi.

Ce faci dacă pensia nu intră sau pierzi cardul

Dacă pensia nu apare în cont după ziua de plată, verifică soldul și IBAN-ul la bancă. Apoi cere casei teritoriale să confirme că schimbarea a fost înregistrată și depune o sesizare scrisă, împreună cu dovada cererii inițiale. Păstrează numărul de înregistrare: casa trebuie să răspundă în 30 de zile și poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile dacă te anunță înainte.

Dacă pierzi cardul sau îți este furat, anunță imediat banca și cere blocarea lui. Legea nr. 209/2019 obligă banca să împiedice folosirea cardului după notificare. Contestă imediat orice plată pe care nu ai făcut-o și păstrează dovada sesizării. Pentru operațiunile neautorizate, legea cere returnarea banilor imediat sau, cel mai târziu, până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare. Se aplică excepțiile din lege.

Întrebări frecvente

Mai vine talonul de pensie acasă?

Da. CNPP trimite talonul de informare la domiciliu între 1 și 15 ale lunii, inclusiv când primești pensia în cont.

Ce se întâmplă cu alte drepturi plătite de casa de pensii?

Dacă primești de la casa de pensii și alte drepturi în bani, acestea sunt plătite în același mod și în același cont.

Ce faci dacă poștașul nu te găsește acasă?

Dacă ai fost avizat, îți poți lua pensia de la ghișeul poștal în cele două zile lucrătoare care urmează ultimei zile din perioada de plată.

Poți reveni la plata prin poștă?

Da. Depui o cerere scrisă la casa teritorială pentru plata la domiciliu și întrebi din ce lună se aplică schimbarea.

Unde reclami o problemă pe care banca nu o rezolvă?

Depune întâi o reclamație scrisă la bancă și păstrează dovada. Dacă după 30 de zile nu primești răspuns sau răspunsul nu te mulțumește, poți cere gratuit ajutorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Pentru plata pensiei, sesizezi separat casa teritorială.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Casa Națională de Pensii Publice, informațiile despre plata pensiilor, plata în cont și formulare; Casa Județeană de Pensii Cluj, lista băncilor cu convenție; Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin, formularul de schimbare a plății; Casa Județeană de Pensii Brașov, procedura locală; Exim Banca Românească, tarifele pachetului Pensia Activă; OUG nr. 193/2002; Legea nr. 209/2019; OG nr. 27/2002; CSALB, condițiile pentru depunerea unei cereri.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.