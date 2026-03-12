Cum să spui NU fără vinovăție. Psihoterapeutul Dorina Stamate explică metoda în 5 pași

Mulți oameni acceptă sarcini sau invitații pe care și-ar dori să le refuze, de teama de a nu dezamăgi sau de a nu părea egoiști. Această tendință de a spune „da” când, în realitate, am vrea să spunem „nu” duce la epuizare și resentimente. Stabilirea unor limite clare este o abilitate esențială pentru echilibrul emoțional, care se poate învăța.

Psihoterapeuta Dorina Stamate explică, într-un material publicat de Adevărul, de ce limitele sunt vitale și cum le putem implementa în viața de zi cu zi. „Imaginează-ți că ești o casă primitoare. Dacă nu ai garduri sau o ușă pe care să o poți închide, oricine poate intra oricând, lăsând urme de noroi pe covor sau consumându-ți toate resursele”, spune specialista. Aceste granițe simbolice ne protejează spațiul interior și energia mentală.

De ce este atât de greu să refuzăm

Dificultatea de a spune „nu” este adesea legată de frici adânc înrădăcinate. „Cele mai dificile momente sunt acelea în care teama de abandon sau nevoia de validare ies la suprafață”, subliniază Dorina Stamate. Cel mai greu este să refuzăm atunci când ne temem că persoana cealaltă se va supăra, când ne simțim responsabili pentru fericirea altcuiva sau când ne aflăm într-o poziție de subordonare. În aceste situații, un „da” forțat pare o soluție de moment pentru a evita conflictul, dar pe termen lung generează frustrare și oboseală emoțională.

Provocarea limitelor în relațiile de familie

Stabilirea limitelor devine și mai complicată în cadrul familiei, unde rolurile și așteptările sunt formate de-a lungul anilor. „Când începi să pui limite părinților, fraților sau partenerului, strici un «echilibru» – chiar dacă acel echilibru era toxic”, explică psihoterapeuta. Reacțiile celorlalți pot fi negative. „Ceilalți se pot simți atacați sau pot folosi manipularea emoțională. Tu te vei simți ca <>”, adaugă ea. Totuși, acest pas nu reprezintă o lipsă de afecțiune. „Este esențial să înțelegi că a pune o limită în familie nu înseamnă că îi iubești mai puțin, ci că vrei ca relația voastră să fie una sănătoasă pe termen lung”.

Ghid în 5 pași pentru a învăța să spui „NU”

Dorina Stamate recomandă o abordare treptată pentru a construi abilitatea de a stabili limite. Ea propune cinci strategii concrete pentru a integra acest comportament sănătos.

1. Ia-ți timp să răspunzi. Nu trebuie să oferi un răspuns imediat. „Nu trebuie să răspunzi pe loc. Când cineva îți cere ceva, folosește o frază-tampon: <> sau <>. Această pauză îți oferă spațiul necesar să simți dacă vrei cu adevărat să spui <> sau dacă o faci din obligație”, explică specialista.

2. Calculează costul unui „Da”. Înainte de a accepta o cerere, analizează la ce renunți. „Înainte de a accepta, întreabă-te: <>. Poate spui „nu” timpului cu copiii tăi, odihnei tale sau sănătății tale mentale. Vizualizarea acestui schimb te va ajuta să prioritizezi mai ușor”.

3. Folosește un refuz politicos, dar ferm. Justificările lungi pot slăbi mesajul. „Nu ai nevoie de scuze lungi sau justificări complicate (care sună ca și cum te-ai apăra). Un refuz scurt și cald este suficient: <>”, recomandă psihoterapeuta.

4. Exersează în situații cu miză mică. Abilitatea de a spune „nu” se dezvoltă treptat, ca un mușchi. „Nu începe cu cele mai grele discuții (cum ar fi cu părinții). Începe să pui limite în situații cu mize mici: refuză un produs nou la magazin, spune „nu” unei invitații la o cafea unde nu vrei să mergi. Construiește-ți „mușchiul” limitelor treptat”.

5. Acceptă vinovăția de la început. Schimbarea unui comportament vechi poate genera un disconfort inițial. „Vinovăția nu înseamnă că ai greșit, ci că încerci să schimbi un comportament vechi. Spune-ți: <>. Cu timpul, vinovăția va fi înlocuită de o senzație profundă de libertate.”

În final, a avea limite clare este un act de respect față de propria persoană. „Limitele sunt, de fapt, actul suprem de respect de sine. (…) Atunci când avem limite clare, îi învățăm pe ceilalți cum să ne iubească și cum să interacționeze cu noi într-un mod care să nu ne rănească”, conchide Dorina Stamate.

Sursa: Adevarul