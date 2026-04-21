

Un vânzător Ford explică de ce un SUV nou, cu o reducere considerabilă, nu își găsește cumpărător din cauza mirosului puternic de țigări lăsat de un client.

Un Ford Escape 2025, aflat într-o reprezentanță Ford, nu reușește să își găsească un cumpărător, chiar dacă prețul este atractiv. Scott (@scottinsales), vânzător la acest dealer, a povestit pe TikTok de ce acest SUV, deși pare o alegere bună, nu atrage interes. „Pot aproape garanta că nu o vom vinde niciodată.”

Mașina a fost folosită ca vehicul de serviciu pentru angajați și are doar câteva mii de kilometri, fiind totuși considerată nouă. Totuși, există un detaliu care îi ține pe clienți la distanță.

Scott a menționat că acest Escape este cel mai ieftin model de pe lot, cu o reducere substanțială. „Primești o reducere uriașă, ceea ce este avantajos pentru o mulțime de oameni.” Mulți ar fi tentați de ofertă, însă există un impediment major.

El a prezentat avantajele mașinii, spunând că are un interior plăcut și un aspect sportiv. Însă, problema care ține departe cumpărătorii nu poate fi ignorată.

Un detaliu neașteptat schimbă totul pentru clienți

Scott a explicat că unul dintre clienții service-ului a fumat în mașină cât timp a folosit-o. Acest lucru a lăsat un miros persistent în interior.

Acum, reprezentanța are o mașină foarte bună, la un preț redus, dar care riscă să nu își găsească niciodată un cumpărător, după cum a spus Scott într-un videoclip care a adunat peste 6.600 de vizualizări.

Mirosul de țigară pătrunde adânc în tapițerie, sistemul de ventilație și plafon. Pentru a scăpa complet de el, este nevoie de o curățare amănunțită a interiorului.

Pași simpli care pot face diferența pentru interior

Primul lucru care trebuie făcut este să fie eliminate toate urmele de scrum sau resturi, apoi aspirate temeinic covorașele și tapițeria. Suprafețele dure, cum ar fi bordul, volanul și consola centrală, trebuie curățate cu soluții speciale.

Nici geamurile nu trebuie neglijate, deoarece nicotina se depune pe sticlă și păstrează mirosul. O metodă simplă recomandată de Toyota este să presari bicarbonat de sodiu pe scaune și covorașe, să îl lași câteva ore, apoi să aspiri. Plafonul se curăță cu o lavetă de microfibră și soluție dedicată.

Sistemul de ventilație poate reține mirosul de fum. Se recomandă pornirea aerului condiționat la intensitate maximă și utilizarea unui spray neutralizator pentru conducte. Schimbarea filtrului de habitaclu poate fi de mare ajutor.

Dacă mirosul persistă, curățarea obișnuită nu e suficientă. Pe forumuri ca Reddit, unii utilizatori spun că lăsarea cepei tăiate sau a cafelei măcinate în mașină peste noapte poate ajuta la absorbția mirosurilor. În cazurile dificile, este nevoie de o curățare profesională.

Reacții și discuții care schimbă perspectiva

Comentariile la videoclipul lui Scott au pus mai mult accent pe statutul mașinii decât pe mirosul de țigară. Mulți s-au întrebat dacă este corect să fie vândută ca nouă, deși a fost folosită ca mașină de serviciu și are câteva mii de kilometri. „Deci s-a fumat în ea, dar o vindeți ca nouă?”

Unii au venit cu soluții pentru eliminarea mirosului, recomandând curățarea cu ozon, metodă des folosită pentru mirosuri persistente de fum sau animale. „Are nevoie de o curățare cu ozon.”

Prețul și viitorul mașinii ridică semne de întrebare

O parte dintre cei care au urmărit videoclipul cred că prețul de 26.117 dolari, menționat de Scott, este adevărata barieră, nu doar mirosul.

Unii spun că o reducere mai mare ar fi justificată, având în vedere atât mirosul, cât și kilometrajul. Există sugestii că mașina ar trebui să fie vândută la un preț între 16.000 și 18.000 de dolari, având în vedere concurența de pe piață.

Mirosul de țigară rămâne, totuși, un obstacol major pentru cei interesați. Reprezentanța trebuie să decidă dacă investește într-o curățare completă, cum ar fi tratamentul cu ozon, sau dacă reduce semnificativ prețul pentru a compensa dezavantajul.

Deocamdată, viitorul acestui Ford Escape este incert. Rămâne de văzut dacă reprezentanța va pune în aplicare sfaturile comentatorilor și va ajusta prețul sau va elimina mirosul. Până atunci, mașina așteaptă un cumpărător dispus să accepte situația sau să investească într-o curățare.